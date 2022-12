«Открытие»: Мир финансов становится мрачнее

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Мир финансов становится мрачнее

· Ситуация на внешних рынках перед началом торгов в России остаётся негативной. Банк Японии начал ужесточать денежную политику. В Китае массовая заболеваемость COVID-19 начинает влиять на деловую активность без карантинных ограничений. Нефть удерживает позиции, но пока за счёт слабости предложения. Повсеместный рост доходностей облигаций может привести рынки акций к очередной волне активных распродаж. В любом случае, «ралли Санты» в текущем году уже не получается. Российский рынок откроет день в минусе, частично из-за дивидендного разрыва в бумагах «ЛУКОЙЛ». Рубль сильно перепродан и способен начать обратное движение в любой момент.

Российские акции пока не находят повода для роста

· Российский рынок закрыл торги понедельника в минусе. Резкое ослабление рубля больше напугало инвесторов, чем побудило к покупке акций экспортёров. Во всяком случае, дальнейшее ослабление национальной валюты может спровоцировать всплеск инфляции и возвращение жёсткой риторики и действий ЦБ РФ. 9-ый пакет санкций Евросоюза предусматривает исключение для инвестиций в добычу бокситов и производство алюминия в России, что позитивно сказалось на бумагах «РусАл» и N+ Group. Также акции сталеваров защитили рынок от более сильного обвала. В этом случае можно говорить о влиянии слабого рубля и потенциала реализации инфраструктурных проектов, включая переориентацию на восток. Активность немного выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,518 млрд руб.

· По итогам торгов 19 декабря индекс МосБиржи - 2129,98 п. (-0,13%), а индекс РТС -991,38 п. (-4,55%).

· 8 отраслевых индекса российского рынка завершили день в минусе, а два показали рост. Самый слабый результат у сектора строительных компаний (-2,61%), а сектор металлов и добычи поднялся на 1,47%), став лучшим по итогам торгов.

· Существенный вклад в повышение сектора металлов и добычи внесли бумаги «РусАл». В Евросоюзе пока не решаются отказаться от дешёвого и весьма «зелёного» российского алюминия, так как в Евросоюзе производить этот металл стало очень дорого. Соответственно, 9-й пакет санкций предусматривает исключения для инвестиций в добычу бокситов и производство алюминия в РФ. Сталевары отреагировали на слабый рубль, который повышает их конкурентные преимущества на азиатских рынках.

· Сектор строительных компаний находится в ином положении. Любые проинфляционные события могут спровоцировать ужесточение если не политики ЦБ РФ, то условий кредитования в банках. Льготные программы ипотеки помогают, но слабый рынок всё ещё угрожает падением объёмов реализации жилья и цен на него.

· Акции «Самолета» ( SMLT ) по темпам снижения опережали бумаги остальных девелоперов. При этом компания, по словам гендиректора Антона Елистратова (конференция Big Day), намерена в Краснодарском крае построить новый крупный город-курорт на 500 тыс. – 1 млн жителей. Однако к строительству города планируется приступить не ранее 2024 года. Что касается дивидендов, при минимальной плате по дивполитике на уровне 5 млрд рублей, «Самолет» рассчитывает в 2023 г. направить на выплаты акционерам 10 млрд рублей. В 2022 году компания ожидает роста выручки в 1,4 раза до 189 млрд руб, а EBITDA в 1,2 раза до 48 млрд рублей. На 2023 год «Самолёт» планирует рост выручки до 350 млрд руб и EBITDA до 90 млрд руб. Однако плановых цифр оказалось мало. Сам факт переноса дивидендных выплат разочаровал тех, кто рассчитывает доходы относительно временных интервалов.

· Спросом пользовались акции «ЛУКОЙЛ», но уже во вторник они будут торговаться без дивидендов. Соответственно, покупатели прошедшего дня — это те инвесторы, которые рассчитывали на дивидендные выплаты. Пока сложно говорить о закрытии дивидендного разрыва, но, вероятно, если нас ждёт новая волна роста котировок нефти в I-II кварталах 2023, то бумаги могут весьма быстро восстановиться.

· Рубль резко ослаб против основных конкурентов. Частично это реакция на очередные санкции, но за последние месяцы рубль много раз спокойно переносил подобные события. Соответственно, причина лежит в чём-то ином, а именно в наращивании импорта, обеспечении экспортных операций и движении капитала в дружественные страны. Глава ФТС сообщил, что объём параллельного импорта уже достиг $20 млрд. Если мы вспомним саммиты ноября, то встреча президентов РФ и КНР намекали на увеличение товарооборота и сближение финансовых систем, включая разработку платёжных механизмов в национальных валютах. Открытие Китая способствует наращиванию поставок в РФ, что, естественно, требует покрытия валютными платежами. Объёмы торгов юанем превысили 112 млрд руб по сравнению с более чем 123 млрд руб в долларе США и около 54,9 млрд руб в евро. Это прямым образом указывает на более высокую торговую и финансовую активность с партнёрами в Азии.

· Доллар торговался относительно стабильно на Forex. При этом наблюдался рост доходностей по всем высоко ликвидным облигациям. По 10-летним обязательствам США доходность выросла почти на 10 Б.П., а по британским аналогам более чем на 17 б.п. Соответственно, синхронный рост доходностей облигаций снизил волатильность на валютном рынке. При этом данный процесс в большей степени указывает на уход инвесторов из акций, чья доходность уступает облигациям и может сократиться на фоне ожидаемой синхронной рецессии в развитых экономиках.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 104,338 (+0,0%),

· EUR/USD - $1,0605 (+0,13%),

· GBP/USD - $1,2144 (-0,07%),

· USD/JPY - 137,01 (+0,2%),

· USD/RUB – 67,72 (+4,75%),

· EUR/RUB – 72,10 (+4,34%),

· CNY/RUB – 9,657 (+4,07%).

Американский рынок акций проигрывает в привлекательности облигациям

· Торги в США завершились снижением индексов. Как правило, рынок акций испытывает давление, когда растут доходности казначейских обязательств. При этом недавние заявления ФРС говорят о том, что высокая доходность облигаций может сохраняться достаточно длительный период. Согласно траектории прогнозной ставки, в ФРС ждут 5,1% на 2023 год и вероятное смягчение лишь в 2024 году. Меж тем экономика продолжает подавать сигналы об ухудшении ситуации. Индекс рынка недвижимости NAHB упал в декабре до 31,0 п. с 33,0 п. в ноябре. Это уже последовательное падение в течение 12 месяцев. Кстати, рынок акций снижается уже четыре дня подряд. Очередным поводом для пессимизма стали заявления вице-председателя ЕЦБ Луиса Де Гуиндоса о том, что ставка европейского регулятора продолжит расти. То есть о своей жёсткости говорят не только в ФРС, но и в других центральных банках.

· Акции Disney упали почти на 4,8% на фоне слабых сборов первичного показа «Аватар: путь воды». Компания предполагала заработать $135-$150 млн в первые выходные. Бумаги Tesla подорожали более чем на 3%. Основатель компании Tesla провёл опрос среди пользователей Twitter, считают ли они, что Маск должен покинуть пост руководителя Twitter. Большинство выступило за отставку. Соответственно, инвесторы Tesla надеются, что каким-то образом Илон Маск вернётся к полноценному управлению Tesla. Бумаги Warner Bros Discovery потеряли ещё 6,6%. Инвесторы негативно реагируют на рост оценки стоимости реструктуризации компании.

· Динамика по секторам: Communication Services -2,18%, Consumer Discretionary -1,66%, Technology -1,42%, Materials -1,34%, Real Estate -1,12%, Industrials -0,52%, Utilities -0,41%, Health Care -0,36%, Financials -0,23%, Consumer Staples -0,04%, Energy +0,13%.

По итогам торгов:

· DJIA - 32757,54 п. (-0,49%),

· S&P 500 - 3817,66 п. (-0,90%),

· NASDAQ - 10546,03 п. (-1,49%).

Банк Японии капитулировал

· Весьма серьёзные события происходят в Азии. Банк Японии пока оставил ставку без изменения на уровне -0,1%. Однако диапазон целевой доходности по 10-летним бондам был расширен до -0,5% и 0,5% с прежних -0,25% и 0,25%. Это немедленно привело к росту доходности выше 0,42%. Первичной реакцией иены было укрепление почти на 3% в район 133 за доллар. Рынок акций, напротив, провалился почти на 3%. Согласно информации самого Банка Японии, теперь он является держателем почти 50% госдолга страны. Объём покупки облигаций в I квартале увеличится до 9 трлн иен в месяц с текущих 7,3 трлн иен. Фактически, мы наблюдаем национализацию госдолга страны, которая не в состоянии жить при более высоких ставках. Пожалуй, что единственной позитивной реакцией на рынке был рост финансового сектора. Бумаги Mitsubishi UFJ Financial дорожали почти на 5,8%, Sumitomo Mitsui Financial почти на 5,2%, а Mizuho Financial на 4,0%.

· Китайские инвесторы также не испытывали оптимизма, хотя и по другой причине. Смягчение мер контроля распространения COVID-19 привели к тому, что улицы Пекина опустели, но уже по естественным основаниям массовой заболеваемости. Удивительно, но даже в США выразили обеспокоенность резким ростом заболеваемости в КНР, найдя в этом угрозу для мира. Прогнозы экономистов говорят о том, что в течение 2-3 месяцев экономика Китая будет испытывать давление из-за массового распространения COVID-19. На этом фоне сектор потребления в Шанхае терял около 2,5%, а туристическая отрасль более 1%. Бумаги застройщиков Agile Group и CIFI Holdings теряли 16% и 15% соответственно. Компании планируют увеличить свои резервы наличности за счёт дополнительного размещения акций. Если же говорить о Народном Банке Китая, то регулятор не стал вносить какие-либо изменения в свою политику.

По состоянию на 8:40 мск:

· NIKKEI 225 - 26489,96 п. (-2,75%),

· Hang Seng - 18968,84 п. (-1,98%),

· Shanghai Composite - 3064,77 п. (-1,36%).

Массовая заболеваемость COVID-19 в Китае сдерживает восстановление нефтяного спроса

· Нефть демонстрировала незначительное изменение цены на азиатских торгах. Котировки Brent оставались ниже $80 за баррель. Опасения сохраняются относительно текущего спроса в Китае, который уже не восстанавливается из-за массовой заболеваемости, а не карантинных мер. Ещё одним фактором текущей неуверенности в нефти являются американские запасы. Предварительные итоги опроса Reuters указывают на то, что на рынке ждут скромного сокращения коммерческих запасов нефти в США на 0,2 млн бар. за прошлую неделю и очередное увеличение запасов нефтепродуктов.

По состоянию на 9:00 мск:

· Brent - $79,87 (+0,09%),

· WTI - $75.52 (+0.19%),

· Алюминий - $2372 (+0,47%),

· Золото - $1797,3 (-0,02%).