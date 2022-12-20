Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 20 декабря: 3 823,7200 руб/1 г золота и 48,7000/1 г серебра ЦБ РФ с 20 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 823,7200 руб.

1 грамм серебра - 48,7000 руб.

1 грамм платины - 2 126,7200 руб.

1 грамм палладия - 3 690,2900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 118,9500 р. (3,21%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,5800 р. (1,21%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,4500 р. (0,97%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 245,9800 р. (6,25%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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