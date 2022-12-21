«Открытие»: Рынки акций Европы и США консолидируются после недавнего снижения, а цены на сырье растут

Сыроваткин Олег, ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Европа

Вечером вторника Stoxx Europe 600 умеренно снижался. По состоянию на 18:00 мск 9 из 11 основных секторов индекса находились в минусе. Наилучшую динамику показывали энергетика, финансы и производство материалов, отставали недвижимость, производство товаров длительного пользования и ИТ.

Stoxx Europe 600 провел сессию вторника в умеренном минусе, обновив шестинедельные минимумы. Давление на рынок акций Европы оказало решение Банка Японии поднять потолок доходности 10-летних гособлигаций до 0,5% с 0,25%. Данное событие было воспринято инвесторами в качестве сигнала о перспективах нормализации ДКП после смены главы регулятора через несколько месяцев.

Дивидендная доходность Stoxx Europe 600 составляет 3,4%. Индекс торгуется с коэффициентом 14,6 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 11,8 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Далее из состава Stoxx Europe 600: 63,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 57,2% торгуются выше своей 100-дневной МА, 48,6% торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 18:00 мск:

Индекс MSCI EM -957,64 п. (+0,04%), с нач. года -22,3%

Stoxx Europe 600 -424,81 п. (-0,25%), с нач. года -12,9%

DAX -13 886,32 п. (-0,41%) с нач. года -12,6%

FTSE 100 — 7 369,93 п. (+0,12%), с нач. года -0,4%

США

В первой половине торгов вторника S&P 500 символически рос после четырех дней снижения подряд. По состоянию на 18:00 мск 7 из 11 основных сектор индекса находились в плюсе. Наилучшую динамику показывали энергетика, производство материалов и финансы. Отставали недвижимость, производство товаров длительного пользования и первой необходимости.

Ключевым событием сегодняшнего дня стало утреннее решение Банка Японии повысить потолок доходности 10-летних гособлигаций до 0,5% с 0,25% в рамках программы по контролю кривой доходности. Это событие спровоцировало резкий рост иены против валют G10, а за последние 2 месяца курс американской валюты к японской снизился уже на 20 фигур, т. е. примерно на 12,5%.

Перспективы дальнейшей нормализации денежно-кредитной политики в Японии после смены главы регулятора и дорожающая иена могут побуждать японских инвесторов репатриировать капитал. Для рынка акций США это серьезный фактор, т. к. японские инвесторы играют важную роль на рынке трежерис, и если они начнут активно сбрасывать эти бумаги, то их доходность вырастет и окажет давление на S&P 500. Отметим, что сегодня доходности гособлигаций США выросли по всей длине кривой.

Дивидендная доходность S&P 500 составляет 1,8%. Индекс торгуется с коэффициентом 18,5 к прибыли за прошедший год (P/E) и с коэффициентом 16,3 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год (прогнозный P/E).

Из состава S&P 500: 50,7% компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 51,5% торгуются выше своей 100-дневной МА, 47,8% торгуются выше своей 200-дневной МА.

На 18:00 мск:

S&P 500 — 3 822,62 п. (+0,13%), с нач. года -19,8%

VIX — 22,21 пт (-0.21 пт), с нач. года +4.99 пт

MSCI World — 2 585,89 п. (-0,77%), с нач. года -20,0%

Нефть и другие сырьевые активы

Цены на нефть провели вторник, консолидируясь в довольно узком диапазоне двух предыдущих сессий.

Поддержку рынку сегодня оказывали снижение доллара против валют G10 и новости о сокращении добычи в Северной Дакоте на 0,3 млн б/с из-за снежной бури, восстановление которой, по прогнозам, может занять несколько недель. Тем временем план TC Energy по возвращению в эксплуатацию нефтепровода Keystone рассматривается надзорными органами США.

Из других новостей можно отметить увеличение импорта нефти Индией в ноябре до рекордных с июля 18,9 млн тонн (+3,1% г/г). Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные Petroleum Planning & Analysis Cell (подразделение министерства нефти и природного газа страны).

Министерство экономики Германии опровергло сообщения о том, что немецкие компании оплатили партию российской нефти, которая должна быть поставлена в начале 2023 года. Представитель министерства сообщила, что в следующем году немецкие НПЗ не будут покупать нефть у РФ, а некоторые из них приобретут нефть у Казахстана.

Оман ждет увеличения добычи черного золота в 2023 году на 10% с лишним до 1,175 млн б/с. Бюджет страны на следующий год сверстан, исходя из средней цены нефти Brent на уровне $55 за баррель, что гораздо ниже среднего прогноза опрошенных агентством Bloomberg аналитиков на уровне $95 за баррель.

Рост цен на медь, который наблюдался в начале декабря, явно забуксовал. Вероятно, устойчивость этого аптренда будет зависеть от динамики спроса со стороны Китая, который пока не впечатляет. По данным Bloomberg, в настоящий момент медные катоды продаются в порту Яншань с премией к LME в $50 за тонну, тогда как среднее десятилетнее значение этого показателя составляет $72 за тонну. Кроме того, рынок меди на LME находится в состоянии контанго: спот торгуется ниже 3-месячных фьючерсов, указывая на то, что предложение доминирует над спросом.

Алюминий сегодня показывал более сильную динамику на фоне резкого увеличения заказов на металл в азиатских хранилищах LME. Лидером роста стал никель, прибавлявший в моменте около 8% без видимых причин. Впрочем, после мартовского шорт-сквиза торги этим металлом характеризовались низкой ликвидностью, которая чревата резкими движениями цен.

На 18:00 мск: