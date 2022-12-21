«Открытие»: Индекс МосБиржи мог показать рост, если бы не дивидендный гэп «Лукойла»

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов во вторник, 20 декабря.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 119,37 п. (-0,50%), с нач. года -44,0%

Индекс РТС — 967,24 п. (-2,43%), с нач. года -39,4%

Снижение индекса РТС отражало продолжающееся ослабление рубля. При этом на каждую подешевевшую акцию из Индекса МосБиржи приходилось 8 прибавивших в цене бумаг. Если бы не снижение на 12% акций «Лукойла» (LKOH), которые подешевели из-за дивидендной отсечки, и, если бы не вес «Лукойла» в рублевом индексе (13,4%), тот бы завершил день в плюсе.

«Лукойл» стал единственной бумагой в нефтегазовом секторе, которая завершила день в минусе. В лидерах роста были акции «Новатэка» (NVTK), который, по сути, никак не пострадает от введенного в Евросоюзе потолка цен на газ, а также акции «Сургутнефтегаза» (SNGS). Поскольку положение дел с «валютной кубышкой» компании неизвестно, она остается бенефициаром ослабления российской валюты.

Внешний фон в целом был позитивным для российского рынка. В начале дня акции в Европе ощущали давление продаж после неожиданного решения Банка Японии немного ослабить контроль за кривой доходностей облигаций. Однако европейские площадки к вечеру восстановили львиную долю потерь. Акции в США также предпринимали попытки роста, хотя ни о каком рождественском ралли речь уже, конечно, не идет. Стабилизировались цены на нефть, дорожали промышленные металлы. На фоне ослабления доллара хорошо подрастало золото, поддерживая динамику акций российских золотодобытчиков. На рынке агрокультур все основные активы (кофе, кукуруза, хлопок, соя, сахар, пшеница) дорожали.

На 19:05 мск:

Brent, $/бар. — 79,68 (-0,15%), с нач. года +2,4%

WTI, $/бар. — 75,29 (+0,13%), с нач. года +0,1%

Urals, $/бар. — 60,41 (-0,92%), с нач. года -21,3%

Золото, $/тр. унц. — 1 816,33 (+1,61%), с нач. года -0,7%

Серебро, $/тр. унц. — 24,02 (+4,47%), с нач. года +4,2%

Алюминий, $/т — 2 382,50 (+0,91%), с нач. года -15,1%

Медь, $/т — 8 368,50 (+0,58%), с нач. года -13,9%

Никель, $/т — 28 965,00 (+6,43%) с нач. года +39,5%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 9,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

EUR/USD — 1,0637 (+0,28%), с начала года -6,4%

GBP/USD — 1,2147 (-0,02%), с начала года -10,2%

USD/JPY — 131,43 (-4,00%), с начала года +14,2%

Индекс доллара — 103,874 (-0,81%), с начала года +8,6%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,875 (+1,71%), с начала года -8,4%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 73,5 (+1,94%), с начала года -14,0%

Ключевые новости

Мосбиржа с 26 декабря приостанавливает торги обыкновенными акциями ФСК ЕЭС (FEES), обыкновенными акциями «Россети» (RSTI) и привилегированными акциями «Россети» (RSTIP). Напомним, ПАО «ФСК ЕЭС» присоединит к себе материнскую компанию — ПАО «Россети». Помимо «Россетей», к ФСК присоединят «Дальневосточную энергетическую управляющую компанию — ЕНЭС», ОАО «Томские магистральные сети» и АО «Кубанские магистральные сети». Коэффициенты конвертации акций присоединяемых акционерных обществ не совпадают. Чтобы конвертировать акции вышеперечисленных компаний в акции ФРС, нужно провести допэмиссию.

В фокусе

Президент России Владимир Путин проведет 21 декабря расширенное заседание коллегии Минобороны РФ.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Транспорта» (-0,8%). Акции ДВМП (FESH) потеряли в цене около 2% и стали лидерами снижения в секторе. Акции НМТП (NMTP) прибавили 3,5%, став лидерами роста в секторе. Бумаги НМТП в ноябре не смогли закрепиться выше 5 рублей, с тех пор мы наблюдали минорную динамику котировок, которая привела к падению до 4,25 руб. Этот уровень проходил проверку на прочность 4 последних торговых дня, устоял, и теперь мы наблюдаем попытку возобновить рост, где следующей целью вновь может стать попытка уйти выше 5 руб.

Лидером роста стал индекс «Финансов» (+1,95%). В секторе символически подешевели только акции «ЭсЭфАй» (SFIN). Остальные бумаги прибавили в цене. В лидерах «СПБ Биржа» (SPBE) и «Мосбиржа» (MOEX), а также расписки TCS Group (TCSG).

Из 40 акций индекса МосБиржи 35 подорожали и 5 подешевели по итогам дня.

38,1 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 31,0 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 28,6 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акции ММК (MAGN) во вторник достигали максимума за 5 месяцев на уровне 34,2 руб. Объем был максимальным с 3 августа. Однако по итогам дня акции подешевели и стали аутсайдерами в секторе «Металлов и добычи». Компания пока не планирует возвращаться к вопросу выплат акционерам: на данный момент такой возможности нет, заявил журналистам председатель совета директоров и основной владелец компании Виктор Рашников. ММК весной отказался платить дивиденды за 2021 г. Накануне совет директоров НЛМК неожиданно порадовал своих акционеров, рекомендовав дивиденды за 9 месяцев 2022 г. Дивиденды очень небольшие — 2,6 руб. на акцию. Но они возродили надежды на то, что другие сталепроизводители также могут скоро вернуться к практике дивидендных выплат. Соответственно, Рашников сегодня поставил точку в краткосрочных надеждах в отношении ММК. Меж тем акции «Северстали» (CHMF) продолжают декабрьское ралли. Сегодня котировки достигали 892 руб. Это максимум с начала июня. Отметим, что на динамику сталеваров в последнее время очень позитивно влияет ослабление курса рубля.

Золото в последние дни пытается закрепиться выше $1800/унц., что позитивно для российских золотодобывающих компаний. Улучшение внешней конъюнктуры и ослабление рубля должно позитивно сказаться на рентабельности золотодобытчиков. Акции «Полюса» (PLZL) и Polymetal (POLY) в текущем квартале подорожали на 55% и 53% соответственно. Акции «Селигдара» (SELG) подорожали на 27%. Пожалуй, спекулятивный тезис в этих бумагах присутствовал. Однако мы по-прежнему с осторожностью оцениваем инвестиционную привлекательность российских золотодобывающих компаний. Средний биржевой курс доллара к рублю в 4 квартале вырос на 4% к среднему курсу в 3 квартальной четверти 2022 года. Это умеренный позитив. Однако средняя цена золота (спот-рынок) остается пока ниже средней цены в 3 квартале. Если до конца года золото продолжит рост, то средняя цена в 3 и 4 кварталах будет приблизительно одинаковой. Мы пока не видим существенного потенциала для роста цен на золото в долгосрочной перспективе, поскольку во второй половине 2023 года уже можем наблюдать возвращение аппетита международных инвесторов к рискованным активам, что оставит золото в тени. Доллар должен стабилизироваться немного раньше.