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«Открытие»: Слабый рубль защищает российский рынок от более глубокого падения Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Слабый рубль защищает российский рынок от более глубокого падения Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Состоялось ожидаемое падение акций «ЛУКОЙЛ» после дивидендной отсечки. Поддержку рынку обеспечили металлурги, чьи акции пользуются спросом на фоне слабого рубля. Активность существенно выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи достиг 21,4 млрд руб к середине дня по сравнению с 14,3 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2109,69 п. (-0,95%), а индекс РТС - 964,42 (-2,72%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Московская Биржа», N+ Group, «РусАл» и НЛМК. Самыми слабыми оказались «ЛУКОЙЛ», «АЛРОСА», «Аэрофлот», «Детский Мир» и «Ростелеком».

Спрос на бумаги Московской Биржи наблюдается на фоне заявлений председателя правления Юрия Денисова. По его словам, доля юаня на валютных торгах увеличилась до 48% с 0,2% в начале года. Биржа ожидает появление биржевых фондов на основе юаня. В 2023 году планируется запустить торги ещё десятью валютными парами, включая дирхам ОАЭ, манат Азербайджана, египетский фунт. Объём торгов дружественными валютами вырос до 34% с 0,5% в начале года. Соответственно, объём торгов юанем увеличился в 41 раз, белорусским рублём в 110 раз. То есть, со своей стороны, мы можем говорить о довольно оперативном уходе от торгов долларом и евро, как основными валютами, в сторону более безопасных операций с дружественными валютами. Впрочем, самым позитивным из заявлений Денисова было то, что объём торгов на Московской Бирже перевалил за квадриллион рублей и превысил прошлогодний показатель.

Акции металлургов продолжают дорожать на фоне слабого рубля. Традиционно считается, что именно производство металлов выигрывает от благоприятной разницы курсов. Отечественные металлурги могут расширить свои поставки в дружественные страны, а не только на внутренний рынок.

Строительный сектор демонстрировал одновременный рост составляющих его бумаг. Накануне наблюдалась диаметрально противоположная картина. Слабеющий рубль может спровоцировать приток средств инвестиций граждан в недвижимость, как более устойчивый актив.

Рубль вновь обновил свои максимумы с весны текущего года. Курс доллара достигал 69,55, а евро 74,02 руб. Отметим, что темпы ослабления российской валюты замедлились и уже к середине сессии рубль смог отыграть часть потерь. Подобные движения могут сформироваться лишь за счёт изменений условий движения капитала. Факторами ослабления могли стать следующие события: рост импорта (накануне глава ФТС говорил о достижении объёмов параллельного импорта в $20 млрд), формирование резервов под страхование российского экспорта и покупка танкерного флота, вывод капитала иностранными компаниями вслед за продажей своего бизнеса в РФ, вывод капитала российскими компаниями в дружественные страны. Однако процесс этот не может быть вечным, тем более, что резкое ослабление рубля спровоцирует всплеск инфляции, который ликвидирует все усилия ЦБ РФ по сдерживанию роста цен и, как следствие, может спровоцировать повышение ставки и ухудшение условий кредитования экономики.

Доллар слабел на Forex, но основное давление на него оказывала японская иена. Банк Японии расширил целевой диапазон доходности 10-летних государственных бондов до -0,5% и 0,5% с прежних -0,25% и 0,25%. Соответственно, резкие колебания на рынке облигаций Японии привели к дефициту иен и, как следствие, к её укреплению. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 103,672 (-0,64%),

EUR/USD - $1,0634 (+0,27%),

GBP/USD - $1,215 (+0,04%),

USD/JPY - 132,53 (-3,28%),

USD/RUB – 68,90 (+1,84%),

EUR/RUB – 73,40 (+1,80%),

CNY/RUB – 9,869 (+2,20%). Европейские индексы снижались на фоне падения последнего форта сверх мягкой денежной политики Решение Банка Японии негативно сказалось на настроении инвесторов в Европе. По сути, рухнул последний оплот сверхмягкой политики. Японский регулятор пока не повысил ключевую ставку, но расширение целевого диапазона по доходности 10-летних облигаций уже является шагом по ужесточению денежной политики. Вслед за японскими доходностями выросли и доходности по европейским облигациям, что оказало давление на акции европейских компаний. На этом фоне основные потери рынка обеспечил сектор недвижимости, который наиболее чувствителен к ставкам. Из статистики дня отметим, что темпы роста цен производителей Германии снизились в ноябре до 28,2% с 34,5% в октябре. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7358,89 п. (-0,03%),

DAX - 13908,28 п. (-0,25%),

CAC 40 - 6457,18 п. (-0,25%). Польша и Германия испытывают проблемы с реализацией эмбарго против российской нефти Нефть дорожала, игнорируя негатив финансовых рынков. Некоторые европейские страны, подписавшиеся под нефтяным эмбарго против России, совершают весьма странные вещи. Согласно заявлению главы «Транснефти» Николая Токарева, Польша и Германия запросили поставки по нефтепроводу «Дружба» в 2023 году. Ранее сообщалось, что Польша намерена отказаться от российских закупок с 1 января. Сама же компания «Транснефть» увеличила поставки нефти в текущем году на 20%.

Если же говорить о текущей ситуации, то рынок готовится к возобновлению покупок в стратегические резервы США и увеличению спроса в Китае на фоне смягчения мер по сдерживанию COVID-19. Статистика по американским запасам за прошлую неделю пока кажется нейтральной. Рынок ожидает снижение запасов нефти на 0,2 млн бар. Если же сокращение окажется существенно большим, то у нефтяных контрактов есть все шансы на рождественское ралли, которое в данном сегменте рынка случается чаще, чем в акциях. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $80,21 (+0,51%),

WTI - $75,95 (+0,76%),

Алюминий - $2387 (+1,10%),

Золото - $1816,2 (+1,03%),

Никель - $28915 (+6,25%). Американский рынок лишился последней иллюзии сверхмягкой денежной политики Фьючерсы на основные индексы США указывали на разнонаправленное движение ключевых индикаторов в начале дня от +0,15% в Dow Jones до -0,3% в NASDAQ. Решение Банка Японии лишает рынок последнего источника относительно дешёвых денег и повышает вероятность дальнейшего ужесточения. Как минимум, инфляция в Японии уже превышает 3,5% и долго игнорировать данный факт не получится. Соответственно, рынки акций начинают прямым образом конкурировать с доходностью облигаций в отсутствии возможностей дешёвого фондирования. Доходность по 10-летним обязательствам США подскочила выше 3,66%, хотя ещё на прошлой неделе уходила существенно ниже 3,50%. До конца дня в США выйдет статистика по новым строительствам и разрешениям на них.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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