Комментарии

«Открытие»: Котировки стали вернулись к росту

Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие».

Котировки стали возобновили рост после длительного снижения. Так, по данным Лондонской биржи металлов (LME), цены на горячекатаный стальной прокат в Азии (FOB Китай) выросли с начала года на 16% и достигли $610,5/т, что стало максимумом за последние три месяца. Рост цен на стальной прокат в Северо-Западной Eвропе (NW Europe Argus) составил лишь 2% – до $672,5/т.

По мнению «Открытие Research», рост стоимости стального проката в Китае обусловлен стимулирующими мерами в отношении строительного сектора страны, а также ослаблением в политике нулевой терпимости к COVID-19. При этом цена на сталь в Китае выступает важным индикатором стоимости металла в Азии, тогда как Европа и США представлены собственными бенчмарками. В отличие от цветных металлов, котировки стали в разных регионах мира могут существенно различаться. Это определяет региональный характер ценообразования на рынке стали, который зависит от различий в уровне издержек, загрузки мощностей и пошлин.

Несмотря на заметный рост цен на сталь в Китае в последнее время, в 2023 году мы не ожидаем сохранения данного тренда. Китай является мировым лидером в производстве стали с мощностями, превышающими текущие потребности страны, поэтому восстановление загрузки сталелитейных компаний до нормальных уровней уже в ближайшие месяцы начнет сдерживать рост цены на стальной прокат. В ноябре 2022 г. производство стали в КНР снизилось на 6,5% м/м до 74,5 млн т, что стало самым низким показателем в текущем году.

Более того, ожидаемое замедление мировой экономической активности на фоне ужесточения монетарной политики ФРС США и других мировых ЦБ может негативно сказаться и на потреблении стали в Китае. В результате на внутреннем рынке КНР сформируется избыток, который будет сдерживать рост цен.

Несмотря на то, что российские производители стали стараются переориентировать свои поставки в Азию, компенсировать полностью потерянные рынки Европы данный регион не сможет. Российская сталелитейная отрасль преимущественно экспортоориентированная, поэтому ограничения в отношении импорта стального проката в ЕС из РФ и для отдельных компаний оказали существенное негативное воздействие на отрасль в РФ в 2022 г. Снижение мировой экономической активности в мире в 2023 г. приведет к формированию избытка производства стали в мире. В условиях ослабления мирового спроса на сталь и ограничения географии сбыта российской продукции, экспортные цены на российский стальной прокат могут снова начать снижаться в 1 пол. 2023 г.

Традиционно Индия, Китай и Турция являются нетто-экспортерами стали, что снижает потенциал потребления российского стального проката в этих странах. В то же время рост экспорта стальных полуфабрикатов и чугуна из РФ в Азию может увеличиться, однако в стоимостном выражении данные поставки будут значительно уступать экспорту стального проката в ЕС. По оценкам «Открытие Research», среднегодовые цены на г/к рулон (FOB Черное море) в 2023 г. будут оставаться в диапазоне $500-$530 за т.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

"Время местных". Как "Слата" помогает товаропроизводителям Иркутской области
«Время местных». Как «Слата» помогает региональным производителям
Как развивать родное дело: диалог власти, ритейла и производителей
«Слата» собрала местных производителей на ежегодную конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги