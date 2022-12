Комментарии «Открытие»: Нефть стабилизировалась на признаках дефицита Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Нефть стабилизировалась на признаках дефицита Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. После тревожного вторника ситуация на глобальном рынке стабилизировалась. Китайские индексы торгуются разнонаправленно на фоне распространения COVID-19, но власти страны продолжают держать своё слово относительно смягчения карантинных мер. Нефть дорожает на признаках реальных проблем с поставками. Российские акции могут попытаться прервать полосу неудач. Индекс МосБиржи, как минимум, может попытаться протестировать снизу 50-дневную скользящую, хотя в этом ему может помешать потенциальный разворот в динамике рубля. Рубль оказался сильно перепродан в последнее время и разворот в российской валюте может наступить в любой момент с последующим резким движением на укрепление. Слабый рубль удержал рынок от более сильного провала Российский рынок не смог выйти в плюс по итогам торгов во вторник. Однако большинство бумаг индекса МосБиржи подорожали, но минус на финише обеспечила просадка акций «ЛУКОЙЛ», в которых накануне состоялась дивидендная отсечка. Слабый рубль заметно стимулировал покупки бумаг экспортёров. Также интерес инвесторов был обращён на акции «Московской Биржи» на фоне очередного рекорда по объёмам торгов. Активность выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 34,192 млрд руб по сравнению с 30,518 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 20 декабря Индекс МосБиржи - 2119,37 п. (-0,5%), а Индекс РТС - 967,24 (-2,43%). Лидеры роста на 23:50 мск: Polymetal 377,1 5,6% OZON-адр 1 397,5 5,08% Система ао 12,23 5,06% МосБиржа 88,8 4,26% Новатэк ао 1 053,4 4,24% Лидеры снижения на 23:50 мск: ЛУКОЙЛ 4 076 -11,87% ММК 32,46 -1,43% ДетскийМир 69,3 -0,49% 8 отраслевых индекса российского рынка снизились и лишь 2 показали снижение. Транспортный сектор стал аутсайдером дня, потеряв 0,84%. Самый заметный рост был в финансах (+1,95%), а также металлах и добыче (+1,81%).

Главным фактором роста бумаг экспортёров стал российский рубль, который продолжил своё ослабление. Повышению сектора даже не помешало заявление председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова о том, что дивидендов за текущий год не будет, да и планируются они лишь после завершения СВО. Сами бумаги ММК оказались единственными с потерями в секторе. Лидировали в его составе акции золотодобывающих компаний на фоне роста котировок золота на 1,6%, которые отреагировали данной динамикой на ослабление доллара.

Интерес к бумагам "Московской Биржи", которые были среди лидеров торгов, наблюдался на заявлений председателя правления Юрия Денисова. По его словам, доля юаня на валютных торгах увеличилась до 48% с 0,2% в начале года. Биржа ожидает появление биржевых фондов на основе юаня. В 2023 году планируется запустить торги ещё десятью валютными парами, включая дирхам ОАЭ, манат Азербайджана, Египетский фунт. Объём торгов дружественными валютами вырос до 34% с 0,5% в начале года. Соответственно, объём торгов юанем увеличился в 41 раз, белорусским рублём в 110 раз. То есть, со своей стороны, мы можем говорить о довольно оперативном уходе от торгов долларом и евро, как основными валютами, в сторону более безопасных операций с дружественными валютами. Впрочем, самым позитивным из заявлений Денисова было то, что объём торгов на Московской Бирже перевалил за квадриллион рублей и превысил прошлогодний показатель. То есть низкая активность на рынке акций компенсируется другими секциями площадки.

Вероятность продолжения попыток роста на рынке существует. Как минимум, индекс МосБиржи может попытаться вернуться к линии 50-дневной скользящей около 2144 пункта. Однако этому способен помешать рубль, который оказался сильно перепродан в последнее время. Соответственно, если в российской валюте начнётся обратное движение на фоне налогового периода, то под давлением окажутся акции экспортёров.

Впрочем, есть ещё один позитивный момент. Минфин Люксембурга разрешил разморозить активы клиентов российских брокеров, находящихся в Clearstream на счетах НРД. Потенциальный объём разморозки может составить около 4,3 млрд евро. Все операции по переводу необходимо завершить до 7 января, что предельно сложно, но возможно. Есть вероятность конвертации части этих активов в рубли с последующим инвестированием уже в России.

Рубль ослаб, хотя и не столь сильно, как накануне. Основные потери были против китайского юаня, что вполне логично укладывается в концепцию объяснения столь сильного движения увеличением импорта из КНР и потока средств на обеспечение российского экспорта, включая страховые услуги и покупку танкеров. Также на рубль может оказывать давление вывод средств иностранными компаниями, которые продают свой бизнес в РФ. В III декаде декабря должна усилиться поддержка россиянина на фоне налоговых платежей. Соответственно, ждём разворота и ликвидации части потерь.

Доллар слабел на Forex. Основное давление на него оказывала иена, которая резко укрепилась после решения Банка Японии расширить целевой диапазон доходности по 10-летним государственным бондам с -0,25% и 0,25% до -0,5% и 0,5%. Естественно, что резкие колебания на рынке облигаций привели к локальному дефициту иены. Решение японского регулятора нельзя назвать ничем иным, кроме капитуляцией перед реальностью. По сути, рынки лишились последней иллюзии и реального источника дешёвого фондирования. Нельзя исключать, что регулятор может пойти на повышение ставки, так как инфляция в Японии заметно поднялась выше целевого уровня и уже превышает 3,5%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,627 (-0,69%),

EUR/USD - $1,0621 (+0,15%),

GBP/USD - $1,2172 (+0,22%),

USD/JPY - 131,81 (-3,8%),

USD/RUB – 68,875 (+1,71%),

EUR/RUB – 73,50 (+1,94%),

CNY/RUB – 9,890 (+2,41%). Плохая статистика вновь дарит надежды американскому инвестору Американские индексы прервали полосу снижения и завершили день в плюсе. Главным препятствием для оптимизма был глобальный рост доходностей по облигациям на фоне расширения диапазона целевой доходности Банка Японии. Однако надежды инвесторов всё же связаны с тем, что процесс ужесточения денежной политики не может быть вечным. Многие бумаги подходят к концу года сильно перепроданными, что делает их целью для реорганизации портфелей. Соответственно, при изменении направленности политики центральных банков такие акции могут показать динамику существенно лучше рынка. Одним из поводов для надежд на изменение позиции ФРС является динамика рынка недвижимости. За ноябрь объём новых строительств в США сократился на 0,5%, а число разрешений на строительство обвалилось на 11,2%. С одной стороны, можно предполагать сокращение физического наличия недвижимости на продажу, но при высоких ставках речь в большей степени идёт о сокращении спроса и, как следствие, цены на недвижимость.

Бумаги Gilead Sciences снизились на 1,9% на фоне сообщений о покупке одним из подразделений компании биотехнологичной Tmunity Therapeutics. Данная сделка может сократить прибыль на акцию в 2023 году на 18-22 цента. Акции Tesla провалились более чем на 8% на фоне опасений по поводу продаж компании в Китае. Акции золотодобывающей Newmont подорожали на 4,4%, реагируя на рост котировок золота. Акции Nike подскочили на 10% на вечерней сессии, реагируя на сильную отчётность компании. Производитель спортивной одежды и обуви отчитался о росте прямых продаж на 16%, а онлайн продаж на 25%. Прибыль на акцию составила $0,85 при ожиданиях $0,64, а выручка $13,32 млрд при ожиданиях $12,57 млрд.

Динамика по секторам: ENERGY +1,52%, COMMUNICATION SVS +0,72%, MATERIALS +0,65%, FINANCIALS +0,31%, TECHNOLOGY +0,16%, INDUSTRIALS +0,14%, UTILITIES +0,06%, CONS STPL -0,02%, HEALTH -0,06%, REAL ESTATE -0,27%, CONS DISC -1,13%. По итогам торгов: DJIA - 32849,74 п. (+0,28%),

S&P 500 - 3821,62 п. (+0,10%),

NASDAQ - 10547,11 п. (+0,01%). Крепкая иена давит на акции японских экспортёров Азиатские рынки торговались разнонаправленно. Индексы в Шанхае были под небольшим давлением, но в Гонконге наблюдался рост. В ряде китайских городов число обращений в поликлиники выросло в пять раз, но власти продолжают держать своё слово по смягчению мер сдерживания распространения COVID-19. Секторы туризма и потребления показывали небольшой рост, корректируясь после провала днём ранее. В Гонконге рост поддерживали акции технологичных компаний, а также бумаги HSBC, которые дорожали на 1,5%.

Японские акции испытывали двойное давление. Рост доходностей на рынке облигаций является традиционным фактором снижения привлекательности акций. Также локальный дефицит ликвидности в иенах привёл к укреплению японской валюты почти на 4% за вторник. Соответственно, в минусе торговались такие экспортёры, как Toyota Motor (-1,7%), Sony (-1,2%), Honda Motor (-2,4%), Canon (-2,4%). В плюсе продолжают оставаться акции финансового сектора, который, в потенциале, выигрывает от более высоких доходностей: Mitsubishi UFJ Financial (+3,9%), Sumitomo Mitsui Financial (+3,8%), Mizuho Financial (+1,9%). По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26420,56 п. (-0,56%),

Hang Seng - 19172,53 п. (+0,41%),

Shanghai Composite - 3067,88 п. (-0,19%). Рынок нефти демонстрирует реальные признаки проблем с поставками Котировки Brent поднялись выше $80 за баррель на фоне признаков ухудшения ситуации с глобальными поставками. Прежде всего, некоторые данные указывают, что на первой неделе после старта европейского эмбарго на российскую нефть морские поставки из РФ упали на 1,86 млн бар. в сутки до 1,6 млн бар. в день. С одной стороны, это может быть реальное сокращение физических объёмов, но, с другой, переход на теневые схемы транспортировки. В любом случае, риски сокращения предложения существуют и они возрастают.

Второй фактор поддержки котировок пришёл из США. Согласно данным API, на неделе до 16 декабря коммерческие запасы нефти в США сократились на 3,069 млн бар. при ожиданиях снижения на 167 тыс. бар. Запасы бензина выросли на 4,51 млн бар., а дистиллятов на 0,83 млн бар. Официальные данные от Минэнерго, скорее всего, подтвердят данный отчёт, а неожиданный резкий рост запасов неделей ранее останется эпизодом. Рынок нефти вступает в зимний период, когда чаще складываются неблагоприятные обстоятельства для добычи, чем для потребления. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $80,21 (+0,28%),

WTI - $76,37 (+0,18%),

Алюминий - $2391 (+0,78%),

Золото - $1824,1 (-0,07%). info4

