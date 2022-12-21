Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 21 декабря: 3 972,9199 руб/1 г золота и 51,5600/1 г серебра ЦБ РФ с 21 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 972,9199 руб.

1 грамм серебра - 51,5600 руб.

1 грамм платины - 2 200,7700 руб.

1 грамм палладия - 3 829,1599 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 149,2000 р. (3,90%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8600 р. (5,87%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,0500 р. (3,48%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 138,8700 р. (3,76%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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