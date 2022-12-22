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«Открытие»: Акции золотодобытчиков вновь поддерживают рынок Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Акции золотодобытчиков вновь поддерживают рынок Российский рынок торговался в плюсе в первой половине дня в среду. Рост индекса МосБиржи обеспечили акции самой Московской Биржи и золотодобывающих компаний. Корректировались металлурги на волне фиксации прибыли. Активность снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 15,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 21,4 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2125,63 п. (+0,30%), а Индекс РТС - 949,23 п. (-1,86%).

Лидерами среди индексных бумаг были Московская Биржа, Polymetal, «Полюс», «Русгидро» и «ФосАгро». Самыми слабыми оказались ММК, N+ Group, «РусАл», привилегированные «Транснефть» и VK.

Слабость бумаг ММК берёт своё начало в предыдущий день, когда основной владелец и председатель совета директоров Виктор Рашников заявил, что вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться лишь после завершения СВО. На текущий момент возможностей выплат иностранным держателям акций нет.

Бумаги «ФосАгро» растут на новостях о продлении кабинетом министров квот на вывоз минеральных удобрений. Действие продлено на период с января по май в объёме более 11,8 млн тонн.

Акции золотодобывающих компаний пользуются спросом на фоне роста интереса к золоту со стороны центральных банков и суверенных фондов. Даже австралийский суверенный фонд – the Future Fund, пересматривает структуру вложений в валюты и активы. Соответственно, спрос со стороны регуляторов и фондов на физическое золото создаёт дефицитную среду на глобальном рынке.

Рубль вновь слабел, что заставляет задуматься о присутствии усилий нерыночных игроков. Ситуация с торговым балансом вовсе не предполагает существенной слабости российской валюты. Однако на декабрь приходится значительная часть федеральных бюджетных трансферов. Соответственно, интерес к валютам может быть вызван желанием временного размещения средств. Объёмы торгов юанем вновь превышают таковые в долларе США, но в данном случае это в большей степени относится к интересу импортёров, которые активизировали работу на фоне выхода Китая из жёстких карантинных ограничений. В любом случае, ближе к концу года мы ждём разворота в паре USD/RUB и укрепление рубля.

Ситуация на Forex заметно успокоилась. Доллар немного отыгрывал потери. Основное давление испытывал британский фунт стерлингов. В ноябре чистые заимствования государственного сектора выросли до 21,2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 13,37 млрд фунтов в октябре. Также резко увеличилась потребность госсектора в наличности. Соответственно, спекулянты отыгрывают идею увеличения бюджетного дефицита Великобритании. По состоянию на 15:25 мск: DXY - 103,855 (+0,24%),

EUR/USD - $1,061 (-0,05%),

GBP/USD - $1,2093 (-0,67%),

USD/JPY – 132 (+0,18%),

USD/RUB – 70,56 (+2,44%),

EUR/RUB – 74,96 (+1,98%),

CNY/RUB – 10,085 (+1,97%). Мораль потребителей в Германии немного улучшилась Европейские индексы повышались. Отчётность американской Nike привлекла внимание к акциям европейских производителей спортивной одежды и обуви. Дорожали бумаги Adidas и Puma. Бумаги Philips подорожали более чем на 3% после публикации результатов независимых тестов устройств поддержки дыхания. Германская статистика продолжает улучшаться. Индекс потребительского климата (Gfk) поднялся до -37,8 п. на январь с -40,1 п. на декабрь. По состоянию на 15:25 мск: FTSE 100 - 7437,06 п. (+0,90%),

DAX - 13996,35 п. (+0,80%),

CAC 40 - 6522,72 п. (+1,12%). Признаки дефицита толкают котировки нефти вверх Нефть продолжила рост на фоне появления признаков реального дефицита. После вступления в силу европейского эмбарго морской экспорт из РФ временно сократился более чем вдвое до 1,6 млн бар. в сутки. Вероятно, что восстановление будет достаточно медленным, а часть поставок скроется на судах теневого флота. Тем не менее, нарушения логистики рынка уже отмечаются. При этом министр энергетики и природных ресурсов Саудовской Аравии заявил о том, что решение снизить добычу с 1 ноября было правильным. То есть арабские производители пока не горят желанием компенсировать выбывающие объёмы. .

Прогнозы погоды в США говорят о том, что значительная часть территории США будет охвачена снегопадами на рождественские праздники. С одной стороны, это негативно повлияет на потребление авиационного топлива, а, с другой, приведёт к повышенному расходу автомобильного. По состоянию на 15:25 мск: Brent - $81,51 (+1,90%),

WTI - $77,59 (+1,78%),

Алюминий - $2388 (+0,65%),

Золото - $1823,2 (-0,12%),

Никель - $28160 (-0,61%). Отчёты Nike и FedEx могут вдохнуть немного оптимизма в американские акции Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,3% в NASDAQ до 0,7% в Dow Jones. Поддержку оптимизму обеспечили отчёты Nike и FedEx. Бумаги Nike торговались в плюсе на 10%. Компания смогла заметно снизить складские запасы за счёт различных распродаж, что позволило улучшить взгляд на финансовый результат уже текущего квартала. Акции FedEx прибавляли 4% на утренних торгах. Компания по доставке отчиталась лучше ожиданий по прибыли и обещает продолжить сокращать издержки. Также спросом могут пользоваться акции энергетических компаний на фоне дорожающей нефти.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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