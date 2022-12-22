«Открытие»: Индекс МосБиржи после трехдневного снижения держится выше 2100 пунктов

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подешевели по итогам торгов в среду, 21 декабря. Снижение третий день подряд.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 116,13 п. (-0,15%), с нач. года -44,1%

Индекс РТС — 940,03 п. (-2,81%), с нач. года -41,1%

Рубль продолжает слабеть против основных конкурентов. В среду этот факт позитивно сказался на динамике префов (SNGSP) и обычки (SNGS) «Сургутнефтегаза», а также на акциях золотодобытчика «Полюс» (PLZL). Тут, правда, свое позитивное влияние оказывают и цены на золото, которые на споте держатся уверенно выше $1800/унц. Для роста российским акциям не хватило позитивного импульса в нефтегазовом секторе на фоне просевших сталеваров, поскольку накануне стало известно, что ММК не имеет возможности вслед за НЛМК идти по пути возвращения к дивидендным выплатам.

«Сургутнефтегаз»: если рубль в декабре ослабнет до 72 за доллар, доходность дивиденда на преф за 2022 г. превысит 10%

И все-таки пока нет ощущения, что российские акции завершат год на минорной ноте. Технически есть основания рассчитывать на то, что Индекс МосБиржи сможет в финальной части декабря успешно атаковать 50-дневную и 100-дневную скользящую среднюю линию, а также сохраняет потенциал проверить на прочность 200-дневную МА, что подразумевает рост до 2300 пунктов.

Внешний фон был позитивным для российского рынка. Акции в Европе и США уверенно подросли. Нефть и промышленные металлы также дорожали. Все основные биржевые агрокультуры также торговались в зеленой зоне. Индекс потребительского доверия в США вырос в декабре до самого высокого уровня с апреля, так как инфляция несколько снизилась, цены на бензин также упали. Есть повод для дискуссии о том, что повышение ставок ФРС достигает своей цели – регулятор все ближе к контролю за инфляцией. Однако рецессия может так и остаться страхом инвесторов и экономистов, не материализовавшись в 2023 году. Намек на это данные среды предоставили.

На 19:05 мск:

Brent, $/бар. — 81,84 (+2,31%), с нач. года +5,2%

WTI, $/бар. — 78,11 (+2,47%), с нач. года +3,9%

Urals, $/бар. — 60,06 (-0,78%), с нач. года -21,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 817,34 (-0,03%), с нач. года -0,6%

Серебро, $/тр. унц. — 24,01 (-0,64%), с нач. года +4,2%

Алюминий, $/т — 2 400,00 (+1,16%), с нач. года -14,5%

Медь, $/т — 8 379,50 (+0,30%), с нач. года -13,8%

Никель, $/т — 29 020,00 (+2,42%) с нач. года +39,8%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,5 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:05 мск:

EUR/USD — 1,0614 (-0,09%), с начала года -6,6%

GBP/USD — 1,2107 (-0,62%), с начала года -10,5%

USD/JPY — 131,92 (+0,14%), с начала года +14,6%

Индекс доллара — 104,137 (+0,17%), с начала года +8,9%

USD/RUB (Мосбиржа) — 70,995 (+3,08%), с начала года -5,6%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 75,6025 (+2,86%), с начала года -11,5%

Ключевые новости

Мы не будем заниматься милитаризацией страны и милитаризацией экономики, прежде всего потому, что достигнутый уровень развития на сегодняшний день, структура экономики не требуют этого, сказал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на коллегии Минобороны в среду.

С начала марта европейские международные депозитарии Clearstream и Euroclear и прекратили работу междепозитарных мостов с НРД. НРД подтвердил получение первой генеральной лицензии от европейского регулятора - министерства финансов Люксембурга, разрешающего разблокировку активов (Clearstream). Бельгия, где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear, пока не выдала разрешение на разблокировку.

В фокусе

В четверг, 22 декабря, пройдут собрания акционеров «Татнефти», «Сегежи» и «Яндекса».

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 5 выросли и 5 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Телекоммуникаций» (-0,8%), где только префы МГТС (MGTSP) смогли завершить день в плюсе. Акции МТС (MTSS) подешевели на 1,4% и стали лидерами снижения в секторе. Обычка (RTKM) и префы (RTKMP) «Ростелекома» также потеряли в цене, но тут падение составило около 0,5-0,4%.

Лидером роста стал индекс «Химии и нефтехимии» (+1,5%). Все бумаги сектора закрылись в плюсе. Лидировали префы «Оргсинтеза» (KZOSP), акции «КуйбышевАзота» (KAZT) и «ФосАгро» (PHOR).

Из 40 акций индекса МосБиржи 12 подорожали и 28 подешевели по итогам дня.

54,8 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акционеры «Газпром нефти» (SIBN) одобрили выплату компанией дивидендов за 9 месяцев 2022 года в размере 69,78 руб. на акцию (дивдоходность около 14,5%). Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 30 декабря текущего года. Чтобы попасть в дивиденды, акции нужно купить до 28 декабря.

«Северсталь» (CHMF) пока не определилась со сроком восстановления дивидендных выплат, заявил сегодня начальник управления по коммуникациям и работе с инвесторами компании Владимир Залужский. По его словам, вопрос дивидендов обсуждается на уровне руководства. При этом у «Северстали» сохраняется очень низкая долговая нагрузка, и компания новых размещений облигаций не планирует. Компания в 2022 году сократила инвестпрограмму приблизительно на $500 млн. CAPEX в 2021 году составил $1,157 млрд (-13% г/г), в 2022 году получается $1,6 млрд (план по капзатратам на текущий год) минус $0,5 млрд равно $1,1 млрд (-5% г/г). В 2023 году CAPEX ожидается на уровне 2022 года.

Акции «Мосбиржи» (MOEX) стали лидерами роста среди индексных бумаг в среду. Последние 2 дня без очевидных новостей бумага растет активно. Пробит уровень сопротивления 90 руб., который держался 2 месяца. Технически теперь открыта дорога к уровню 105 рублей. Покупки Мосбиржи могут быть связаны с ожиданиями хороших результатов по итогам 4 квартала 2022 года, а также с ожиданиями возвращения к дивидендным выплатам. Площадка ранее была традиционно щедрой на выплаты. Дивполитика диктует распределять между акционерами не менее 60% чистой прибыли по МСФО, но Мосбиржа платила значительно больше. С учетом форвардного дивиденда на уровне 11,5 руб. на акцию за 2022 год (наши оценки) дивдоходность около 12,4% выглядит привлекательной.