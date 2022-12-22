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«Открытие»: Рост котировок нефти может прервать полосу падения российских акций и рубля Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Рост котировок нефти может прервать полосу падения российских акций и рубля Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Азиатские рынки преимущественно повышаются на фоне очередных стимулирующих заявлений в Китае. Нефть дорожает благодаря резкому сокращению запасов в США. Первое и второе непосредственно относится к российскому рынку акций. Стимулирующие меры в Китае обеспечат стабильность российского экспорта, а нефтяной дефицит поддержит позитив ценовыми уровнями. Соответственно, складывается ситуация, когда российские акции могут прервать полосу падения, а рубль полосу ослабления. Металлурги разочаровывают дивидендной сдержанностью Российский рынок вновь снизился, хотя предпринимал попытки роста в первой половине дня. Очередное разочарование пришло из сектора металлов и добычи. Вслед за ММК «Северсталь» также заявляет о том, что пока не намерена платить дивиденды, или выкупать акции. От более сильной просадки рынок удержали акции самой «Московской Биржи, которая сообщила о преодолении планки в 1 квадриллион руб оборота и превышении прошлогоднего показателя. Активность несколько превышает показатели прошлой недели. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 30,181 млрд руб по сравнению с 34,192 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 21 декабря индекс МосБиржи - 2116,13 п. (-0,15%), а индекс РТС - 940,03 п. (-2,81%). Лидеры роста на 23:50 мск: МосБиржа 94,05 5,91% ФосАгро ао 6 181 1,33% Сургнфгз-п 25,39 1,05% РусГидро 0,75 0,97% Сургнфгз 22,57 0,85% Лидеры снижения на 23:50 мск: VK-гдр 440 -2,09% СевСт-ао 869 -1,9% РУСАЛ ао 40,37 -1,9% ММК 31,85 -1,88% FIXP-гдр 343 -1,49% 5 отраслевых индекса российского рынка показали рост, а 5 закрыли день в минусе. Самое сильное снижение в секторе телекоммуникаций (-0,79%). Самый акцентированный рост в финансах (+1,11%), а также химии и нефтехимии (+1,46%).

Повышение в финансовом секторе связано с положительной динамикой акций «Московской Биржи». Накануне сообщалось, что объёмы торгов на бирже превысили прошлогодний показатель и 1 квадриллион руб. То есть снижение активности на рынке акций компенсируется ростом объёмов на других секциях. К примеру, в среду объём сделок с юанем составил около 115,5 млрд руб, а с долларом США 116,2 млрд руб.

К вечеру стало известно о ещё одном разочаровании в секторе металлов и добычи. Начальник управления «Северстали» по коммуникациям и работе с инвесторами Владимир Залужский заявил, что компания пока не планирует возвращаться к выплате дивидендов, хотя руководство обсуждает этот вопрос. Он также сообщил, что «Северсталь» не рассматривает обратный выкуп бумаг.

Рост в секторе химии и нефтехимии состоялся благодаря новостям из правительства РФ, где продлили квоты на вывоз удобрения до мая 2023 года в объёме выше 11,8 млн тонн.

Рубль продолжил своё стремительное ослабление. При этом оно происходит на очень больших объёмах. Объём торгов юанем составил 115,5 млрд руб, а долларом США 116,2 млрд руб, результаты евро гораздо скромнее на уровне 57,56 млрд руб. Весьма сложно объяснить атаку на рубль чисто экономическими причинами. Снижение объёмов экспорта в связи с европейским эмбарго не столь значительное, да и носит кратковременный характер. Соответственно, можно говорить лишь о небольшом влиянии. Рост импорта усилился в последние недели на фоне открытия Китая после жёстких коронавирусных мер, но вряд ли речь идёт об удвоении закупок. На рынке ходят упорные слухи о нерыночном участники, но мы пока не можем подтвердить, или опровергнуть данное предположение. В техническом плане российская валюта весьма жёстко перепродана и может резко отыграть часть потерь, если давление ослабнет. К примеру, таким фактором может стать налоговый период.

Ситуация на Forex была спокойной. Доллар немного укреплялся, иена незначительно корректировалась после резкого укрепления днём ранее. Можно лишь отметить ослабление британского фунта около 0,7%. В ноябре чистые заимствования государственного сектора выросли до 21,2 млрд фунтов стерлингов по сравнению с 13,37 млрд фунтов в октябре. Также резко увеличилась потребность госсектора в наличности. Соответственно, спекулянты отыгрывают идею увеличения бюджетного дефицита Великобритании. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,815 (+0,2%),

EUR/USD - $1,0617 (+0,01%),

GBP/USD - $1,2093 (-0,67%),

USD/JPY - 132,25 (+0,37%),

USD/RUB – 70,995 (+3,08%),

EUR/RUB – 75,60 (+2,86%),

CNY/RUB – 10,079 (+1,91%). Снижение инфляционных ожиданий вновь поддержало американский рынок акций Американский рынок показал существенный рост индексов. Частично за это отвечают сильные корпоративные отчёты, но и статистика указывает на смягчение инфляционных ожиданий. Индекс потребительского доверия от Conference Board поднялся до 108,3 п. с 101,4 п. При этом инфляционные ожидания упали до 6,7% с 7,1%. Продажи на вторичном рынке жилья упали на 7,7% при ожиданиях снижения на 5,4%. В рамках стратегии, чем хуже статистика, тем мягче ФРС, подобные данные оказывали поддержку рынку. Впрочем, покупки акций также стимулировали корпоративные новости.

Nike (+12,18%) смогла сократить свои складские запасы за счёт различных распродаж, что позволило отчитаться лучше ожиданий за последний квартал. Компания по доставке FedEx (+3,43%) отчиталась не столь успешно, но прибыль оказалась выше ожиданий, а менеджмент обещал продолжить борьбу с издержками. Новости из Tesla (-0,17%) были не столь оптимистичными. Производитель электромобилей замораживает программу найма сотрудников и может начать сокращение персонала в начале 2023 года.

Динамика по секторам: Energy +1,87%, Industrials +1,86%, Financials +1,7%, Technology +1,68%, Consumer Discretionary +1,58%, Utilities +1,36%, Health +1,3%, Communication Services +1,19%, Real Estate +0,92%, Materials +0,84%, Consumer Staples +0,82%. По итогам торгов: DJIA - 33376,48 п. (+1,60%),

S&P 500 - 3878,44 п. (+1,49%),

NASDAQ - 10709,37 п. (+1,54%). Китайским акциям обещают господдержку Азиатские рынки демонстрировали рост вслед за индексами США. Китайский регулятор рынка ценных бумаг сделал довольно необычное заявление, заверив участников финансового рынка в неизбежном восстановлении экономики и благодаря стимулирующим усилиям государства, что также окажет позитивное влияние на рынок капитала. Комиссия по ценным бумагам продолжит работу над синхронизацией связей между материковым Китаем и Гонконгом. На этом фоне сектор технологичных компаний в Гонконге демонстрировал рост более 5%. Комиссия также выразила поддержку сектору недвижимости, обещая меры стабильного финансирования. Пока сложно понять, как регулятор может повлиять на настроение инвесторов, но, вероятно, речь идёт о государственных мерах улучшения среды движения капитала.

Японские акции также дорожали. Шок после косвенного ужесточения политики Банка Японии постепенно проходит. Иена продолжила укрепляться, но уже не столь агрессивно, как двумя днями ранее. Это позитивно сказалось на акциях ключевых экспортёров. Акции Toyota Motor подорожали на 1,9%, как и бумаги Honda Motor на 1,9%. Бумаги Toshiba Corp. подскочили на 5%. Издание Yomiuri пишет о том, что Japan Industrial Partners подпишет соглашение с кредиторами на 1,4 трлн иен для покупки компании Toshiba. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26521,59 п. (+0,51%),

Hang Seng - 19633,06 п. (+2,47%),

Shanghai Composite - 3065,66 п. (-0,09%). Американские запасы нефти вернулись к привычной динамике сокращения Нефть сохраняла позитивную динамику прироста на фоне сокращения запасов в США и наступления холодной погоды. Метеорологи в США прогнозируют снежные бури и температуры ниже нуля на большей части территории США, включая Техас и даже апельсиновую Флориду. Соответственно, перерасход топлива автомобилистами почти гарантирован. Меж тем, ситуация с запасами ухудшилась.

Согласно данным Минэнерго США, на неделе до 16 декабря коммерческие запасы нефти упали на 5,895 млн бар. при существенно более скромных ожиданиях сокращения. Запасы бензина выросли на 2,53 млн бар., а дистиллятов упали на 242 тыс. бар. Добыча в США не изменилась. Однако обращает на себя внимание тот факт, что стратегические резервы уменьшились ещё на 3,647 млн бар. То есть общее сокращение запасов нефти оказалось на уровне 9,5 млн бар. Соответственно, если это отражает структурную проблему нефтяного баланса, то уже к весне-лету может сложиться критическая ситуация, или запасы упадут до опасного уровня, или цены должны вырасти на 15%-30%. По состоянию на 9:05 мск: Brent - $82,47 (+0,33%),

WTI - $78,55 (+0,40%),

Алюминий - $2397,5 (+0,25%),

Золото - $1827,7 (+0,13%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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