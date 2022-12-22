Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 22 декабря: 4 112,9302 руб/1 г золота и 53,8300/1 г серебра ЦБ РФ с 22 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 112,9302 руб.

1 грамм серебра - 53,8300 руб.

1 грамм платины - 2 247,0400 руб.

1 грамм палладия - 3 797,9800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 140,0101 р. (3,52%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,2700 р. (4,40%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 46,2700 р. (2,10%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 31,1799 р. (0,81%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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