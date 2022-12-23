«Открытие»: Индекс МосБиржи вырос без поддержки слабого рубля и дорожающей нефти

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали по итогам торгов в четверг, 22 декабря. Снижение третий день подряд. Рублевый индекс прервал трехдневную серию снижения, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля прервал шестидневную серию потерь, вырос на максимальную в процентах величину с 10 ноября.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 122,91 п. (+0,32%), с нач. года -43,9%

Индекс РТС — 969,70 п. (+3,16%), с нач. года -39,2%

Если судить по внутридневной динамике Индекса МосБиржи, то первая половина торгов в четверг развивалась более позитивно на фоне ослабления рубля и роста цен на нефть. Однако максимумы среды (2139,5 п.) проверить на прочность не удалось: локальные максимумы четверга были сформированы на 2134,5 п. Рубль во второй половине дня перешел к укреплению, а нефть Brent не смогла закрепиться выше $83,8/барр. На фоне такой динамики рублевый индекс перешел к снижению, но в итоге завершил основную торговую сессию в плюсе, хоть и растерял большую часть своих более ранних достижений.

Внешний фон на старте дня был позитивным для российского рынка. Затем динамика сменилась на негативную. Акции в Европе оказались расстроены заявлением вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса, который сообщил, что шаг повышения процентных ставок на 50 б.п., который ЕЦБ сделал на прошлой неделе, может стать нормой в борьбе с инфляцией. В США инвесторы получили свежую статистику, которая указывает на устойчивую экономику и более длительный и агрессивный путь ФРС к контролю над инфляцией. Заявки на пособие по безработице выросли меньше, чем неделю назад, свидетельствуя у сохраняющейся силе рынка труда. ВВП по итогам 3 квартала в третьем финальном чтении был пересмотрен с +2,9% до +3,2%. В итоге американские фондовые индексы снизились, доходности трежерис несколько подросли, оказав поддержку доллару. Укрепление доллара оказало к вечеру давление на нефть, и стоимость золота, которое на спот-рынке упало ниже ключевого уровня $1800/унц.

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. — 81,82 (-0,46%), с нач. года +5,2%

WTI, $/бар. — 78,00 (-0,37%), с нач. года +3,7%

Urals, $/бар. — 60,24 (-0,18%), с нач. года -21,6%

Золото, $/тр. унц. — 1 796,41 (-0,99%), с нач. года -1,8%

Серебро, $/тр. унц. — 23,66 (-1,26%), с нач. года +2,7%

Алюминий, $/т — 2 397,50 (+0,25%), с нач. года -14,6%

Медь, $/т — 8 312,00 (-0,97%), с нач. года -14,5%

Никель, $/т — 29 035,00 (-1,88%) с нач. года +39,9%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:10 мск:

EUR/USD — 1,0603 (-0,02%), с начала года -6,7%

GBP/USD — 1,2031 (-0,42%), с начала года -11,1%

USD/JPY — 132,24 (-0,17%), с начала года +14,9%

Индекс доллара — 104,366 (+0,20%), с начала года +9,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,95 (-2,88%), с начала года -8,3%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 73,55 (-2,71%), с начала года -14,0%

Ключевые новости

НРД получил разрешение от Минфина Бельгии (где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear) на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов. Euroclear ранее сообщал, что на его счетах к концу сентября скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных российским инвесторам.

В фокусе

23 декабря, пройдут собрания акционеров «Россети Центр», «Россети Центро и Привольже», МОЭСК.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Транспорта» (-0,4%). Лидерами снижения в секторе стали бумаги ДВМП (FESH), расписки Globaltrans (GLTR) и акции «Аэрофлота» (AFLT). В лидерах роста были акции НКХП (NKHP), НМТП (NMTP) и «Совкомфлота» (FLOT).

Лидером роста стал индекс «Информационных технологий» (+1,2%). Только расписки «ЦИАН» (CIAN) и Softline (SFTL) подешевели в секторе. Остальные бумаги подросли в цене. В лидерах расписки HeadHunter (HHRU), VK (VKCO) и Ozon Holdings (OZON).

Из 40 акций индекса МосБиржи 25 подорожали и 15 подешевели по итогам дня.

52,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акции ВТБ (VTBR) стали лидерами роста среди бумаг Индекса МосБиржи. ВТБ договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» за вполне скромные 340 млрд руб. до конца года. В периметр сделки вошли банк «Открытие» и его «дочки» по состоянию на 30 июня. Сделка окажет позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ, считают в банке. Акции VTBR имеют потенциал впервые с января этого года проверить на прочность 200-дневную скользящую среднюю линию на уровне 0,01811 руб. Это предполагает рост от текущих уровней на 6,8%.

Бумаги Softline (SFTL) с августа остаются в русле нисходящего тренда. Компания сообщила о приобретении 51% акций «Полиматика Рус» (бренд Polymatica). Softline планирует использовать линейку продуктов Polymatica для расширения предложения корпоративным заказчикам в сочетании с другими российскими решениями, заменяющими экосистему Microsoft. Polymatica замещает зарубежные решения Tableau, Power BI, Qlik, аналитические платформы уровня Enterprise BI (SAS, SAP, Oracle, IBM), а также решения для построения моделей ML, предиктивной аналитики и систем поддержки принятия решений (SAS, IBM). Считаем новость позитивной для компании.

Акции «Камаза» (KMAZ) в декабре держаться в диапазоне 80-85 руб. Чистая прибыль «КАМАЗа» по МСФО по итогам 2022 года будет рекордной за историю компании, сообщил журналистам гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин. Чистая прибыль за 2021 год по МСФО составила порядка 4,6 млрд руб. (+49,3% к 2020 г.) В 2022 году ожидается более 5 млрд рублей. Бизнес-план автопроизводителя на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей (в 2022 г. ожидается 270 млрд рублей) и чистую прибыль в 5 млрд рублей (как и в 2022 году). Инвестпрограмма в текущем году фактически составит около 15 млрд рублей, а на 2023 год в бизнес-плане заложено 20 млрд рублей. При общей позитивной динамике рынка акции компании могут прибавить в цене в ближайшее время.

Акции золотодобытчиков стали лидерами снижения в секторе «Металлов и добычи». Динамика удивления не вызывает. Последние дни золотодобытчики позитивно реагировали на ослабление рубля и рост цен на золото. Однако курс доллар/рубль в четверг на максимальном с мая объеме резко снизился после обновления максимумов с апреля. К продажам валюты присоединились в рамках налогового периода экспортеры. Не исключено, что они будут проявлять активность в пятницу, а также в понедельник – пиковый день налогового периода в РФ. Цены на золото на спот-рынке упали ниже $1800/унц. В результате в акциях золотодобывающих компаний, а также в акциях НЛМК и производителей цветных металлов мы наблюдаем коррекцию.