«Открытие»: Российский рынок дорожает на фоне ослабления рубля и событий в банковской сфере

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Российский рынок дорожает на фоне ослабления рубля и событий в банковской сфере

· Российский рынок повышался в первой половине дня. Рост среди индексных бумаг возглавляют акции ВТБ, который договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» за вполне скромные 340 млрд руб до конца года. Корректируются акции «Московской Биржи», которые существенно подорожали в предыдущие дни. Активность заметно снизилась на фоне скудного потока новостей. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 12,3 млрд руб к середине дня по сравнению с 15,3 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:35 мск индекс МосБиржи - 2129,70 п. (+0,64%), а индекс РТС - 936,16 п. (-0,41%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ВТБ, TCS Group, АФК «Система», OZON Holdings и VK. Аутсайдерами в составе индекса оказались «Московская Биржа», «Алроса», «Русгидро», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть».

· Новостной фон довольно скудный. Однако в финансовом секторе состоялось давно ожидаемое событие. ВТБ договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» до конца года. Сумма выкупа составит 340 млрд руб, что можно считать весьма скромной суммой за подобный актив. Оплата будет проводиться денежными средствами в размере 233,1 млрд руб и ОФЗ на 106,9 млрд руб.

· Коррекция акций «Московской Биржи» после нескольких дней роста также является логичным событием. В последние месяцы российские инвесторы переходят к фиксации прибыли при первом удобном случае. Аналогичное происходит с перепроданными бумагами, но в обратную сторону.

· Рубль продолжает слабеть довольно высокими темпами. Подобную динамику в течение двух недель уже сложно объяснять какими-либо рыночными событиями. Поэтому на первый план выходит две основные версии – существенное движение капитала, или целенаправленные действия нерыночного участника. В любом случае, при сложившейся нерыночной ситуации прогнозировать окончание движения почти невозможно. Разве только можно вспомнить заявления вице-премьера правительства Андрея Белоусова о том, что для экономики выгодным курсом является около 70 руб за доллар.

· Волатильность на Forex была весьма низкой, что также отражалось в незначительных ценовых колебаниях наиболее ликвидных облигаций. Более акцентированно слабел фунт стерлингов, теряя против доллара около 0,35%. Очередная оценка ВВП за III квартал оказалась хуже предварительной. Падение экономики составило 0,3% вместо ожидаемых 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом.

По состоянию на 15:35 мск:

· DXY - 103,855 (+0,01%),

· EUR/USD - $1,0625 (+0,12%),

· GBP/USD - $1,2041 (-0,4%),

· USD/JPY - 132,14 (-0,16%),

· USD/RUB – 71,71 (+1,01%),

· EUR/RUB – 76,07 (+0,62%),

· CNY/RUB – 10,188 (+1,08%).

Британская статистика напоминает о высокой вероятности рецессии в Европе

· Европейские индексы повышались в начале дня, отыгрывая позитивную динамику на Wall Street. Рост потребительского доверия в США на фоне снижения инфляционных ожиданий усиливает надежды на то, что Центробанки близки к своей цели постановке инфляции под контроль. Впрочем, уже к середине торговой сессии настроение инвесторов заметно ухудшилось. Британская оценка ВВП за III квартал напомнила о том, что рецессия является событием с высокой вероятностью. ВВП Великобритании упал за III квартал на 0,3% при ожиданиях снижения на 0,2%. Лидерами дня в Европе были банковский сектор и энергетика. В первом случае поддержку сектору оказывали скандинавские банки на улучшении перспектив прибыли. Акции нефтяных компаний дорожали вслед за нефтью, которая весьма бурно отреагировала на существенное падение запасов в США и признаки дефицита поставок из-за европейского нефтяного эмбарго. Бумаги Rheinmetall повышались более чем на 3% благодаря очередным военным поставкам. В остальном, активность также падает в Европе на фоне приближающихся рождественских праздников.

По состоянию на 15:35 мск:

· FTSE 100 - 7523,66 п. (+0,35%),

· DAX - 14056,48 п. (-0,29%),

· CAC 40 - 6572,58 п. (-0,12%).

Нефть готовится к зимней непогоде в США

· Нефть продолжила дорожать, подтверждая историческую традицию более регулярного рождественского ралли, чем на рынке акций. Впрочем, для положительной динамики есть все необходимые факторы. Общее снижение коммерческих и стратегических запасов нефти в США, согласно Минэнерго, составило почти 9,5 млн бар. за прошлую неделю. Кроме того, метеорологи говорят о приходе снежных буранов с температурами ниже нуля вплоть до территории Техаса. Последнее напоминает о зиме 2020 года, когда снежная буря и ледяной дождь привели к остановке зелёной энергетики, а также существенно сократили производство нефти на сланцевых месторождениях. Соответственно, ожидается резкий рост спроса на топочный мазут для обогрева домов, что компенсирует снижение спроса на авиатопливо.

· Ещё одним стратегическим ударом по нефти является заявление главы США Джо Байдена о том, что ядерная сделка с Ираном окончательно умерла. Соответственно, можно ожидать более агрессивного поведения США в отношении Ирана, вплоть до проведения акций саботажа и поддержки внутренней социально-политической нестабильности. Для глобального баланса нефтяных поставок это означает отсутствие дополнительных объёмов в обозримом будущем.

По состоянию на 15:35 мск:

· Brent - $83,56 (+1,65%),

· WTI - $79,51 (+1,62%),

· Алюминий - $2395 (+0,15%),

· Золото - $1825,4 (+0,00%),

· Никель - $28650 (-3,18%).

Инвесторы США нервно ожидают важную статистику по инфляции

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка в пределах 0,3% в начале дня. Активность американских инвесторов также снижается перед Рождеством. Наступает период годовой ребалансировки портфелей. Кроме того, впереди публикация цен личного потребления и очередная переоценка ВВП за III квартал. Поэтому участники торгов могут чувствовать неуверенность.

· Micron отчиталась об убытках в размере $0,04 на акцию за прошедший квартал. Ожидался убыток около $0,01. Компания намерена сократить около 10% своего персонала.