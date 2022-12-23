«Открытие»: Нефтяной оптимизм поможет российскому рынку

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Нефтяной оптимизм поможет российскому рынку

· Внешний фон перед стартом торгов в России преимущественно негативный, но положительная динамика нефти может удержать российские акции от снижения. Китай ожидает прохождение пика заболеваемости COVID-19 на последней неделе года. Нефтяной рынок ждёт ответных шагов РФ на европейское нефтяное эмбарго и потолок цен. Люксембург и Бельгия размораживают значительную часть принадлежащих российским инвесторам активов. Соответственно, если для внешних рынков проблемой являются негативные ожидания в полупроводниковой отрасли и вероятность продолжения жёсткой политики ФРС, то для российского рынка ближайшее будущее может принести положительные сюрпризы в виде роста спроса на нефть в Китае, поступление средств от продажи зарубежных активов и покупки акций в рамках годовой балансировки портфелей. Рубль также имеет шансы на укрепление благодаря пиковым налоговым платежам в конце текущей недели и начале следующей.

ВТБ укрупнился и может перейти к раздумьям о дивидендах

· Российский рынок смог показать рост по итогам торгов в четверг. Рубль укрепил свои позиции,, но в первой половине дня протестировал очередные минимумы с весны текущего года. Главной корпоративной новостью дня стала финализация сделки по покупке Банком ВТБ Банка «Открытие» у ЦБ РФ за 340 млрд руб. Среди аутсайдеров дня оказались золотодобывающие компании, акции которых резко просели на фоне падения котировок золота после сильных данных по ВВП США за III квартал. Активность заметно снизилась. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 22,386 млрд руб по сравнению с 30,181 млрд руб днём ранее.

· По итогам торгов 22 декабря индекс МосБиржи - 2122,91 п. (+0,32%), а индекс РТС - 969,7 п. (+3,16%).

Лидеры роста на 23:50 мск:

VK-гдр 460,8 4,73% ВТБ ао 0,02 4,06% FIVE-гдр 1 592 2,41% ФосАгро ао 6 309 2,07% Система ао 12,29 2%

Лидеры снижения на 23:50 мск:

Polymetal 372,7 -1,71% РУСАЛ ао 39,78 -1,45% Полюс 7 760,5 -1,18% Новатэк ао 1 049 -1,13% МосБиржа 93,18 -0,93%

· 3 сектора закрыли день в минусе, 6 отраслевых индекса выросли, а электроэнергетика показала нулевое изменение. Транспортный сектор снизился на 0,44%, став аутсайдером дня. Самый сильный рост был в телекоммуникациях (+1,1%), а также информационных технологиях (+1,24%). Одним из ключевых событий дня стало поступление информации из Бельгии по судьбе замороженных активов российских инвесторов.

· НРД получил разрешение от Минфина Бельгии (где зарегистрирована расчетно-клиринговая система Euroclear) на разблокировку активов всех несанкционных инвесторов. Euroclear ранее сообщал, что на его счетах к концу сентября скопилось 119,9 млрд евро заблокированных выплат, предназначенных российским инвесторам. При этом в документах Бельгии делается акцент на то, что российские инвесторы могут продать данные активы. Вероятно, что часть данной суммы вернётся в Россию и будет направлена на фондовый рынок, хотя нельзя исключать конвертации в дружественные валюты.

· Акции ВТБ ( VTBR ) стали лидерами роста среди бумаг Индекса МосБиржи. ВТБ договорился с ЦБ РФ о покупке Банка «Открытие» за вполне скромные 340 млрд руб. до конца года. В периметр сделки вошли банк «Открытие» и его «дочки» по состоянию на 30 июня. Сделка окажет позитивное влияние на финансовые результаты и нормативы ВТБ, считают в банке. Акции VTBR имеют потенциал впервые с января этого года проверить на прочность 200-дневную скользящую среднюю линию на уровне 0,01811 руб. Это предполагает рост от текущих уровней на 6,8%. Также можно предположить, что финализация сделки по покупке «Открытия» позволит банку вернуться к вопросу выплаты дивидендов, на что не так давно намекал глава финансовой организации Андрей Костин, говоря о перспективах на 2023 год.

· «КАМАЗ» в текущем году оказался одним из лидеров импортозамещения в сфере автотранспорта для бизнеса, так как прочие ключевые поставщики грузовых автомобилей покинули российский рынок. Акции «Камаза» ( KMAZ ) в декабре держаться в диапазоне 80-85 руб. Чистая прибыль «КАМАЗа» по МСФО по итогам 2022 года будет рекордной за историю компании, сообщил журналистам гендиректор автопроизводителя Сергей Когогин. Чистая прибыль за 2021 год по МСФО составила порядка 4,6 млрд руб. (+49,3% к 2020 г.) В 2022 году ожидается более 5 млрд рублей. Бизнес-план автопроизводителя на 2023 год предполагает рост выручки до рекордных значений выше 300 млрд рублей (в 2022 г. ожидается 270 млрд рублей) и чистую прибыль в 5 млрд рублей (как и в 2022 году). Инвестпрограмма в текущем году фактически составит около 15 млрд рублей, а на 2023 год в бизнес-плане заложено 20 млрд рублей.

· Акции золотодобывающих компаний снизились на фоне падения котировок золота. Жёлтый металл негативно отреагировал на сильную статистику ВВП США за III квартал. Это вполне укладывается в стратегию – чем сильнее данные по экономике, тем жёстче политика ФРС. Соответственно, ожидания ещё более высоких ставок в долларе на более продолжительный период оказывают давление на жёлтый металл.

· Рубль начал день с привычного ослабления, но во второй половине дня резко развернулся и на меньших объёмах не только отыграл потери дня текущего, но и забрал часть движения предыдущего дня. В паре USD/RUB объём достиг 181,36 млрд руб, а в паре CNY/RUB он составил 163,12 млрд руб. Вероятно, что мы всё-таки наблюдали окончание весьма мощной волны ослабления рубля на фоне существенных движений капитала. Причин для этого могло быть несколько, включая: спекулятивную активность, снижение валютной выручки на фоне европейского нефтяного эмбарго, подготовку российских компаний к обеспечению экспорта (покупка танкеров, резервирование средств на страхование), а также вывод капитала после реализации еврооблигаций РФ субъектами из дружественных стран. Также напомним, что некоторые представители правительства считают выгодным для экономики курсом значение около 70,0 руб за доллар. В пятницу и грядущий понедельник пройдут пиковые налоговые платежи, что также должно оказать поддержку рублю. Мы даже не исключаем движение в сторону 65,0-66,0 за доллар к концу года.

· Доллар укреплялся на Forex после выхода пересмотренной оценки ВВП США за III квартал. Окончательная оценка оказалась заметно лучше предыдущих двух, что повышает вероятность дальнейшего активного повышения ставки ФРС. Впрочем, некоторый рост доходности по американским облигациям к вечеру сошёл на нет, что также умерило темпы роста доллара. При этом европейские облигации демонстрировали рост доходности. Британская экономика, напротив, сократилась за III квартал на 0,3% вместо ожидаемых 0,2%. Соответственно, это стало лишним напоминанием о потенциальной рецессии и, вероятно, будущих количественных стимулах, что продолжит размывать ценность фунта стерлингов и евро.

По состоянию на 23:50 мск:

· DXY - 104,07 (+0,21%),

· EUR/USD - $1,0599 (-0,12%),

· GBP/USD - $1,2041 (-0,4%),

· USD/JPY - 132,44 (+0,06%),

· USD/RUB – 68,95 (-2,88%),

· EUR/RUB – 73,55 (-2,71%),

· CNY/RUB – 9,769 (-3,08%).

Полупроводниковая отрасль США в негативных ожиданиях

· Индексы США завершили день в минусе. Всему виной сильная статистика. Третья оценка ВВП США за III квартал показала рост на 3,2% вместо прежних 2,9% и 2,7% первоначально. Соответственно, чем сильнее статистика, тем выше ожидания более жёсткой политики ФРС. Число первичных обращений за пособием по безработице упало на прошлой неделе до 216 тыс. с 222 тыс. неделей ранее. Единственно, индекс опережающих экономических индикаторов упал в ноябре на -1,0% при ожиданиях -0,4%. Примечательно, что почти все компоненты индекса от Conference Board показали снижение, а позитив был лишь в рынке акций.

· Далее негатив для рынка акций уже формировался за счёт корпораций. Micron Technology отчиталась об убытках больше ожиданий, снизила прогноз по финансовым результатам, но ещё большим негативом стала приостановка программы обратного выкупа. Micron также планирует сократить персонал на 10%. Вслед за бумагами Micron упали акции Nvidia (-7,04%), Advanced Micro Devices (-5,64%), Applied Materials (-7,84%). Tesla (-8,88%) расширяет дисконт до $7500 на Model 3 и Model Y в США до конца месяца. Поставщик комплектующих для автомобилей и продавец подержанных автомобилей CarMax (-3,66%) отчитался хуже ожиданий по выручке и прибыли, а также приостановил программу обратного выкупа. Также появились слухи со ссылкой на внутренние документы, что Amazon начинает очередную компанию по повышению эффективности, или сокращению расходов на фоне ожиданий ухудшения экономической ситуации.

· Динамика по секторам: HEALTH -0,16%, CONS STPL -0,29%, REAL ESTATE -0,4%, UTILITIES -0,63%, MATERIALS -0,94%, FINANCIALS -0,97%, COMMUNICATION SVS -1,15%, INDUSTRIALS -1,25%, ENERGY -2,31%, TECHNOLOGY -2,54%, CONS DISC -2,59%.

По итогам торгов:

· DJIA - 33027,49 п. (-1,05%),

· S&P 500 - 3822,39 п. (-1,45%),

· NASDAQ - 10476,12 п. (-2,18%).

Акции азиатских полупроводниковых компаний под давлением американских прогнозов

· Азиатские рынки преимущественно торговались в минусе. В Шанхае рынок демонстрировал низкую волатильность, но может закрыть неделю падением на 3%. В Гонконге, напротив, индекс может завершить неделю приростом около 0,5%. Власти КНР прогнозируют, что пик заболеваемости COVID-19 будет достигнут на следующей неделе. После этого ожидается спад. Пока система здравоохранения не сообщает о летальных исходах, но находится под крайней загрузкой из-за массовой заболеваемости, которая также оказывает негативное влияние на деловую активность. Примечательно, что негативные корпоративные результаты в американском полупроводниковом секторе оказали давление на китайские аналоги. Меж тем надежды на прохождение пика заболеваемости подталкивали сектор потребления вверх. В Шанхае полупроводниковый сектор терял около 1,7%, а в Гонконге технологичный сектор снижался почти на 2%.

· Текущая неделя для японского рынка оказалась худшей с июня. Индекс Nikkei 225 может записать недельные потери около 5,0%. Под давлением акции полупроводниковых компаний и судоходных корпораций. Разве только коммунальные услуги демонстрировали повышение. Власти Японии разработали новый подход к расширению использования ядерной энергии. В полупроводниковой отрасли бумаги производителя литографического оборудования Tokyo Electron теряли около 3,7%. Впрочем, фармацевтическая Eisai потеряла более 5% своей капитализации на фоне сообщения уже о третьем летальном случае в клинической группе, которая испытывает препарат против болезни Альцгеймера. Инфляция в Японии несколько замедлила темпы роста. Базовый индекс цен повысился до 3,7% в ноябре с 3,6% в октябре, а общий индекс цен ускорился до 3,8% с 3,7% в октябре.

По состоянию на 8:35 мск:

· NIKKEI 225 - 26258,89 п. (-0,94%),

· Hang Seng - 19569,33 п. (-0,56%),

· Shanghai Composite - 3045,99 п. (-0,28%).

Нефть дорожает на ожиданиях российского ответа на европейские ограничения

· Нефть дорожала на азиатской сессии в пятницу. Вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявил, что Россия может пойти на сокращение добычи на 5%-7% в ответ на европейское нефтяное эмбарго и потолок цен. Соответственно, сокращение будет сделано за счёт стран, которые поддерживают данную меру. Ранее на неделе сообщалось, что российский морской экспорт нефти упал более чем на 50% в первую неделю после вступления в силу европейских ограничений.

· Кроме того, поддержку нефти обеспечивают погодные условия в США. Метеорологи называют пришедший снежный буран, который затрагивает до 100 млн граждан, событием поколения. Низкие температуры и снежные заряды распространятся вплоть до территории Техаса, где уже наблюдается резкий рост спроса на электроэнергию. Погодные условия могут привести к временному сокращению добычи нефти на сланцевых проектах. Также ожидается резкий рост спроса на топочный мазут и сокращение потребления авиационного керосина. Более 4 тыс. рейсов отменены в США из-за плохой погоды.

По состоянию на 8:55 мск:

· Brent - $81,71 (+0,90%),

· WTI - $78,19 (+0,99%),

· Алюминий - $2402,5 (-0,15%),

· Золото - $1802,8 (+0,42%).