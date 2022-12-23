Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 декабря: 4 214,9902 руб/1 г золота и 55,4000/1 г серебра ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 214,9902 руб.

1 грамм серебра - 55,4000 руб.

1 грамм платины - 2 312,0901 руб.

1 грамм палладия - 3 942,3899 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,0598 р. (2,48%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5700 р. (2,92%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,0500 р. (2,89%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 144,4100 р. (3,80%) .

dims

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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