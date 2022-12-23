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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 декабря: 4 214,9902 руб/1 г золота и 55,4000/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 214,9902 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,4000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 312,0901 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 942,3899 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 102,0598 р. (2,48%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5700 р. (2,92%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 65,0500 р. (2,89%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 144,4100 р. (3,80%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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