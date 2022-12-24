«Открытие»: Российский фондовый рынок завершает снижением шестую неделю подряд

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские индексы завершили разнонаправленно торги в пятницу, 23 декабря. При этом Индексы МосБиржи и РТС завершили снижением шестую неделю подряд, просев на 0,4% и 7,2% соответственно.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 124,02 п. (+0,05%), с нач. года -43,9%

Индекс РТС — 963,51 п. (-0,64%), с нач. года -39,6%

В первой половине дня рублевый индекс снижался. Давление на акции экспортеров оказывал возобновивший укрепление рубль. Также негативно сказывался эффект ближайших выходных, которые на западных площадках будут еще длиннее из-за празднования Рождества. Однако во второй половине дня рынок стал активно восстанавливать потери (рубль стабилизировался, нефть дорожала) и даже вышел в символический плюс по рублевому индексу. Это намекает на то, что перспектива роста Индекса МосБиржи к концу года до 200-дневной скользящей средней с текущим значением 2290 п. все еще «лежит на столе». Рост акций «Газпрома» (GAZP) также позитивно сказался на динамике индексов. Рост происходил без явных позитивных новостей. Однако акции газового гиганта давно были сильно технически перепроданы, и осциллятор RSI указывал на максимальную перепроданность бумаги с начала июля.

Внешний фон был неоднозначным для российского фондового рынка. С одной стороны, акции в Европе и США были под давлением. Статистика текущей недели подразумевает, что ФРС может решить в феврале повысить ставку опять на 50 б.п., хотя денежный рынок пока на 100% уверен только в повышении на 25 б.п., а вероятность более агрессивного шага составляет 35% (почти не изменилась за эту неделю). Доходности казначейских облигаций росли, оказывая поддержку доллару, и оказывая давление на золото, которое в пятницу не смогло вернуться выше $1800/унц. (спот-рынок). С другой стороны, цены на нефть уверенно прибавляли в цене, но при этом ближние газовые контракты на индекс TTF на ICE впервые с июня подешевели до примерно 890 долларов за тыс. кубометров (контракт торгуется в евро за мегаватт-час, мы конвертировали для удобства восприятия). Ожидается, что в Европе в праздничные дни сохранится теплая погода (в Париже и Франкфурте температура будет на 5 градусов выше сезонной нормы для Рождества).

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. — 83,54 (+3,16%), с нач. года +7,4%

WTI, $/бар. — 79,79 (+2,97%), с нач. года +6,1%

Urals, $/бар. — 62,07 (+3,26%), с нач. года -19,2%

Золото, $/тр. унц. — 1 802,33 (+0,55%), с нач. года -1,5%

Серебро, $/тр. унц. — 23,80 (+0,99%), с нач. года +3,3%

Алюминий, $/т — 2 385,00 (-0,87%), с нач. года -15,0%

Медь, $/т — 8 332,50 (+0,26%), с нач. года -14,3%

Никель, $/т — 29 685,00 (+1,52%) с нач. года +43,0%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,2 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,5 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:10 мск:

EUR/USD — 1,062 (+0,23%), с начала года -6,6%

GBP/USD — 1,206 (+0,18%), с начала года -10,9%

USD/JPY — 132,82 (+0,36%), с начала года +15,4%

Индекс доллара — 104,332 (-0,10%), с начала года +9,1%

USD/RUB (Мосбиржа) — 70,2 (+1,81%), с начала года -6,6%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 75,7 (+2,92%), с начала года -11,4%

Ключевые новости

Спустя два дня после публикации генеральной лицензии Минфина Люксембурга, Казначейство Бельгии также опубликовало на своем сайте документ, разрешающий разблокировку иностранных активов российских инвесторов, ранее заблокированных по цепочке НРД-Euroclear. Отметим, что срок действия лицензии также ограничен 7 января 2023 г., при этом, согласно тексту разрешения, необходимо до указанной даты включительно подать документы в Казначейство Бельгии. В целом, разблокировка активов - позитивный фактор, поскольку потенциальным следствием может стать повышение ликвидности торгов на Московской Бирже, а также приближает некоторые компании к возможности вернуться к дивидендным выплатам.

В фокусе

Как стало известно в пятницу, 23 декабря, внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) «Татнефти» (TATN), назначенное на 22 декабря в виде заочного голосования для рассмотрения вопроса о дивидендах за 9 месяцев 2022 г., признано несостоявшимся из-за отсутствия кворума. Повторное ВОСА назначено на 27 декабря.

Ожидаем, что повторное ВОСА «Татнефти» в конце декабря не оставит акционеров без дивидендов

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 4 выросли и 6 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Информационных технологий» (-1,3%), который в четверг был в лидерах роста. Уверенно подросли расписки Softline (SFTL) и HeadHunter (HHRU). В лидерах снижения оказались расписки «ЦИАН» (CIAN), Ozon Holdings (OZON) и VK (VKCO), а также акции «Яндекса» (YNDX).

Лидером роста стал индекс «Электроэнергетики» (+0,4%). В секторе только акции «РусГидро» (HYDR) и «Интер РАО» (IRAO) снизились. Остальные бумаги завершили день в зеленой зоне.

Из 40 акций индекса МосБиржи 13 подорожали и 27 подешевели по итогам дня.

52,4 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 42,9 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акционеры «Россети Центр» (MRKC), «Россети Центр и Приволжье» (MRKP), МРСК Урала (MRKU) одобрили дивиденды за 9 месяцев 2022 года. Чтобы попасть в дивиденды, акции этих компаний нужно купить до 4 января (отсечка 8 января). Дивдоходность: MRKU – 10,2%, MRKC – 11,4%, MRKP – 13,4%.

Напомним, чтобы рассчитывать на дивиденды от «Газпром нефти» (SIBN), акции нужно купить до 28 декабря (отсечка 30 декабря). Дивдоходность около 14%.

Бумаги Positive Technologies (POSI) подорожали. Руководство компании ожидает, что бумага войдёт в основной Индекс Мосбиржи уже в 2023 г. Планов на обратный выкуп нет, но выплата дивидендов продолжится. Также нет планов по сокращению персонала, напротив, компания намерена активно нанимать сотрудников. Акции POSI являются одним из наших фаворитов. Компания обладает высококачественным продуктом, после ухода крупнейших западных вендеров сможет достаточно быстро занять существенную долю рынка кибербезопасности РФ, что на горизонте нескольких лет приведёт к кратному росту финансовых показателей.