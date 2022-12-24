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«Открытие»: Активность на рынке падает по мере приближения новогодних праздников Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Активность на рынке падает по мере приближения новогодних праздников Российский рынок снижался в первой половине дня в пятницу. Дорожают акции золотодобывающих компаний вслед за ростом котировок золота, дешевеют бумаги экспортёров на фоне резкого разворота и укрепления рубля. В плюсе бумаги Positive Technologies на фоне корпоративных планов. Активность резко упала. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 8,0 млрд руб к середине дня по сравнению с 12,3 млрд руб днём ранее.

По состоянию на 15:20 мск Индекс МосБиржи - 2114,96 п. (-0,37%), а Индекс РТС - 965,31 п. (-0,45%).

Лидерами среди индексных бумаг были Polymetal, «Полюс», «Аэрофлот», X5 Retail и OZON Holdings. Слабее всех оказались N+ Group, АФК «Система», «Сургутнефтегаз», «ФосАгро» и привилегированные «Транснефть».

Акции золотодобывающих компаний в последнее время сильно коррелируют с ценами на золото. После налаживания новой логистики поставок бумаги перестали учитывать санкционные ограничения и привязались к ценам жёлтого металла. В 2023 году ВТБ планирует разместить до 30 тонн инвестиционного золота в слитках. Также продолжаются покупки центральных банков, включая такие организации, как Народный Банк Китая, Резервный Банк Индии, ЦБ Турции и среднеазиатских стран. Соответственно, спрос на золото пока не вызывает каких-либо сомнений.

Бумаги Positive Technologies дорожали почти на 0,8%. Руководство компании ожидает, что бумага войдёт в основной индекс МосБиржи уже в 2023 году. Планов на обратный выкуп нет, но выплата дивидендов продолжится. Также нет планов по сокращению персонала, напротив, компания намерена активно нанимать сотрудников. Мероприятий по привлечению капитала на развитие также не планируется, поскольку ожидается рост продаж почти в два раза в текущем году и более чем в два раза рост прибыли.

Бумаги «Татнефти» были под давлением. ВОСА, в рамках которого должен был обсуждаться вопрос дивидендов, не состоялось 22 декабря по причине отсутствия кворума. Совет директоров постановил собрать следующее ВОСА уже 27 декабря. Пока можно предположить лишь технические проблемы, а не наличие потенциальных препятствий для решения по выплате дивидендов. В доходах от дивидендов «Татнефти» заинтересована Республика Татарстан, которая является одним из ключевых акционеров компании.

Рубль незначительно ослаб на старте торгов, затем укреплялся, но после прохождения экватора дня вновь демонстрировал признаки слабости. Объёмы заметно ниже, чем накануне, но преобладает продажа валюты на фоне пиковых налоговых платежей. Соответственно, пока можно говорить что волна ослабления закончилась и есть перспектива возвращения к значениям 65,0-66,0 руб за доллар до конца года.

Ситуация на Forex была спокойной. Доллар незначительно слабел. Волатильность основных валют была низкой. Разве только можно отметить укрепление новозеландского доллара почти на 0,6% в ожидании ближайшего заседания Резервного Банка, от которого ждут очередного повышения ставки. По состоянию на 15:20 мск: DXY - 103,94 (-0,18%),

EUR/USD - $1,0619 (+0,19%),

GBP/USD - $1,2077 (+0,29%),

USD/JPY - 132,7 (+0,23%),

USD/RUB – 69,03 (+0,12%),

EUR/RUB – 73,22 (-0,45%),

CNY/RUB – 9,835 (+0,68%). Активность на европейских площадках резко снизилась перед Рождеством Европейские индексы пытались расти. Основную поддержку оказывали акции банков и сектора здравоохранения. Торги в Лондоне проводятся лишь до 12:30 по лондонскому времени. В понедельник европейские биржи торговать не будут. На этом фоне активность инвесторов резко упала. Вышло некоторое количество статистики. Во Франции цены производителей выросли за июнь на 1,2% после падения за октябрь на 0,2%. В Италии индекс доверия потребителей поднялся до 102,5 п. с 98,1 п. в ноябре. Однако мораль итальянского бизнеса несколько снизилась до 101,4 п. с 102,5 п. в ноябре. По состоянию на 15:20 мск: FTSE 100 - 7475,19 п. (+0,08%),

DAX - 13941,67 п. (+0,20%),

CAC 40 - 6504,26 п. (-0,21%). Дефицит поставок нефти вновь обостряется Нефть активно дорожала на фоне рисков сокращения производства в РФ. Вице-премьер правительства Александр Новак заявил, что производство в стране может сократиться на 5,0%-7,0% в ответ на европейское эмбарго и потолок цен. Однако это планы на 2023 год, а непосредственные потери нефтяного баланса происходят на наших глазах. Экспорт из дальневосточных портов упал более чем вдвое в первую неделю после вступления в силу европейских ограничений. В декабре ожидается падение поставок российской нефти из балтийских портов на 20%.

Кроме того, арктический снежный буран в США может затронуть до 100 млн человек. Температуры ниже нуля и снежные заряды ожидаются вплоть до территории Техаса. На этом фоне может резко возрасти потребление топочного мазута для обогрева жилых помещений. При этом спрос на авиатопливо снизится из-за отмены более 4 тыс. рейсов. Неблагоприятная погода также может привести к падению добычи на сланцевых месторождениях, как это уже было в феврале 2020 года, когда энергетическая система Техаса была парализована снегопадами и ледяным дождём.

Поводом для беспокойства является ситуация в Китае, где власти ожидают пик заболеваемости COVID-19 в последнюю неделю года. Впрочем, некоторые аналитики относят достижение пика на январь, когда число заболевших в сутки достигнет 1 млн человек. Тем не менее, пока правительство КНР даже не намекает о возвращении карантинных мер. Соответственно, после прохождения пика заболеваемости можно ожидать более устойчивого восстановления спроса на нефть. По состоянию на 15:20 мск: Brent - $82,61 (+2,01%),

WTI - $79,09 (+2,16%),

Алюминий - $2385 (-0,87%),

Золото - $1806,1 (+0,60%),

Никель - $29630 (+1,33%). Статистика по ценам личного потребления в США определит настроение рынка до конца года Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в пределах 0,2% в начале дня. Американские инвесторы ждут свежую статистику по инфляции, которая в пятницу представлена индексами цен личного потребления. Ожидается, что за ноябрь Core PCE вырос на 0,2%, что является вполне сдержанным повышением цен. Годовые темпы прироста ожидаются на уровне 4,7% по сравнению с 5,0% в октябре. Также выйдет отчёт по заказам на товары длительного пользования за ноябрь. Если замедление темпов прироста цен личного потребления окажется более значимым, чем в прогнозах, то это смягчит негативные эмоции после статистики ВВП за III квартал. Однако масштабного ралли до конца года уже не ожидается. Активность инвесторов будет на низком уровне.

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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