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Курсы валют ЦБ РФ на 24 декабря: 68,6760 руб/доллар США и 73,0407 руб/евро

ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 68,6760 руб.
  • 1 евро - 73,0407 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,5884 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,4546 р. (4,79%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 3,6039 р. (4,70%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 5,0116 р. (4,88%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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