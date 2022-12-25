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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 декабря: 3 975,9199 руб/1 г золота и 52,4100/1 г серебра

ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 975,9199 руб.
  • 1 грамм серебра - 52,4100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 172,6599 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 735,9099 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 239,0702 р. (5,67%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9900 р. (5,40%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,4301 р. (6,03%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 206,4799 р. (5,24%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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