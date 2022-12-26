«Открытие»: Предстоит спокойный день

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Предстоит спокойный день

· Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать спокойным. Большинство площадок не будет работать в понедельник. Азиатские индексы преимущественно дорожали. В Японии спросом пользовались бумаги потребительского сектора, а в Китае оборонного и туризма. Нефть может подорожать после возобновления торгов на фоне проблем с добычей и переработкой в США. Впрочем, всё это будет иметь значение в будущем, но не в понедельник, в рамках которого ожидается крайне низкая активность на российской площадке. Рубль на тонком рынке способен существенно укрепиться так как продолжается налоговый период.

Итоги недели

· За прошедшую неделю индекс МосБиржи снизился с 2132,75 п. до 2124,02, а индекс РТС с 1038,63 п. до 963,51 п. Пара EUR/USD выросла с $1,0591 до $1,0618. Пара USD/RUB поднялась с 64,65 до 72,20, а EUR/RUB с 69,10 до 75,70. Нефть Brent подорожала с $79,04 до $83,92 за баррель. Золото подорожало с $1802,6 до $1804,8 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust выросли с 910,41 до 913,01 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 упал с 3852,36 п. до 3844,82 п.

· Очередная неделя сложилась негативно для российского рынка. Появились предварительные данные, указывающие, как минимум, на временные проблемы с отгрузкой российской нефти в условиях европейского эмбарго и потолка цен. Власти страны также говорят о возможном снижении добычи нефти в ответ на потолок цен. Хватало и корпоративных разочарований. ММК и «Северсталь» не собираются платить дивиденды в ближайшем будущем. Данные новости из компаний, фактически, перечеркнули достижения их акций на фоне ослабевшего рубля. Впрочем, в «РусАл» неделя началась с позитива, так как производство алюминия оказалось вне европейских ограничений. «Московская Биржа» приятно удивила тем, что её общий оборот превысил 1 квадриллион рублей и уже оказался больше, чем в 2021 году.

· Поток корпоративных новостей постепенно ослабевает, но в четверг день спас ВТБ, который окончательно договорился о покупке Банка «Открытие» за скромные 340 млрд руб. «Татнефть» заставила акционеров понервничать, так как ВОСА с вопросом о дивидендах не состоялось по причине отсутствия кворума, но совет директоров немедленно назначил внеочередное собрание акционеров на 27 декабря. Positive Technologies обещала платить дивиденды, но не собирается проводить программы обратного выкупа, а с финансовой стороны прошедший год оказался более чем удачным. Также порадовали министерства финансов Люксембурга и Бельгии, которые позволили разморозку активов неподсанкционных российских инвесторов. Впрочем, в случае с Бельгией, документы говорят лишь о возможности продажи активов. Однако для российского рынка это позитивный момент, так как можно рассчитывать на реинвестирование освобождённых средств в российские бумаги. Вероятность такого сценария может прервать полосу снижения российского рынка, которая длится уже шесть недель подряд.

· Зарубежные площадки также пережили весьма непростую неделю. Банк Японии, по сути, капитулировал, расширив торговый диапазон доходности по 10-летним бондам с -0,50% до 0,50% по сравнению с прежним диапазоном -0,25% до 0,25%. Европейская статистика несколько улучшилась, но в большинстве случаев продолжает указывать на спад. Рост американского ВВП за III квартал составил 3,2% по сравнению с предыдущей оценкой 2,9% и 2,7% в первичной. То есть рынки вновь получили сигнал о том, что смягчение политики ФРС может быть не таким близким.

Ключевые события предстоящей недели

· В рамках рождественской недели на внешних площадках ожидается затишье. В понедельник не работают рынки в США, Сингапуре, Гонконге, Канаде, Швейцарии, Италии, Испании, Великобритании, Германии, Франции, Австралии и Новой Зеландии.

· Во вторник продолжают отдыхать Австралия, Великобритания, Гонконг, Новая Зеландия, Канада. Утром в этот день выступит глава Банка Японии Курода. Статистика может показать снижение безработицы в Японии до 2,5% в ноябре с 2,6% в октябре. Китай сообщит о динамике прибыльности в промышленности. В США ожидается отчёт по внешней торговле товарами. Однако более интересным будут отчёты по ценам на жильё. Ожидается, что за октябрь цены на жилую недвижимость упали на 0,6%.

· В среду открываются большинство рынков, но высокой активности не будет. Вечером в США выйдут данные по незавершённым продажам жилья за ноябрь. В России будет большой статистический день. Появятся данные по промышленному производству, росту реальных зарплат, розничным продажам (ожидается падение на 9,2% в ноябре).

· Ночью в четверг API опубликует свой доклад по запасам нефти и нефтепродуктов. Днём важных данных не будет. Вечером в США выходят первичные обращения за пособием по безработице, а также доклад Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов.

· Ранее закрытие в пятницу будет на биржах Великобритании, Новой Зеландии и Австралии. Днём стоит обратить внимание на данные по инфляции в Испании. Вечером выйдет Чикагский PMI в США.

Туризм и оборона в фокусе внимания китайских инвесторов

· Понедельник обещает быть спокойным днём, так как большинство площадок не работает. Однако торги в Азии проводятся, хотя и на ограниченном числе рынков. В Китае акции преимущественно дорожают. Экономика столкнулась с резким ростом заболеваемости COVID-19, что приводит к массовым больничным, но власти уже не собираются возвращать карантинные меры. Инвесторы рассчитывают на бурное восстановление после природной вакцинации населения. Индекс бумаг, связанных с туризмом, повышался более чем на 4%. Также напряжённость вокруг Тайваня поддерживает интерес к оборонному сектору, который прибавлял более 2%. Китайское издание Global Times пишет, что Запад, как и в случае с Россией, непременно нарушит любые свои обещания по Тайваню. МИД КНР выразил крайнее разочарование в отношении очередного оборонного бюджета США, который предусматривает масштабную военную помощь тайваньским властям.

· Японские акции также дорожали, беря пример с рынка США, который в пятницу смог показать рост. Впрочем, инвесторы Японии также рассчитывают на улучшение региональной экономической ситуации в ближайшем будущем в связи с отменой в Китае политики нулевой терпимости к COVID-19. В частности, дорожали акции розничного оператора Fast Retailing на 1,7%. Впрочем, самый сильный рост был в секторе энергетики на фоне дорожающей нефти. Акции японской нефтеразведочной Inpex подскочили почти на 3%. Фиксация прибыли наблюдалась в бумагах финансового сектора, который в текущем месяце показал существенный рост.

По состоянию на 8:45 мск:

· NIKKEI 225 - 26383,05 п. (+0,56%),

· Shanghai Composite - 3063,30 п. (+0,57%).

Арктический шторм в США сказался на работе НПЗ и добыче нефти

· Сделки на площадках в Европе и США не осуществляются даже в электронном режиме, но можно предположить, что нефтяной рынок покажет существенный рост в последующие дни. В США арктический шторм привёл не только к отмене авиарейсов, но и к отключению электроэнергии для более чем 1,5 домохозяйств. Также пострадали нефтеперерабатывающие заводы и добывающие мощности от Монтаны до Техаса. К примеру, была остановлена работа НПЗ marathon в Галвестоне, который перерабатывает более 0,5 млн бар. в сутки. Соответственно, рынок готовится к дефициту, как нефтепродуктов, так и поставок сырой нефти. Впрочем, эти перебои будут носить краткосрочный характер.