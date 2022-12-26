Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 декабря: 3 975,9199 руб/1 г золота и 52,4100/1 г серебра ЦБ РФ с 24 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 975,9199 руб.

1 грамм серебра - 52,4100 руб.

1 грамм платины - 2 172,6599 руб.

1 грамм палладия - 3 735,9099 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 239,0702 р. (5,67%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,9900 р. (5,40%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,4301 р. (6,03%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 206,4799 р. (5,24%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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