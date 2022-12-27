«Открытие»: Российский рынок на фоне закрытых в Европе и США площадок начал финальную неделю года на позитивной ноте

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали по итогам торгов в понедельник, 26 декабря.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 139,21 п. (+0,72%), с нач. года -43,5%

Индекс РТС — 977,29 п. (+1,43%), с нач. года -38,8%

Индекс МосБиржи в первой половине дня протестировал поддержку 2140 пунктов. 15 декабря индекс ушел ниже этой отметки и с тех пор предпринял пару попыток вернуться обратно. Сегодняшняя попытка была третьей по счету. Как и предыдущие – безуспешной. Новостной фон не изобиловал важными для рынка фактами. Во второй половине под давлением краткосрочной фиксации прибыли российские акции утратили часть утренних достижений.

Торги в Европе и США не проводились в связи с рождественскими праздниками. Во вторник часть площадок, включая США, возобновит работу. Однако существенной активности не предвидится. Впрочем, если судить по последствиям арктического шторма на территории США, то можно предположить рост контрактов на нефтепродукты и нефть.

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,1 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,6 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:10 мск:

EUR/USD — 1,0629 (+0,11%), с начала года -6,5%

GBP/USD — 1,2068 (+0,12%), с начала года -10,8%

USD/JPY — 132,95 (+0,03%), с начала года +15,5%

Индекс доллара — 104,314 (-0,11%), с начала года +9,0%

USD/RUB (Мосбиржа) — 69,29 (-1,30%), с начала года -7,8%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 73,55 (-2,84%), с начала года -14,0%

В фокусе

27 декабря — повторное собрание акционеров «Татнефти» (TATNP). Мы ожидаем, что повторное ВОСА одобрит выплату дивидендов. Рекомендованные дивиденды за 9 месяцев, за вычетом дивидендов за 6 месяцев 2022 г., — 6,86 руб. на акцию с доходностью 1,9% по обыкновенным акциям и 2,0% по привилегированным.

30 декабря — дата отсечки по дивидендам «Газпром нефти» (SIBN) за 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. Дивдоходность — 13,8%. Чтобы попасть в дивиденды, акции следует купить до 28 декабря.

Акции, на которые следует обратить внимание на неделе с 26 декабря по 1 января

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 7 выросли и 3 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Потребительского сектора» (-0,2%). В лидерах были акции «Магнита» (MGNT), которые смотрелись несколько перепроданными после просадки на прошлой неделе. Спрос на «Магнит» может отражать межконкурентную ротацию из «Пятерочки», поскольку расписки X5 Group (FIVE) были в понедельник лидерами снижения в секторе. Помимо «Магнита» день завершили в плюсе акции «Аптеки36и6» (APTK). Здесь мы можем наблюдать эффект эпидемии гриппа. А также акции «Инарктики» (AQUA) – эффект новогодних праздников. Кроме бумаг MGNT, APTK и AQUA все остальные представители сектора в минусе.

Лидером роста стал индекс «Финансов» (+1,1%). В секторе только бумаги QIWI (QIWI) и «Ренессанса» (RENI) снизились. Остальные бумаги завершили день в зеленой зоне. В лидерах обычка (SBER) и префы (SBERP) Сбербанка, акции Мосбиржи (MOEX), а также акции ВТБ (VTBR) и Банка «Санкт-Петербург» (SPBE). Сбербанк в декабре планирует получить прибыль, рассчитывает на «хороший» финансовый результат, сообщил сегодня первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Из 40 акций индекса МосБиржи 29 подорожали и 11 подешевели по итогам дня.

50,0 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 47,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 38,1 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акционеры «Россети Ленэнерго» (LSNG) утвердили дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года в размере 0,4435 рубля на одну обыкновенную акцию и на одну привилегированную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 3,82 млрд рублей.

Акционеры «Роснефти» (ROSN) одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 20 руб. 39 коп. на акцию. На выплату промежуточных дивидендов будет направлено 50% чистой прибыли МСФО за 6 месяцев 2022 г. Это около 216 млрд руб. Чтобы попасть в дивиденд, акции компании нужно купить до 10 января (дата отсечки — 12 января). Дивдоходность — 5,9%.

Акционеры «Россети Московский регион» (MSRS) одобрили выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. в размере 0,0849 руб. на одну обыкновенную акцию. Дивидендная отсечка установлена на 8 января.