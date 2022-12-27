«Открытие»: Нефтяные и дивидендные надежды толкают российский рынок вверх

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Нефтяные и дивидендные надежды толкают российский рынок вверх

· Российский рынок повышался в первой половине дня в понедельник. Внешний фон спокойный, поскольку торги в Европе не проводятся в связи с рождеством. Внутренний поток корпоративных новостей также довольно скудный. Тем не менее, поводы для роста есть, так как рынок ожидает поступление части средств из замороженных объёмов в Европе, которые освободили Люксембург и Бельгия. Активность низкая. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил всего 12,0 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:10 мск Индекс МосБиржи - 2133,18 п. (+0,43%), а Индекс РТС - 982,35 п. (+1,96%).

· Лидерами среди индексных бумаг были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, «Роснефть», «Русгидро» и «Аэрофлот». Самыми слабыми оказались X5 Retail, «Детский Мир», Fix Price, N+ Group и АФК «Система».

· Если говорить об очевидных идеях, то интерес к бумагам нефтяников связан с потенциалом повышения котировок нефти на фоне проблем с добычей в США и сокращением поставок из РФ. Очевидно, что снижение предложения на рынке приведёт к росту котировок и компенсации ценой выбывающих объёмов. При этом фактор ценового потолка будет терять свою силу по мере подорожания актива.

· Также позитивом для рынка могут быть надежды на приход части размороженных Люксембургом и Бельгией средств российских инвесторов. Более того, в документах бельгийского Минфина говорится о том, что активы эти могут быть лишь проданы. То есть вопрос об объекте размещения высвободившихся средств является актуальным.

· Акционеры «Роснефти», как и ожидалось, утвердили дивиденды по итогам 9-ти месяцев в размере 20,39 руб на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов установлена на 12 января. Кстати, реестр на получение дивидендов «Газпром нефти закроется вечером в среду. Размер дивидендов «Газпром Нефти» составит 69,78 руб на акцию.

· Рубль укреплял свои позиции. В первой половине дня доллар снижался до 67,84 руб, а евро до 72,00. Как минимум, можно говорить о двух факторах поддержки. Во-первых продолжаются налоговые платежи, а, во-вторых, ситуация на нефтяном рынке улучшается для поставщиков. К концу недели поддержка рубля ослабнет, но может начать работать фактор выводимых из европейских депозитариев средств. Поэтому потенциал укрепления россиянина ещё не исчерпан.

По состоянию на 15:10 мск:

· USD/RUB – 68,39 (-2,57%),

· EUR/RUB – 72,56 (-4,15%),

· CNY/RUB – 9,707 (-2,15%).

На западных площадках рождественский выходной

· Торги в Европе и США не проводятся в связи с рождественскими праздниками. Во вторник часть площадок, включая США, возобновит работу. Однако существенной активности не предвидится. Впрочем, если судить по последствиям арктического шторма на территории США, то можно предположить рост контрактов на нефтепродукты и нефть, так как даже в Галвестоне была остановлена работа НПЗ Marathone мощностью 590 тыс. бар. в сутки. В связи с дефицитом электроэнергии снизилась добыча ряда сланцевых месторождений. Соответственно, даже при низкой активности на рынках акций мы можем ожидать яркой спекулятивной реакции нефтяных фьючерсов.