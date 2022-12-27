Комментарии

«Открытие»: Открытие Китая обещает волну экономического оживления Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Открытие Китая обещает волну экономического оживления Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Китай продолжает снимать коронавирусные ограничения. В частности, отменяются карантинные меры для прибывающих туристов, что продолжит улучшать топливный спрос в стране. Соответственно, это также является позитивом для российских нефтяных экспортёров. Арктический шторм в США привёл к падению производства нефти и газа, ухудшая глобальный баланс. Соответственно, отечественные акции продолжат реагировать на улучшение перспектив экспорта энергоносителей. В подобных условиях рубль может воздержаться от ослабления. Дивидендные и нефтяные надежды оживляют российский рынок Российский рынок смог закрыть торги понедельника в плюсе. Внешние ориентиры отсутствовали, кроме некоторых азиатских площадок. Европа и Северная Америка продолжали праздновать Рождество. Впрочем, сигналы рынка нефти говорят о возможном продолжении роста котировок, что является позитивом для российского рынка. Также позитивом являются надежды на возвращение части замороженных в Европе средств, которые освободили Люксембург и Бельгия. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,299 млрд руб.

По итогам торгов 26 декабря Индекс МосБиржи - 2139,21 п. (+0,72%), а Индекс РТС - 977,29 п. (+1,43%). Лидеры роста на 23:50 мск: Магнит ао 4 442 2,93% Роснефть 352,4 2,65% Сбербанк 140,95 2,18% Сбербанк-п 138,08 1,72% РусГидро 0,75 1,68% Лидеры снижения на 23:50 мск: FIVE-гдр 1 548 -2,03% ДетскийМир 68,72 -0,72% Yandex clA 1 811,4 -0,54% OZON-адр 1 383,5 -0,32% Транснф ап 85 750 -0,29% 7 отраслевых индексов российского рынка завершили день в плюсе, а три в минусе. Самый большой рост был в секторе финансов (+1,13%), а худшую динамику показал сектор потребления (-0,21%).

Слабость бумаг сектора потребления связана с негативной динамикой самого потребления. К примеру, по данным «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ), траты россиян на подготовку к новому году сократились в текущем декабре на 17% по сравнению с прошлым годом. Траты на покупку ёлок упали на 31%, а на покупку шампанского на 20%.

Акции Сбербанка внесли существенный рост, как в повышение индекса МосБиржи, так и в рост отраслевого индекса финансов. Сбер планирует открыть свой филиал в Китае к концу 2023 года. Первый зампред. Правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил в рамках пресс-конференции, что в декабре ожидается хорошая прибыль, а также Сбербанк будет уверенно прибыльным по итогам 2022 года. Портфель корпоративных кредитов увеличился за 2022 год на 13,5%, а число корпоративных клиентов на 3%.

Акционеры «Роснефти», как и ожидалось, утвердили дивиденды по итогам 9-ти месяцев в размере 20,39 руб на акцию. Дата закрытия реестра на получение дивидендов установлена на 12 января. Кстати, реестр на получение дивидендов «Газпром нефти закроется вечером в среду. Размер дивидендов «Газпром Нефти» составит 69,78 руб на акцию.

Общим позитивом для рынка могут быть надежды на приход части размороженных Люксембургом и Бельгией средств российских инвесторов. Более того, в документах бельгийского Минфина говорится о том, что активы эти могут быть лишь проданы. То есть вопрос об объекте размещения высвободившихся средств является актуальным.

В остальном, активность до конца года будет достаточно скромной, хотя это не означает низкую вероятность восстановления рынка. Потенциальный приток средств и дорожающая нефть могут обеспечить индекс МосБиржи поддержкой для возвращения к более высоким значениям.

Рубль смог укрепиться относительно основных валют. В этом ему помогали налоговые платежи и сигналы о возможном дальнейшем подорожании нефти. Также свою лепту внёс ЦБ РФ, который обнаружил усиление проинфляционных рисков.

Согласно заявлению главы департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилла Тремасова, один из аспектов - изменения в бюджетной политике. «Более мягкая бюджетная политика чаще всего заставляет проводить более жесткую денежно-кредитную политику», - сказал он. ЦБ закладывал рост бюджетного дефицита до 0,9% ВВП, а Минфин уже закладывает 2% ВВП. Соответственно, в рамках февральского заседания данный аспект будет внимательно изучаться. То есть нельзя исключать вероятность, если не ужесточения денежной политики, то, как минимум, ужесточение риторики. По итогам торгов: USD/RUB – 69,29 (-1,3%),

EUR/RUB – 73,55 (-2,84%),

CNY/RUB – 9,774 (-1,47%). Китай готовится принимать туристов Торги в США и Европе не проводились, но азиатским рынкам хватило новостей из Китая, чтобы показать преимущественное движение вверх. Власти КНР продолжили смягчать режим контроля над COVID-19, даже на фоне массового распространения инфекции. С 8 января КНР снимает требование по карантину для прибывающих туристов. Соответственно, меры смягчаются не только для местного населения, но и для внешних визитов, что почти полностью ликвидирует прежние ограничения. На этом фоне акции потребительского сектора и транспорта демонстрировали рост выше рынка. Впрочем, если говорить об акциях авиакомпаний, то они существенно подорожали на ожиданиях подобных действий властей, а по сей причине подверглись фиксации прибыли на новостях. Столь экстренная отмена карантинных мер находит своё объяснение в статистике. Прибыль промышленности КНР с начала года до ноября упала на 3,6% по сравнению с падением на 3% с января по октябрь. То есть экономические реалии потребовали экстренных мер, а текущие штаммы коронавируса позволяют допуск массовой заболеваемости без катастрофической нагрузки системы здравоохранения. Торги в Гонконге не проводились в связи с рождественскими праздниками.

Рынок в соседней Японии также повышался. Местные инвесторы успокоились по поводу начала цикла ужесточения денежной политики и сосредоточились на позитиве. Открытие китайской экономики также означает улучшение условий для японских экспортёров. В ожидании дальнейшего роста торговли безработица в стране упала до 2,5% в ноябре с 2,6% в октябре. К примеру, выразителем надежд, связанных с Китаем, являются акции производителя косметики Shiseido, которые подскочили почти на 7%. Секторы авиатранспорта и розничной торговли возглавляли повышение японского рынка. При этом банковский сектор обновил свой максимум с 2018 года. Высокие ставки в мире и повышение ставок в Японии является фундаментальным изменением среды для получения прибыли финансовыми организациями. По состоянию на 8:35 мск: NIKKEI 225 - 26469,75 п. (+0,24%),

Shanghai Composite - 3091,77 п. (+0,85%). Признаки глобального дефицита нефти могут усилиться Нефть дорожала на азиатской сессии. Как и предполагалось, одной из идей роста являются проблемы с добычей и нефтепереработкой в США. Арктический шторм привёл не только к проблемам ЖКХ комплекса в США, но и к снижению добычи и переработке нефти. Негативному влиянию погодных условий подверглись сланцевые проекты от Монтаны до Техаса. Конечно, подобные перебои являются временными, но они явно не способствуют улучшению глобального нефтяного баланса. И, наконец, ещё в конце прошлой недели вице-премьер РФ Александр Новак заявлял о возможном сокращении производства на 5%-7% из-за европейского эмбарго и потолка цен. Соответственно, рынок завершает год в условиях явного дефицита поставок, но он может ещё больше расшириться в 2023 году. Будет весьма интересно изучить статистику США по запасам за прошлую неделю. Если стратегические резервы продолжат сокращаться, то это будет означать дальнейшее и весьма резкое ухудшение ситуации с доступностью сырой нефти. По состоянию на 8:55 мск: Brent - $84,63 (+0,85%),

WTI - $80,19 (+0,79%),

Золото - $1814,3 (+0,56%).

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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