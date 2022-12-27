Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 27 декабря: 3 962,7600 руб/1 г золота и 52,2300/1 г серебра ЦБ РФ с 27 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 962,7600 руб.

1 грамм серебра - 52,2300 руб.

1 грамм платины - 2 189,6699 руб.

1 грамм палладия - 3 648,7200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,1599 р. (0,33%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1800 р. (0,34%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,0101 р. (0,78%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 87,1899 р. (2,33%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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