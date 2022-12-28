«Открытие»: Слабеющий рубль греет душу экспортерам

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали по итогам торгов во вторник, 27 декабря. Рублевый индекс растет 4-й день подряд, но пока остается ниже ключевых скользящих средних линий (50 МА, 100 МА, 200 МА). Долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился во вторник.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 150,92 п. (+0,55%), с нач. года -43,2%

Индекс РТС — 960,51 п. (-1,72%), с нач. года -39,8%

Бумаги Ozon Holdings стали лидерами роста среди акций индекса МосБиржи. Маркетплейс является бенефициаром предновогоднего периода, продолжая забирать долю розничных продаж и офлайн-ритейлеров. Бумаги Fix Price (FIXP), продуктовых ритейлеров X5 Group (FIVE) и «Магнита» (MGNT) стали отчасти жертвой ротации из ориентированных на внутренний рынок защитных историй в пользу акций экспортеров. Действительно, ключевую поддержку российскому рынку оказали ориентированные на экспорт компании. Во-первых, это позитивная реакция на ослабление рубля. Во-вторых, реакция на продолжение тенденции отказа Китая от жестких антиковидных мер. КНР снимает карантинные ограничения для въезжающих, а также для выезжающих туристов. Соответственно, можно предположить увеличение воздушного трафика и внутренней мобильности в КНР, когда волна массовой заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад.

Внешний фон в целом был незначительно позитивным для рынка акций РФ. Европейские акции со сдержанным оптимизмом отреагировали на китайские новости. Акции в США демонстрировали незначительное давление продаж. При этом цены на нефть росли, дорожали медь, никель, золото и серебро. Алюминий несколько дешевел. На рынке агрокультур теряли в цене кофе, хлопок, сахар и пшеница. Дорожали кукуруза и соя.

На 19:10 мск:

Brent, $/бар. — 85,13 (+1,44%), с нач. года +9,4%

WTI, $/бар. — 80,67 (+1,40%), с нач. года +7,3%

Urals, $/бар. — 66,23 (+2,94%), с нач. года -13,8%

Золото, $/тр. унц. — 1 824,00 (+1,43%), с нач. года -0,3%

Серебро, $/тр. унц. — 24,10 (+1,53%), с нач. года +4,6%

Алюминий, $/т — 2 389,50 (-0,69%), с нач. года -14,9%

Медь, $/т — 8 349,50 (+0,47%), с нач. года -14,1%

Никель, $/т — 29 547,00 (+1,05%) с нач. года +42,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 11,0 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:10 мск:

EUR/USD — 1,0649 (+0,11%), с начала года -6,3%

GBP/USD — 1,2021 (-0,34%), с начала года -11,2%

USD/JPY — 133,4 (+0,39%), с начала года +15,9%

Индекс доллара — 104,106 (-0,20%), с начала года +8,8%

USD/RUB (Мосбиржа) — 70,4 (+1,60%), с начала года -6,3%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 75 (+1,97%), с начала года -12,3%

Ключевые новости

Президент РФ подписал указ об ответных мерах на введение «потолка цен» на российскую нефть и нефтепродукты: запрещаются поставки российской нефти и нефтепродуктов иностранным юрлицам и физлицам, если контракты прямо или косвенно предусматривают механизм фиксации предельной цены. Запрет применяется на всех этапах поставок до конечного покупателя. Однако Президент РФ оставляет за собой исключительное право выдавать спецразрешение на поставки нефти и нефтепродуктов, даже если условия этого указа не выполняются. Запрет на поставки российской нефти, согласно указу, вступает в силу 1 февраля 2023 г. Дата запрета на поставки нефтепродуктов будет установлена отдельно (но это будет не ранее 1 февраля 2023 г.).

В фокусе

Акционеры «Татнефти» (TATN) одобрили дивиденды компании за 9 месяцев 2022 года в размере 39,57 руб. на все виды акций с учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие (32,71 руб. на все виды акций). Таким образом, выплаты по итогам третьего квартала составят 6,86 руб. на акцию. Решение полностью совпало с нашими ожиданиями.

30 декабря — дата отсечки по дивидендам «Газпром нефти» (SIBN) за 9 месяцев 2022 г. в размере 69,78 руб. Дивдоходность — 13,8%. Чтобы попасть в дивиденды, акции следует купить до 28 декабря.

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 8 выросли и 2 снизились по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Строительных компаний» (-0,5%). В секторе расписки «Эталона» (ETLN) подросли на 1,8%, но остальные девелоперы завершили основную сессию в минусе. Аутсайдером стали акции «ЛСР» (LSRG), потерявшие около 0,5%.

Лидером роста стал индекс «Информационных технологий» (+1,4%). Весь рост обеспечили расписки Ozon (OZON) и акции «Яндекса» (YNDX). Однако их совокупный вес в отраслевом индексе превышает 89%.

Индекс «Металлов и добычи» вырос на 0,8%. Около 1,5% прибавили акции «Норникеля» (GMKN) и «Северстали» (CHMF). Аутсайдером дня в секторе стали акции производителя титана и титановой продукции «ВСМПО-Ависма» (VSMO), подешевевшие на 1,25%.

Индекс «Нефти и газа» вырос на 0,4%. В аутсайдерах были обычка и префы «Татнефти», а также акции «Новатэка» (NVTK). В лидерах роста префы «Сургутнефтегаза» (SNGS), акции «Роснефти» (ROSN), «Газпрома» (GAZP).

Из 40 акций индекса МосБиржи 26 подорожали и 14 подешевели по итогам дня.

47,6 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 47,6 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 40,5 % торгуются выше своей 200-дневной МА.