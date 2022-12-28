«Открытие»: Интерес к нефтегазовому сектору связан с дорожающей нефтью

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Российский рынок смог выйти в плюс к середине торгов во вторник. Повышаются акции нефтегазового сектора на фоне дорожающей нефти. Под давлением бумаги розничных сетей из-за падения потребительской активности. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 11,5 млрд руб к середине дня по сравнению с 12,0 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2152,48 п. (+0,62%), а индекс РТС - 962,22 (-1,54%).

· Лидерами среди индексных бумаг были ГМК «Норникель», «Газпром», OZON Holdings, привилегированные «Сургутнефтегаз» и «Интер РАО». Слабее всех оказались Fix Price, «Татнефть», НЛМК, N+ Group и GlobalTrans.

· Интерес к нефтегазовому сектору связан с дорожающей нефтью. Китай снимает карантинные ограничения для въезжающих, а также для выезжающих туристов. Соответственно, можно предположить увеличение воздушного трафика и внутренней мобильности в КНР, когда волна массовой заболеваемости COVID-19 пойдёт на спад. Арктический шторм в США также привёл к снижению добычи нефти и газа. Если же добавить к этой картине ожидания по поводу снижения производства в РФ, то для нефти не остаётся иного пути, кроме подорожания. Чем выше будет цена индикативных контрактов, тем меньше отечественные поставки будут испытывать давление в связи с европейским эмбарго и потолком цен.

· Акции ГМК «Норникель» дорожают вслед за ценами на никель. При этом сама компания может быть причиной такой динамики металла, так как ранее заявляла о вероятном сокращении производства никеля на 10% в 2023 году из-за европейского спроса, который просел по политическим причинам.

· Некоторая слабость наблюдается в акциях сектора потребления. Дешевеют бумаги розничных сетей на фоне снижения потребительской активности. По данным «Первого ОФД» (входит в группу ВТБ), траты россиян на подготовку к новому году сократились в текущем декабре на 17% по сравнению с прошлым годом. Соответственно, розничные сети могут не досчитаться традиционных предновогодних доходов, а затоваривание складов вынудит их прибегать к более широким мерам продвижения товаров, включая скидки. В случае OZON Holdings работает иная причина перемещения покупок из офлайн покупок в онлайн.

· Общим позитивом для акций госкомпаний стало заявление министра финансов Антона Силуанова о поддержке дивидендных выплат компаний и банков с государственным участием в 2023 году. «Если есть прибыль, то почему бы и не заплатить?» – сообщил он.

· Рубль начинал день с попыток укрепления, но очередное заявление вице-премьера Андрея Белоусова о необходимости курса 70-80 для поддержке экспортёров развернуло вектор движения. Белоусов полагает, что крепкий рубль уже сыграл свою роль. Ранее Белоусов регулярно озвучивал пожелание ослабить рубль до 70 за доллар. Глава Минфина Антон Силуанов дополнил пессимистичные ожидания заявлением о том, что ведомство планирует ввести практику регулярных покупок юаней для пополнения ФНБ. Объём направляемых на эти цели средств будет рассчитываться ежемесячно, как это было ранее с другими валютами. То есть финансовое ведомство готово вернуться к политике целенаправленного ослабления рубля за счёт создания искусственного спроса на валюту.

· Доллар преимущественно слабел на Forex. При этом динамика торгуемых государственных обязательств была нейтральной. Можно говорить о влиянии китайского фактора. Ликвидация основных мер контроля над распространением COVID-19 создаёт потенциал для восстановления роста экономики КНР в ближайший квартал. Соответственно, валютные спекулянты отыгрывают будущий рост аппетитов к риску. Наиболее сильно влияние китайских новостей отразилось в укреплении валют Австралии и Новой Зеландии.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 103,805 (-0,2%),

· EUR/USD - $1,065 (+0,31%),

· GBP/USD - $1,2035 (-0,14%),

· USD/JPY - 133,2 (+0,3%),

· USD/RUB – 70,35 (+1,53%),

· EUR/RUB – 74,91 (+1,86%),

· CNY/RUB – 9,970 (+2,01%).

Инвесторы в Европе скупают акции люксовых производителей в надежде на восстановление потребления в Китае

· Торги в Лондоне не проводятся, но возобновили свою работу площадки во Франкфурте и Париже. Спросом пользуются акции люксовых производителей, которые выиграют от повышения потребительской активности в Китае. Также дорожают бумаги сырьевых компаний в ожидании роста спроса на ресурсы в КНР. Однако активность инвесторов остаётся низкой.

По состоянию на 15:20 мск:

· DAX - 14048,37 п. (+0,77%),

· CAC 40 - 6569,98 п. (+1,00%).

Открытие Китая обещает рост спроса на нефть

· Нефть сохраняет позитивную динамику. Арктический шторм в США негативно сказался на объёмах добычи нефти и газа. Потери производства в Северной Дакоте оцениваются на уровне около 300-350 тыс. бар. в сутки. Общие потери добычи природного газа составляют около 6,5 млн кубических футов, или около 7% от общей добычи.

· Новости из Китая о дальнейшем смягчении режима контроля COVID-19 также вносят свой вклад в повышение котировок нефти. На пике карантинных мер в конце октября и начале ноября спрос на нефть в КНР снижался почти на 10% от обычных объёмов, или около 1,5 млн бар. в день. Соответственно, ожидается плавное восстановление потребления и последующий рост, когда волна заболеваемости пойдёт на спад.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $84,36 (+0,52%),

· WTI - $79,98 (+0,53%),

· Золото - $1817,9 (+0,76%).

Американский рынок попытается расти на позитиве из КНР

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка от 0,4% в NASDAQ до 0,6% в Dow Jones. Китайского оптимизма хватило, чтобы перекрыть вал негативных новостей в связи с арктическим штормом, который затрону более половины территории США.

· Впрочем, некоторые секторы могут показать снижение. К примеру, акции Southwest Airlines снижались на 2% в рамках утренних торгов. Схожая динамика относится и к бумагам других американских авиаперевозчиков. Southwest Airlines была вынуждена отменить около 2,8 тыс. рейсов, что превышает объём отменённых рейсов у других авиакомпаний. Кроме того, департамент по транспорту даже намерен провести расследование по вопросу столь массовой отмены.