«Открытие»: Слабый рубль пугает рынок давлением на реальные доходы россиян и их потребительскую активность

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Слабый рубль пугает рынок давлением на реальные доходы россиян и их потребительскую активность

· Российский рынок торговался в минусе в первой половине дня среды. Сохраняется подход к торговле, когда лидеры предыдущих дней подвергаются фиксации прибыли. В остальном, активность перед новогодними каникулами снижается.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2138,89 п. (-0,56%), а индекс РТС - 936,72 п. (-2,48%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Интер РАО», привилегированные «Сургутнефтегаз», ГК «ПИК», «РусАл» и АФК «Система». Самыми слабыми оказались ВТБ, VK, X5 Retail, ГМК «Норникель» и Fix Price.

· Пожалуй, что схожесть предыдущего дня с текущим выражается лишь в падении сектора потребления на фоне слабости бумаг розничных сетей, которые проигрывают борьбу за покупателя с онлайн площадками. Fix Price открыла в текущем году 750 новых магазинов, доведя их число до 5661. Однако темпы интенсивного и экстенсивного прироста бизнеса на порядок ниже, чем у онлайн площадок OZON и Wildberries. Поэтому мы наблюдаем в конце года более акцентированные продажи акций розничного бизнеса. Впрочем, стратегия фиксации прибыли при первом удобном случае также не позволяет устойчиво расти бумагам фаворитам.

· Накануне акции ГМК «Норникель» пользовались спросом, но на торгах в среду уже снижаются. В конце прошлой недели бумаги ВТБ демонстрировали активное повышение, но к середине текущей уже растеряли свои достижения. Российские инвесторы пока не готовы к долгосрочным трендам, тем более, что впереди новогодние каникулы с ещё меньшим объёмом торгов в условно рабочие для биржи дни.

· Рубль продолжил слабеть, что, кстати, является негативом для торгового бизнеса. Однако и бумаги экспортёров весьма вяло отреагировали почти на 15% девальвацию национальной валюты за последний месяц. Главным источником слабости рубля являются заявления чиновников правительства, которые уже считают необходимым курс в диапазоне 70-80 за доллар для поддержки экспортёров. Впрочем, подобные действия могут привести к ухудшению условий кредитования для прочего бизнеса и падению собираемости внутренних налогов. Зам. председателя ЦБ РФ Алексей Заботкин отметил, что каждые 10% ослабления рубля добавляют 0,5%-0,6% инфляции. По нашим оценкам, влияние на динамику цен более значимое. Так, или иначе, но каких-либо условий, кроме административных, для снижения ставки регулятора сегодня нет и не предвидится в обозримом будущем. Более того, если учитывать итоговое заявление декабрьского заседания, то проинфляционные риски растут и они могут заставить ЦБ РФ пойти на повышение ставки.

· Ситуацию на Forex можно назвать спокойной. До конца года остаётся не так много событий и времени. Соответственно, резкие движения уже не ожидаются. На торгах в среду чуть более заметно слабеет иена, что провоцируется ростом доходности американских казначейских обязательств накануне. Цены на недвижимость в США показали нулевую динамику изменений за октябрь, что инвесторы посчитали негативным событием, так как годовые темпы прироста цен всё ещё очень высокие. В октябре они составляют 9,8% по сравнению с 10,4% в сентябре. Доллары Австралии и Новой Зеландии продолжают укрепление (около 0,8%), отыгрывая идею выхода Китая из коронавирусных ограничений. Поскольку экспорт этих стран существенно завязан на Китае, то оживление экономики Поднебесной обеспечит им повышенные экспортные доходы.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 103,845 (-0,05%),

· EUR/USD - $1,0641 (-0,03%),

· GBP/USD - $1,2081 (+0,44%),

· USD/JPY - 133,7 (+0,11%),

· USD/RUB – 71,91 (+1,92 (+2,16%),

· EUR/RUB – 76,21 (+1,61%),

· CNY/RUB – 10,215 (+2,35%).

Европейские акции производителей люксовых товаров продолжают отыгрывать открытие Китая

· Европейские индексы торговались вяло, но в Лондоне FTSE 100 отыгрывал события предыдущих дней. Наличие значительного числа сырьевых поставщиков привело к росту британского индекса в надеждах на восстановление китайского ресурсного импорта после выхода из коронавирусных ограничений. В Европе под давлением были технологичные бумаги, которые реагировали на просадку своих аналогов в США. В текущем году сектор потерял более 28% на фоне резкого повышения ставок центральных банков. Тем не менее, Infineon заявляет о готовности расширения полупроводникового бизнеса за счёт поглощений, на которые компания готова потратить миллиарды. Инвесторы оценили заявление менеджмента негативно, уронив акции более чем на 1%. Рост продолжился в акциях люксовых производителей, которые получают значительную долю своей выручки от продажи модных товаров в КНР. Итальянские власти намерены провести расследование по сговору в сфере ценообразованию ряда авиакомпаний, включая EasyJet и Ryanair, при организации рейсов на Сицилию. Соответственно, бумаги данных компаний торговались в минусе.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7544,14 п. (+0,95%),

· DAX - 14000,06 п. (+0,04%),

· CAC 40 - 6563,11 п. (+0,19%).

Долгосрочные перспективы нефти затуманены краткосрочным негативом

· Нефть постепенно успокоилась относительно среднесрочных перспектив восстановления китайского топливного спроса. На первый план выходят краткосрочные проблемы массовой заболеваемости COVID-19 в КНР и ожидания синхронной глобальной рецессии в развитых странах на 2023 год. Часто можно слышать о том, что сокращение добычи в РФ совпадёт с глобальным спадом, поэтому рынок не заметит данного обстоятельства. Впрочем, есть и сомнения на этот счёт, так как в ОПЕК+ вряд ли согласятся в очередной раз оплачивать глобальный спад за счёт сокращения собственных доходов. В ноябре участники ОПЕК+ согласились снизить производство на 2 млн бар., или в реальности на 1,1-1,5 млн бар. При этом развивающиеся экономики смогут нарастить поставки российского сырья с довольно солидным дисконтом.

· Следующей точкой напряжённости для нефти станет публикация данных по запасам в США. Предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут снижение коммерческих запасов нефти на 1,6 млн бар. Однако, вместе с сокращением добычи на фоне арктического шторма, американская нефтеперерабатывающая промышленность столкнулась с остановкой НПЗ общей мощностью около 1,5 млн бар. Данное обстоятельство могло, напротив, привести к увеличению запасов невостребованной сырой нефти.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $83,91 (-0,50%),

· WTI - $79,19 (-0,43%),

· Алюминий - $2377 (-0,52%),

· Золото - $1811 (-0,66%),

· Никель - $30625 (+3,65%).

Американский рынок попытается найти силы для роста

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,3%. Впрочем, ранее они снижались, ориентируясь на негативную динамику бумаг Tesla, у которой наблюдаются явные производственные проблемы в Шанхае, да и спрос на дорогие электромобили в Китае пока остаётся вялым. Кроме того, общим риском для рынка становится то, что глобальная инфляция будет сохраняться на высоком уровне благодаря восстановлению экономики КНР. Соответственно, более высокая инфляция не позволит ФРС быстро перейти от политики ужесточения к смягчению. До конца дня выйдет статистика незавершённых сделок по продаже жилой недвижимости.

· Говоря об отдельных бумагах, всё же отметим отскок в акциях Tesla после семи дней снижения. Акции авиакомпании Southwest Airlines теряли более 1% на фоне продолжающихся отмен рейсов и усиления рисков штрафов со стороны транспортных властей США. Акции Apple пытались восстановиться после достижения полуторалетнего минимума.