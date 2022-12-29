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Курсы валют ЦБ РФ на 29 декабря: 71,3261 руб/доллар США и 75,6600 руб/евро

ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 71,3261 руб.
  • 1 евро - 75,6600 руб.
  • 10 китайских юаней - 101,4690 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,3915 р. (1,99%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 1,4771 р. (1,99%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 2,0115 р. (2,02%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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