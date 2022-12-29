Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 4 129,3398 руб/1 г золота и 54,4300/1 г серебра ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 129,3398 руб.

1 грамм серебра - 54,4300 руб.

1 грамм платины - 2 281,7200 руб.

1 грамм палладия - 3 802,1001 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,5600 р. (1,99%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,99%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,5100 р. (1,99%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,1701 р. (1,99%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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