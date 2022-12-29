Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 декабря: 4 129,3398 руб/1 г золота и 54,4300/1 г серебра

ЦБ РФ с 29 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 129,3398 руб.
  • 1 грамм серебра - 54,4300 руб.
  • 1 грамм платины - 2 281,7200 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 802,1001 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 80,5600 р. (1,99%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (1,99%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 44,5100 р. (1,99%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 74,1701 р. (1,99%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис 2022, прогнозы, последние новости
Орешкин: В начале 2023 года экономика России может серьезно ускориться
Мишустин: спад экономики составил 2% ВВП, негативные прогнозы не сбылись
Оборот розничной торговли в ноябре замедлил снижение до 7,9% год к году
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги