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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 30 декабря: 4 173,2002 руб/1 г золота и 55,2000/1 г серебра

ЦБ РФ с 30 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 173,2002 руб.
  • 1 грамм серебра - 55,2000 руб.
  • 1 грамм платины - 2 353,4800 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 153,8799 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 43,8602 р. (1,06%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7700 р. (1,41%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,7600 р. (3,14%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 351,7799 р. (9,25%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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