Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 1 января: 70,3375 руб/доллар США и 75,6553 руб/евро

ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,3375 руб.
  • 1 евро - 75,6553 руб.
  • 10 китайских юаней - 98,9492 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 1,6403 р. (2,28%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4212 р. (0,55%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 2,3568 р. (2,33%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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