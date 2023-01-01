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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 января: 4 101,6201 руб/1 г золота и 53,9500/1 г серебра

ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 101,6201 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,9500 руб.
  • 1 грамм платины - 2 331,5000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 013,9900 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5802 р. (1,72%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2500 р. (2,26%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,9800 р. (0,93%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,8899 р. (3,37%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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