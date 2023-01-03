Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 января: 4 101,6201 руб/1 г золота и 53,9500/1 г серебра ЦБ РФ с 31 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 101,6201 руб.

1 грамм серебра - 53,9500 руб.

1 грамм платины - 2 331,5000 руб.

1 грамм палладия - 4 013,9900 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 71,5802 р. (1,72%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,2500 р. (2,26%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 21,9800 р. (0,93%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 139,8899 р. (3,37%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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