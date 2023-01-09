«Открытие»: Ликвидация карантинных барьеров в Китае обещает скорое оживление сырьевого спроса

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Ликвидация карантинных барьеров в Китае обещает скорое оживление сырьевого спроса

· Внешний фон перед стартом торгов в России позитивный. Новости из Китая продолжают говорить о ликвидации карантинных барьеров для внутренней мобильности граждан. В США пока не готовы восстанавливать стратегические запасы нефти по текущим ценам, но могут не дождаться более выгодного предложения. Нефть дорожает на ожиданиях восстановления спроса в Китае. Таким образом, для российских акций улучшается внешний фон ожиданий, связанных с китайской экономикой. Поэтому новую неделю рынок может начать с попыток роста. Для рубля ситуация более сложная, так как Минфин РФ обещал уже в январе возобновление покупки юаней для пополнения ФНБ. Соответственно, до прояснения планов финансового ведомства рубль будет демонстрировать неуверенность.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи незначительно вырос с 2154,12 п. до 2156,39 п., а индекс РТС снизился с 970,6 п. до 942,73 п. Пара EUR/USD снизилась с $1,0702 до $1,0644. Пара USD/RUB выросла с 69,90 до 72,12, а пара EUR/RUB с 74,30 до 76,17. Нефть Brent подешевела с $83,46 до $78,57 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1826 до $1869,70 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 917,64 до 915,33 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3839,5 п. до 3895,08 п.

· Первая торговая неделя не принесла существенной динамики российским акциям. Низкие объёмы и отсутствие значительной части частных инвесторов порождали лишь торговый шум. Основные действия начнутся уже с 9 января. Единственно можно отметить ослабление рубля, но также на низких объёмах. Частично за это отвечает негативная динамика нефти и рост опасений ещё более слабого спроса на неё из-за потенциальной рецессии в развитых странах. Меж тем есть и некоторые положительные сигналы. В правительстве говорят о том, что рассчитывают на пополнение бюджета за счёт дивидендов государственных компаний. Однако в Минфине также не исключают разовых изъятий средств, что ставит под вопрос финансовую базу для дивидендных выплат. Тем не менее, российские акции сложно назвать дорогими, а сложившееся ослабление рубля повышает их роль в качестве инструмента защиты от снижения ценности национальной валюты.

· Внешние рынки прибывали в оптимизме. Инвесторы рассчитывают на то, что в этом году регуляторы затормозят цикл ужесточения денежной политики и даже начнут её смягчать. В США число новых рабочих мест в декабре составило 223 тыс. при ожиданиях около 200 тыс. Безработица упала до 3,5%. На первый взгляд, поводов для оптимизма нет, так как сильный рынок труда продолжит подталкивать ФРС к повышению ставки. Однако темпы роста числа рабочих мест не увеличиваются, а постепенно снижаются. В еврозоне инфляция замедлилась до 9,2% в декабре с 10,1% в ноябре. Соответственно, в Европе также появляются поводы для ожиданий завершения цикла ужесточения. Впрочем, до каких-либо перемен в действиях центральных банков ещё далеко, да и ситуация с инфляцией может вновь развернуться. В Китае почти 250 млн человек заболели COVID-19, но выздоровление не за горами, а значит и реальный выход КНР из коронавирусных ограничений уже близок. Некоторые эксперты полагают, что уже к китайскому новому году волна заболеваемости пойдёт на спад. Тогда мы можем ожидать резкого повышения спроса на сырьевые товары, что неизбежно отразиться и на российских активах.

Ключевые события предстоящей недели

· Японский рынок не будет работать в понедельник по случаю Дня почитания старших. Днём ознакомимся с данными по динамике германской промышленности за ноябрь (ожидается рост на 0,1%). Также в Европе выйдет индекс доверия инвесторов Sentix, который мог подняться до -18,0 п. в январе.

· Япония во вторник опубликует статистику по инфляции в столичном регионе Токио. В течение дня выступят представители центральных банков Управляющий Банка Японии Господин Курода, председатель ФРС Джером Пауэлл.

· Ночью в среду выйдет статистика API по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Днём много второстепенных данных, а вот вечером вновь внимание на данные Минэнерго США по запасам. Примечательно, что в администрации США пока решили отложить восстановление стратегических запасов. Соответственно, если они продолжат снижаться, то для рынка это будет сильный сигнал на будущий рост котировок нефтяных контрактов. В России в этот день публикуются данные по инфляции за декабрь. Ожидается небольшое ускорение роста цен до 12,2% с 12,0% в ноябре.

· Китай в четверг также сообщит о динамике роста цен. Ожидается, что годовая инфляция ускорится в декабре до 1,8% с 1,6% в ноябре. Цены производителей уменьшат темпы снижения до -0,1% с -1,3% в ноябре. Вечером внимание на США и статистику по потребительской инфляции. Ожидается, что базовый CPI снизит темпы роста до 5,7% с 6,0% в ноябре. Общий CPI замедлится до 6,5% с 7,1%.

· В пятницу Сингапур одним из первых сообщит о динамике ВВП за IV квартал. Ожидается падение темпов роста в годовом выражении до 2,0% с 4,1% в III квартале. Предварительно, что Китай в этот день может выпустить данные по экспорту и импорту. Днём выйдут данные по промышленности и оценке ВВП Великобритании, промышленному производству в Италии и всей еврозоне. На вечер остаётся лишь предварительный отчёт потребительского доверия от Университета Мичигана.

Китай ликвидирует барьеры для внутреннего туризма и мобильности

· Азиатские рынки преимущественно повышались в начале новой недели. Китайские акции позитивно реагировали на дальнейшую ликвидацию коронавирусных ограничений. Власти КНР ликвидировали последние меры карантинного характера для поездок в Гонконг и в обратном направлении. Фактически, все меры ограничительного характера для сообщения с внешним миром были отменены. Плюс к этому чиновники заявляют о завершении мер по наведению порядка в интернет индустрии. Возможно, что последним актом давления на отрасль стали новости о том, что основатель Ant Group Джэк Ма решил избавиться от роли контролирующего акционера финансово-технологичной компании. Одной из претензий властей к Ant Group было то, что интернет гигант, по сути, создавал теневую банковскую систему. Данные новости стимулировали рост акций технологичных компаний, включая бумаги Alibaba, которые подскочили более чем на 8%.

По состоянию на 8:25 мск:

· Hang Seng - 21268,70 п. (+1,32%),

· Shanghai Composite - 3172,28 п. (+0,46%).

Минэнерго США рассчитывает на более дешёвую нефть для пополнения стратегических резервов

· Нефть начала новую неделю ростом. Ожидается, что ликвидация ограничительных мер в КНР приведёт к резкому росту социальной мобильности граждан страны. Прогнозируется удвоение объёма пассажирских перевозок в рамках периода китайского нового года. Впрочем, также существуют опасения, что подобный рост поездок может спровоцировать очередную волну заболеваемости по всей стране. Некоторые аналитики говорят о том, что почти 250 млн китайцев заболели, или переболели COVID-19 за последнее время. Соответственно, ещё не всё население охвачено природной вакцинацией.

· Первая неделя года оказалась для нефти неудачной. Однако реакция нефтяников не заставила себя долго ждать. В США добывающие компании немедленно сократили число активных буровых на 7 единиц. Впрочем, это также могло стать реакцией на заявление Минэнерго о том, что в феврале не будут осуществляться покупки нефти для восполнения стратегических резервов. То есть администрация Джо Байдена в очередной раз решила не выполнять свои обещания по поддержке нефтяной отрасли. Ранее предполагалось, что администрация будет покупать нефть по цене $67-$72 за баррель, но в последнем оповещении для рынка говорится иное. Минэнерго заявляет, что пополнение стратегических резервов будет осуществляться по ценам, которые окажутся выгодными для налогоплательщиков.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $79,57 (+1,27%),

· WTI - $74,75 (+1,33%),

· Алюминий - $2341 (+1,98%),

· Золото - $18818 (+0,65%).