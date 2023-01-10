«Открытие»: Отечественный рынок начал новую неделю ростом

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

· Отечественный рынок начал новую неделю ростом. Внешний фон благоприятный благодаря очередным коронавирусным послаблениям в Китае, которые обещают рост туристического потока и потребительской активности, что повлечёт увеличение спроса на нефть и прочие сырьевые товары. Впрочем, внутренняя повестка также имеет несколько моментов влияния на динамику рынка. Напомним, что в Минфине рассчитывают на увеличение поступлений в виде дивидендов государственных компаний, но также планируют разовые изъятия доходов. В частности, это может коснуться угольной отрасли. Экспортёры удобрений с 1 января будут уплачивать пошлину в размере 23,5% в случае превышения цены удобрений выше $450 за тонну. Активность пока остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил лишь 9,5 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:25 мск Индекс МосБиржи - 2168,59 п. (+0,57%), а Индекс РТС - 978,93 п. (+3,84%).

· Лидерами среди индексных бумаг были «Интер РАО», GlobalTrans, «Аэрофлот», привилегированные Сбербанк и TCS Group. Самыми слабыми оказались обыкновенные и привилегированные бумаги «Татнефти», «ФосАгро», «Детский Мир» и АФК «Система».

· Просадка в бумагах «Татнефти» объясняется дивидендным разрывом. Для попадания в реестр на получение дивидендов необходимо было купить их до закрытия торгов 6 января.

· Активность в бумагах «Интер РАО» связана, как с надеждами на увеличение дивидендных выплат государственной компанией, так и по факту роста экспорта электроэнергии, который осуществляет «Интер РАО».

· Существенно растёт сектор транспорта за счёт акций «Аэрофлота». Компания выкупила и получила права собственности на 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300. Выкупленные борты находились в лизинге с 2013-2014 годов от ирландской лизинговой компании.

· В остальном, можно говорить о том, что позитивные надежды на Китай также отражаются на общем настрое российских инвесторов. Снятие большинства коронавирусных ограничений в КНР обещает восстановление спроса на сырьевые активы и активизацию китайских потребителей. Соответственно, оживление китайской экономики может помочь пережить охлаждение развитых экономик.

· Рубль активно укреплял свои позиции. Фактически, его значения вернули все потери прошлой недели. Также подобная динамика связана с китайскими надеждами, хотя стоит помнить о том, что Минфин РФ обещал рассмотреть возможность пополнения Фонда Национального Благосостояния за счёт китайского юаня уже в январе. Вероятно, что спрос на рубли также обеспечивают экспортёры, которые не проводили операцию в первую неделю года на фоне низкой ликвидности. Соответственно, для конвертации внешней выручки у экспортёров в январе меньше времени, чем обычно.

· Доллар США был под давлением на Forex. Американская валюта продолжает отыгрывать замедление роста зарплат в декабре, а также спад в сфере услуг. Как минимум, спекулянты рассчитывают на завершение цикла ужесточения денежной политики ФРС в обозримом будущем. Если же смотреть на валютные торги через призму рынка облигаций, то мы наблюдаем снижение доходностей по американским долговым обязательствам и рост доходностей по европейским бумагам. 10-летние инструменты США и Великобритании почти сровнялись по доходности – 3,60% и 3,54% соответственно. Инфляция в еврозоне и Великобритании демонстрирует признаки замедления, но, в отличие от США, этот процесс начался лишь недавно.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,335 (-0,3%),

· EUR/USD - $1,0686 (+0,39%),

· GBP/USD - $1,2142 (+0,38%),

· USD/JPY - 132,3 (+0,11%),

· USD/RUB – 69,79 (-3,24%),

· EUR/RUB – 74,32 (-2,43%),

· CNY/RUB – 10,252 (-1,77%).

Европейские рынки растут с оглядкой на Китай

· Европейские индексы пытались расти, отыгрывая дальнейшую ликвидацию ограничительных мер в Китае. Пока ситуация в КНР складывается неблагоприятно из-за массовой заболеваемости, но уже к китайскому новому году предполагается спад. Соответственно, европейские экспортёры рассчитывают на рост потребительской активности китайцев. Рост около 1,8% демонстрировал сектор базовых материалов, а нефтегазовый повышался на 1,0%. Позитива добавила Германия, где промышленное производство выросло на 0,2% за ноябрь при ожиданиях повышения на 0,1%. Благодаря этой статистики промышленный сектор демонстрировал рост около 0,7%. Из отдельных бумаг отметим просадку акций AstraZeneca почти на 1% на новостях о покупке американской биофармацевтической CinCor Pharma за $1,8 млрд.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7691,17 п. (-0,11%),

· DAX - 14684,75 п. (+0,51%),

· CAC 40 - 6874,94 п. (+0,20%).

Открытые китайские границы обещают рост спроса на нефть

· Наиболее позитивно на новости из Китая реагирует нефть. Отмена ограничений на пересечение внутренних и внешних границ в КНР обещает рост пассажирского потока. Прогнозы говорят о том, что в период новогодних праздников перевозки пассажиров могут увеличиться вдвое по сравнению с прошлым годом. Соответственно, уже в ближайшие недели стоит ожидать увеличение реального физического спроса на нефть.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $81,02 (+3,12%),

· WTI - $76,25 (+3,36%),

· Алюминий - $2373 (+3,38%),

· Золото - $1879,4 (+0,52%),

· Никель - $28450 (+1,32%).

Американские инвесторы рассчитывают на «мягкую посадку» экономики

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост в начале дня от 0,3% в Dow Jones до 0,45% в NASDAQ. Основная идея на рынке связана с ожиданиями мягкой «посадки» экономики. Статистика прошлой недели показала охлаждение активности в сфере услуг, но при этом безработица продолжила снижаться, а рост зарплат замедлился. То есть экономика может избежать глубокой просадки и удовлетворить ФРС снижением инфляции. Из важных событий дня отметим публикацию инфляционных ожиданий ФРБ Нью-Йорка и публичное выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика.