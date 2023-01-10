Комментарии «Открытие»: Осторожность будет преобладать на финансовых рынках Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Осторожность будет преобладать на финансовых рынках Внешний фон перед началом торгов в России нейтрально-негативный. Нефть дешевеет, на азиатских рынках нет однозначной уверенности. В ФРС говорят о длительном периоде высоких ставок, дабы окончательно добиться замедления роста цен. В Китае акции уже не готовы расти широким фронтом, так как ожидания по открытию экономики после коронавирусных ограничений требуют подтверждения реальной статистикой наличия экономического оживления. В России рынок может незначительно снизиться на фоне слабости нефтяных бумаг, которые отреагируют на дешевеющие нефтяные контракты. Меж тем рубль способен продолжить попытки укрепления, так как экспортёры в январе имеют меньше времени на конвертацию. Отечественные акции подорожали, но скромные объёмы торгов говорят об отсутствии больших идей Российский рынок смог показать прирост по итогам торгов в понедельник. Основной большой идеей покупок является дальнейший выход КНР из коронавирусных ограничений и ожидания восстановления китайского спроса на сырьевые товары. Также можно говорить о внутренней идее, которая заключается в сигналах Минфина о заложенных дивидендных поступлениях от государственных компаний. Впрочем, финансовое ведомство также не исключает единоразовых изъятий, что способно сократить базу для выплат. Активность была довольно скромной. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 18,179 млрд руб.

По итогам торгов 9 января Индекс МосБиржи - 2163,50 п. (+0,33%), а Индекс РТС - 977,79 п. (+3,72%). Лидеры роста на 23:50 мск: ЭН+ГРУП ао 389 3,18% Аэрофлот 26,08 2,44% TCS-гдр 2 612 2,23% ИнтерРАОао 3,57 1,76% ВТБ ао 0,02 1,57% Лидеры снижения на 23:50 мск: ФосАгро ао 6 382 -1,62% Татнфт 3ап 339,3 -1,45% Система ао 11,88 -1,33% СевСт-ао 872,6 -1,33% Татнфт 3ао 346,7 -1,11% 3 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 7 завершили торги в плюсе. Самый большой рост в секторе транспорта (+2,21%), а самые большие потери в секторе строительных компаний (-1,21%).

В целом, большинство акций строительного сектора показали рост, но тяжеловесные бумаги ГК «ПИК» испортили общую картину. Впрочем, пока нельзя говорить о том, что новый год для сектора сложится более удачно, чем предыдущий. На многих региональных рынках наметилась тенденция снижения цен на недвижимость из-за слабого спроса.

Сектор химии и нефтехимии продолжает отыгрывать принятые с 1 января пошлины на экспорт удобрений. Компании будут уплачивать в бюджет пошлину в размере 23,5% в случае превышения стоимости $450 за тонну. Если же цена будет оставаться ниже данного уровня, то ставка пошлины будет нулевой.

Бумаги АФК «Система» подешевели. Меж тем «Система» купила через дочернюю компанию УК «Камчатка Проект» предприятие «Лойд-Фиш» по добыче и переработке красной рыбы. Вероятно, что любые инвестиционные действия холдинга инвесторы воспринимают в качестве угрозы потенциальным дивидендам, хотя с позиции развития бизнесов «Система» знает, как выводить проекты на высокую рентабельность.

Акции «ЛУКОЙЛ» закрыли день в плюсе. Компания сообщила о заключении соглашения о продаже НПЗ в Италии группе G.O.I. Energy. Планируется закрыть сделку до конца марта текущего года.

Бумаги «Интер РАО» демонстрировали положительную динамику. Компания является прямым бенефициаром увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Соответственно, выход КНР из коронавирусных ограничений может увеличить спрос на поставки электроэнергии.

Транспортный сектор стал лидером дня. Авиакомпания «Аэрофлот» выкупила и получила права собственности на 10 дальнемагистральных самолётов Boeing 777-300. Выкупленные борты находились в лизинге с 2013-2014 годов от ирландской лизинговой компании. Кроме того, в новогодние праздники российские авиаторы перевезли пассажиров на 11,3% больше, чем в прошлом году.

Рубль активно укреплялся, ликвидировав потери первой торговой недели. Можно говорить о двух главных факторах данной динамики. Во-первых, большой идеей является будущее восстановление китайского сырьевого спроса. Выданные квоты нефтеперерабатывающим предприятиям на импорт нефти уже превышают на 20% прошлогодние объёмы. Вторая идея заключается в том, что в январе у экспортёров меньше времени на конвертацию внешней выручки. В первую торговую неделю они не проводили продажи из-за низкой ликвидности. Соответственно, малые сроки для реализации необходимого объёма валюты создают избыток её предложения на рынке.

Ослабление доллара США усилилось в вечерние часы. Согласно данным ФРБ Нью-Йорка, инфляционные ожидания американцев на год снизились в январе до 4,99% с 5,23% в декабре. Соответственно, рынок закладывает менее агрессивные действия ФРС в текущем году. Примечательно, что доходности по многим европейским бондам повысились, а вот по американским заметно снизились. Так, по 10-летним обязательствам США доходность снижалась более чем на 20 Б.П. ниже 3,52%, а вот по аналогичным британским выросла более чем на 5 Б.П. до 3,53%. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,86 (-0,76%),

EUR/USD - $1,0742 (+0,92%),

GBP/USD - $1,219 (+0,77%),

USD/JPY - 131,8 (-0,27%),

USD/RUB – 69,99 (-2,96%),

EUR/RUB – 74,44 (-2,26%),

CNY/RUB – 10,219 (-2,09%). Представители ФРС говорят о длительном периоде высоких ставок Слабость доллара и снижение доходностей по казначейским обязательствам США не смогли обеспечить американский рынок акций уверенным ростом. S&P 500 и Dow Jones закрыли день в минусе и лишь NASDAQ, который является особо чувствительным к динамике рынка облигаций, закрыл торги в плюсе. Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дэли полагает, что терминальная ставка ФРС находится в диапазоне 5,00%-5,25%. Она полагает, что экономика продолжит замедляться. При этом действия ФРС будут во многом определяться статистикой, что и определит динамику повышения ставки. По её словам, нет необходимости дожидаться замедления инфляции до 2%, или ниже, чтобы регулятор перестал повышать ставку. Дэли ждёт замедление инфляции ближе к 3% к концу текущего года, ближе к 2% в 2024 и снижение темпов роста цен до 2% в начале 2025 года. Её коллега президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик отметил, что грядущий отчёт по потребительской инфляции может повысить актуальность перехода повышения ставки на 25 базисных пункта, если статистика подтвердит декабрьскую тенденцию на снижение темпов роста зарплат. Бостик не ожидает изменения направленности денежной политики в 2023 году и пока не готов говорить о победе над инфляцией. Он указал на то, что рост цен в сфере услуг остаётся одной из главных проблем, которая заставляет Федрезерв действовать более агрессивно.

Соответственно, снижение инфляционных ожиданий американцев на год вперёд до 4,99% с 5,23% в декабре не смогло убедить широкий рынок в перспективах менее агрессивных действий ФРС. Более того, чиновники регулятора продолжают говорить о том, что политика будет избыточно жёсткой. На это также намекает индекс цен автомобилей бывших в эксплуатации. Индекс вырос за декабрь на 0,8%, хотя в годовом выражении показал рекордное снижение на 14,9%. Тем не менее, в отдельных бумагах инвесторы осуществляли агрессивные покупки. Так, акции Advanced Micro Devices подскочили более чем на 5%. Позитивом для акций производителя чипов стало не только снижение доходностей по казначейским обязательствам, но и рекомендации Wells Fargo, где назвали AMD лучшим выбором для игры на отскок в технологичном секторе. Аналогичное мнение в Wells Fargo об акциях производителя графических чипов Nvidia.

Динамика по секторам: Technology +1,09%, Utilities +0,64%, Materials +0,6%, Consumer Discretionary +0,57%, Communication Services 0,00%, Real Estate -0,05%, Industrials -0,42%, Financials -0,43%, Energy -0,47%, Consumer Staples -1,03%, Health Care -1,66%. По итогам торгов: DJIA - 33517,65 п. (-0,34%),

S&P 500 - 3892,09 п. (-0,08%),

NASDAQ - 10635,65 п. (+0,63%). Китайские акции тормозят рост на фоне краткосрочной перекупленности Торги в Азии проходили разнонаправленно. В Китае, где власти штампуют решения по снятию коронавирусных ограничений, а также принимают стимулирующие меры, инвесторы испытывают проблемы с покупками в условиях краткосрочной перекупленности рынка. CSI 300 поднялся почти на 15% с ноября на планах властей отказаться от политики нулевой терпимости относительно COVID-19. На торгах во вторник покупки наблюдались в акциях здравоохранения и полупроводниковой индустрии, а вот в бумагах производителей электромобилей и оборонных поставщиков преобладали продажи. В Morgan Stanley полагают, что китайский фондовый рынок выступит локомотивом для мирового финансового рынка в текущем году, но рост этот уже не будет широким фронтом.

Японский рынок оказался более позитивно настроенным благодаря бумагам полупроводниковой отрасли и другим корпоративным историям. Акции фармацевтической Eisai подскочили более чем на 8% на новостях об одобрении американской администрацией по продовольствию и медикаментам препарата lecanemab, который был совместно разработан с Biogen. Однако главной силой, движущей индексы, были такие акции, как производителя литографического оборудования Tokyo Electron, которые поднялись на 3,3%. Некоторую осторожность японские инвесторы проявляют из-за грядущего заседания Банка Японии на следующей неделе. Инфляция в стране перестаёт быть приятной компенсацией многолетней дефляции. К примеру, в столичном регионе базовый показатель ускорился до 4,0% в декабре с 3,6% в ноябре. Ожидалось ускорение роста цен до 3,8%. На прошлом заседании Банк Японии расширил диапазон целевой доходности по 10-летним государственным бондам. Соответственно, вероятность дальнейших монетарных изменений уже не ровняется нулю. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26174,06 п. (+0,77%),

Hang Seng - 21337,06 п. (-0,24%),

Shanghai Composite - 3171,58 п. (+0,44%). Нефть притормозила рост на опасениях длительного периода высоких ставок в мире Нефть пока не может поймать долгосрочный тренд. Оптимизм вчерашнего дня на волне ожиданий восстановления спроса в Китае, сменился пессимизмом ожиданий более высоких ставок в мире на продолжительный срок. Соответственно, если представители ФРС говорят, что в текущем году никакого снижения ставки не будет, то это означает период длительного сдерживания деловой активности в США и других развитых странах.

Впрочем, лёгкие распродажи после оптимистичного всплеска вполне логичное продолжение торгов. Динамику рынка могут изменить данные по запасам в США. Ночью в среду выйдет отчёт от API, а в среду отчёт от Минэнерго. Согласно предварительным итогам опроса Reuters, участники рынка ждут сокращения американских коммерческих запасов нефти на 2,4 млн бар. за прошлую неделю. Также могут сократиться запасы дистиллятов. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $79,13 (-0,65%),

WTI - $74,2 (-0,58%),

Алюминий - $2421,5 (-0,70%),

Золото - $1878,2 (+0,02%). info4

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