Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 10 января: 70,3002 руб/доллар США и 75,0785 руб/евро

ЦБ РФ с 10 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 70,3002 руб.
  • 1 евро - 75,0785 руб.
  • 10 китайских юаней - 102,8670 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0373 р. (0,05%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5768 р. (0,76%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 3,9178 р. (3,96%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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