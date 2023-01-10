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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 января: 4 186,3501 руб/1 г золота и 53,0100/1 г серебра

ЦБ РФ с 10 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 186,3501 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,0100 руб.
  • 1 грамм платины - 2 425,2000 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 032,2000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 84,7299 р. (2,07%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9400 р. (1,74%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 93,7000 р. (4,02%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,2100 р. (0,45%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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