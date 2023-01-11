«Открытие»: Негативный внешний фон заставляет российский рынок снижаться

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Негативный внешний фон заставляет российский рынок снижаться

· Российский рынок снижался в первой половине дня во вторник. Негативный внешний фон выступает основным фактором давления на российские акции. Впрочем, вновь проявляет себя стратегия краткосрочных операций. Вчерашние лидеры подвергаются фиксации прибыли, что справедливо для таких бумаг, как «Интер РАО», ВТБ и др. Активность остаётся низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 8,8 млрд руб к середине дня по сравнению с 9,5 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:20 мск индекс МосБиржи - 2155,76 п. (-0,36%), а индекс РТС - 976,33 п. (-0,15%).

· Лидерами среди индексных бумаг были TCS Group, «Магнит», Fix Price, «Яндекс» и АФК «Система». Самыми слабыми оказались «Интер РАО», «НОВАТЭК», GlobalTrans, НЛМК и «Русгидро».

· Движений, связанных с отдельными корпоративными историями, почти нет. Отметим слабость акций «НОВАТЭК» на фоне относительно мягкой зимы в Европе, что приводит к слабости цен на газ. В бумагах Сбербанка негативная динамика, но финансовая организация сообщила о выдаче рекордного объёма потребительских кредитов в декабре. Заёмщикам было выдано 238 млрд руб, что довело общую сумму таких кредитов до 3,4 трлн руб, или 12,8 млн заёмщиков. Также в декабре был оформлен рекордный объём ипотечных кредитов на 382 млрд руб. Всё это основа для будущей доходной базы Сбербанка. Напомним, что акции «Роснефти» сегодня торгуются последний день с дивидендами 20,39 руб на акцию.

· Рубль укреплял свои позиции против доллара США, но торговался с меньшей уверенностью против евро и юаня. Мы всё ещё можем говорить о том, что поддержку российской валюте оказывает подготовка экспортёров к налоговому периоду. В январе на конвертацию валюты выпало заметно меньше дней, что позволяет россиянину противостоять внешнему негативу в виде неуверенных цен на нефть и металлы.

· Доллар на Forex немного отыгрывал свои потери предыдущего дня. Накануне американская валюта резко ослабла после появления статистики ФРБ Нью-Йорка по инфляционным ожиданиям в США. Ожидания на год вперёд снизились до 4,99% с 5,23% в декабре. Впрочем, рынок облигаций продолжает тенденцию дня предыдущего. Отличие лишь в том, что доходность по американским долговым бумагам растёт медленней, чем по европейским. По 10-летним казначейским обязательствам США доходность составила 3,55%, а по британским аналогам почти 3,57%. Поэтому можно ожидать дальнейшей слабости от доллара, хотя в индексе DXY наблюдается краткосрочная перепроданность. Ещё в конце недели его значение превышало 105, а сегодня он пытается вернуться выше 103 после провала понедельника.

По состоянию на 15:20 мск:

· DXY - 103,08 (+0,33%),

· EUR/USD - $1,0726 (-0,05%),

· GBP/USD - $1,2142 (-0,32%),

· USD/JPY - 132,18 (+0,28%),

· USD/RUB – 69,56 (-0,61%),

· EUR/RUB – 74,52 (+0,11%),

· CNY/RUB – 10,210 (-0,09%).

Европейские инвесторы торгуют с оглядкой на перекупленность рынка и высокие ставки

· Европейские индексы торговались в минусе. На рынке сформировались тревожные ожидания в отношении предстоящего выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла. Накануне главы ФРБ Сан-Франциско и ФРБ Атланты заявляли о том, что ожидают терминальную ставку текущего цикла ужесточения в диапазоне 5,00%-5,25%. Естественно, что инвесторы закладывали более низкие значения в последние месяцы. На фоне роста доходностей по европейским облигациям сектор технологичных компаний в Европе терял более 1%. Также под давлением были промышленный и фармацевтический секторы. Впрочем, также можно говорить о том, что на рынке усиливается фактор технической коррекции. Накануне Stoxx 600 достиг своего максимума за 8 месяцев, но при этом ситуация пока далека от оптимистичной. В ЕЦБ, как и в ФРС, настаивают на дальнейших усилиях по контролю над инфляцией.

По состоянию на 15:20 мск:

· FTSE 100 - 7709,96 п. (-0,19%),

· DAX - 14718,50 п. (-0,50%),

· CAC 40 - 6857,73 п. (-0,72%).

Высокие ставки создают риски не только для потребления нефти, но и для её добычи

· Нефть смогла вырваться из утреннего минуса и добраться до отметки $80 за баррель Brent. Одной из идей роста являются ожидания снижения запасов в США. Согласно предварительным результатам опроса Reuters, на рынке ждут снижения коммерческих запасов нефти на 2,4 млн бар., а также сокращение запасов дистиллятов. При этом сохраняется высокая неопределённость со стратегическим резервом. Администрация Джо Байдена отказалась от планов пополнить их на 3 млн бар. в феврале, так как выставленные предложения по продаже оказались неудовлетворительными по ценовому параметру. Однако есть высокая вероятность того, что ожидаемых администрацией цен больше не будет. В Китае объём выданных квот на импорт нефти на 20% превышает показатель на аналогичную дату в прошлом году. Соответственно, в условиях сокращения поставок из РФ американским властям придётся конкурировать на рынке с реальным дефицитом поставок. При этом в долгосрочном плане индустрия нефтедобычи сталкивается с проблемами финансирования новых проектов. В Европе нефтяникам назначают дополнительные налоги, а некоторые ведущие банки отказывают в финансировании новых месторождений, ссылаясь на «зелёную» повестку. Кроме того, высокие ставки негативно влияют не только на потребление, но и на финансовые возможности добывающих компаний. В 2022 году инвестиции в нефтедобычу увеличились, но перспективы на 2023 год могут вновь ухудшиться.

По состоянию на 15:20 мск:

· Brent - $80,04 (+0,49%),

· WTI - $75,1 (+0,63%),

· Алюминий - $2427,5 (-0,45%),

· Золото - $1878,1 (+0,02%),

· Никель - $27995 (+2,04%).

Американский рынок готов к снижению в ожидании заявлений председателя ФРС

· Фьючерсы на основные индексы США также снижались, говоря о падении рынка в начале дня от 0,4% в DJIA до 0,75% в NASDAQ. Если судить по заявлениям членов ФРС, которые не голосуют, то регулятор настроен крайне решительно и не собирается смягчать свою позицию при первых успехах. На вторник запланировано выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Затем уже в среду выйдет отчёт по потребительской инфляции в США. Соответственно, оба эти события способны привести к высокой волатильности рынка. Впрочем, на настроение инвесторов могут повлиять корпоративные новости. Goldman Sachs объявил о том, что сократит свой персонал на 3,2 тыс. человек в ближайшее недели. О своём банкротстве может объявить розничная сеть Bed Bath & Beyond, так как последние новости из компании говорили об активном сжигании наличности и слабых продажах.