Комментарии «Открытие»: Внешний фон обусловил слабость российского рынка Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Надежды на Китай и замедление американской инфляции будут подбадривать рынки Внешний фон перед стартом торгов в России позитивно-нейтральный. Позитив состоит в росте индексов Азии в надежде на местные стимулы и смягчение позиции ФРС. Нейтральность, или даже негатив, для российских акций это снижение котировок нефти на фоне резкого роста запасов в США. Соответственно, пока внешние рынки будут пытаться расти, на российском рынке вновь могут возобладать продажи, в основном, в секторе нефти и газа. Внешний фон обусловил слабость российского рынка Российский рынок незначительно снизился по итогам торгов во вторник. В основном, можно говорить о негативном влиянии внешнего фона. Впрочем, нефть подавала признаки попыток роста, Всемирный Банк улучшил прогнозы по российскому ВВП, а Сбербанк вовсе отчитался о новых рекордах кредитования. Соответственно, можно надеяться на улучшение ситуации. Активность была низкой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,600 млрд рублей по сравнению с 18,179 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 10 января индекс МосБиржи - 2159,51 п. (-0,18%), а индекс РТС - 974,51 п. (-0,34%). Лидеры роста на 23:50 мск: Аэрофлот 26,72 2,45% TCS-гдр 2 657 1,72% АЛРОСА ао 59,81 1,1% Магнит ао 4 372,5 0,98% ЭН+ГРУП ао 391,5 0,64% Лидеры снижения на 23:50 мск: ИнтерРАОао 3,47 -2,58% Новатэк ао 1 039,6 -1,16% НЛМК ао 109,22 -1,07% СевСт-ао 863,6 -1,03% Транснф ап 87 150 -0,91% 3 отраслевых индекса российского рынка снизились, а 7 показали положительную динамику. Самым слабым был сектор электроэнергетики (-0,75%) благодаря коррекции в бумагах «Интер РАО». Наиболее внушительный рост в секторе строительных компаний (+1,44%), где все компоненты завершили день в плюсе.

Бумаги «Интер РАО» оказались среди аутсайдеров дня. Однако говорить о каком-то конкретном негативе нельзя. На рынке продолжают доминировать частные инвесторы, которые предпочитают фиксировать прибыль при любом удобном моменте. Соответственно, акции «Интер РАО» подверглись просадки после существенного роста днём ранее. Меж тем в них остаётся идея дальнейшего увеличения экспорта электроэнергии в Китай. Соответственно, перспективы будут только улучшаться по мере того, как китайская экономика будет выздоравливать после волны коронавируса.

Сектор нефти и газа просел на 0,47%. При этом главным аутсайдером стали акции «НОВАТЭК». Российский экспорт СПГ в Европу стал не столь выгодным и востребованным на фоне относительно мягкой зимы, что позволяет прогнозировать безболезненный отопительный сезон за счёт накопленных запасов в ПХГ. Также пока ситуация с дисконтом на российскую нефть остаётся неприятной, поскольку дисконт достигает 50% от цены Brent. Тем не менее, большинство специалистов рынка убеждены в том, что постепенно цены начнут сближаться с индикативным контрактом, а при возникновении реального дефицита поставок при восстановлении китайской экономики потолок цен от G7 будет игнорироваться. К тому же российские компании могут обходить ценовые ограничения формальным повышением цен на транспортные и страховые услуги. К примеру, стоимость перевозки по чёрному морю уже выросла на 20%.

Бумаги Сбербанка незначительно просели, но перспективы у бумаги вполне позитивные. Финансовая организация сообщила о выдаче рекордного объёма потребительских кредитов в декабре. Заёмщикам было выдано 238 млрд руб, что довело общую сумму таких кредитов до 3,4 трлн руб, или 12,8 млн заёмщиков. Также в декабре был оформлен рекордный объём ипотечных кредитов на 382 млрд руб. Всё это основа для будущей доходной базы Сбербанка.

Московская Биржа отчиталась за 2022 год по динамике торгов. Число физических лиц, имеющих счета на МосБирже, увеличилось за 2022 год на 6,1 млн. Ими открыто более 38,3 млн счетов, или 10,7 млн за год. Ежемесячно более 2,2 млн человек осуществляло операции на фондовом рынке. В 2021 году этот показатель составлял около 2,0 млн. Доля частных инвесторов в торгах акциями за год составила 59,0%, (76,0% в декабре), на рынке облигаций 24,4% (26,3% в декабре), на спот рынке валюты 20,3% (28,2% в декабре), на срочном рынке 59,0% (66,0% в декабре). Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов в 2022 году стали акции «Газпрома» (25,0%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбербанка» (22,6% и 6,5% соответственно), акции «ЛУКОЙЛа» (11,5%), «Норникеля» (10,1%), «Роснефти» (5,3%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (5,3%), акции «Яндекса» (5,2%), «НОВАТЭК» (4,5%) и МТС (4,0%).

Рубль укрепился к доллару США, но ослаб относительно евро и юаня. В целом, ситуация складывается в пользу российской валюты благодаря сокращённому периоду для конвертации внешней выручки экспортёров для уплаты налогов. Однако негативное влияние всё же оказывает динамика цен на российскую нефть и опасения, что Минфин может начать покупки валюты для ФНБ уже в январе.

Минфин 11 января проведёт два аукциона ОФЗ с фиксированным доходом. Инвесторам будут предложены в объёме доступных остатков ОФЗ-ПД выпуска № 26241RMFS и облигаций федерального займа ОФЗ-ПД выпуска № 26240RMFS. Дата погашения ОФЗ выпуска 26241 - 17 ноября 2032 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 9,50% годовых. Дата погашения ОФЗ выпуска 26240 - 30 июля 2036 года. Ставка купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 7,00% годовых.

Доллар корректировался вверх после просадки в понедельник. На рынке существовали опасения, что запланированное на вторник выступление председателя ФРС может привести к росту волатильности. Однако господин Джером Пауэлл говорил исключительно о проблемах «зелёной повестки» и ни словом не обмолвился о монетарных вопросах. Тем не менее, доходности по американским казначейским бумагам ускорили рост в вечерние часы. По 10-летним бумагам доходность увеличилась более чем на 6 Б.П. выше 3,63%. Для сравнения, по аналогам Великобритании доходность выросла более чем на 3 Б.П. выше 3,56%. Соответственно, динамика Forex отразила расстановку сил на рынках облигаций. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 103,025 (+0,27%),

EUR/USD - $1,0737 (+0,05%),

GBP/USD - $1,2154 (-0,22%),

USD/JPY - 132,22 (+0,31%),

USD/RUB – 69,80 (-0,27%),

EUR/RUB – 74,90 (+0,61%),

CNY/RUB – 10,279 (+0,59%). Отдельные американские корпорации умудряются обнадёжить рынок повышением прогнозов Торги в США завершились ростом индексов, хотя корпоративные новости и динамика рынка облигаций этому явно не способствовали. Председатель ФРС почти ничего не сказал в отношении монетарной политики в своём выступлении. Управляющая ФРС Мишель Боумен была более конкретной. По её словам, остаётся ещё многое сделать, даже на фоне смягчения инфляционного давления в последнее время. Однако повышение ставки в будущем будет определяться статистикой. Она также подчеркнула, что после достижения пика ставки регулятор должен удерживать её на достигнутом уровне какое-то время. Возможно, что рынок всё же нашел в словах Боумен некоторый позитив в виде реакции размера повышения ставки на экономическую статистику. Поэтому инвесторы проигнорировали публикацию президента ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкари, в которой он назвал напрасными надежды на скорый разворот денежной политики и снижение ставки.

Ситуация на корпоративном уровне была противоречивой, но явно не способствовала падению индексов. Бумаги Virgin Orbit упали на 14% после неудачного первого запуска спутника с территории Великобритании. Бумаги Coinbase отреагировали ростом около 13% на новости о планах уволить ещё 20% сотрудников. Даже потенциальный банкрот Bed Bath & Beyond обнаружил рост своих акций более чем на 27% после планов массовых увольнений. То есть рынок пока посчитал, что продолжение борьбы и сжигание наличности лучше, чем объявление о банкротстве. И вовсе уж оптимистично прозвучало улучшение прогнозов производителя медицинского оборудования Danaher, где ждут роста выручки ближе к 10% вместо её падения, или нейтральной динамики.

Динамика по секторам: Communication Services +1,29%, Consumer Discretionary +1,26%, Materials +1,02%, Health Care +0,83%, Energy +0,75%, Financials +0,65%, Technology +0,61%, Industrials +0,54%, Real Estate +0,34%, Utilities +0,04%, Consumer Staples -0,16%, По итогам торгов: DJIA - 33704,10 п. (+0,56%),

S&P 500 - 3919,25 п. (+0,70%),

NASDAQ - 10742,63 п. (+1,01%). Рынки Азии рассчитывают на бурное восстановление Китая после коронавирусных ограничений Азиатские рынки преимущественно повышались. Китайские акции дорожали в надежде на скорое восстановление. Банки страны выдали в декабре новые кредиты в объёме 1,4 трлн юаней, что существенно превысило прогнозы и показатель за ноябрь. Кроме того, Народный Банк Китая, не уточняя детали, заявляет о дальнейшей поддержке внутренней деловой активности и потребления. Также регулятор обещает меры стабильности и нормального функционирования сферы недвижимости. Меж тем нельзя игнорировать тот факт, что в Гонконге рынок поднялся уже на 9% с начала года, а в Шанхае на 3%. Соответственно, оптимизм инвесторов несколько опережает реальную картину восстановления экономики. Впрочем, некоторые аналитики говорят, что потенциал восстановления рынка составляет до 30%-35%. Тем не менее, на торгах в среду сектор недвижимости в Шанхае повышался на 2%. В Гонконге продолжился рост технологичных бумаг. В частности, акции Alibaba поднялись более чем на 3%, а Tencent почти на 3%.

Торги в Токио также проходили на положительной территории. Особое внимание инвесторов было обращено на акции производителей промышленных роботов в надежде на сильный китайский спрос. Так, бумаги Yaskawa повысились на 6%, а Fanuc на 4,6%. Капитализация Sony выросла на 3%, а производителя литографического оборудования Tokyo Electron более чем на 1%. Соответственно, индекс точного машиностроения оказался самым сильным. По состоянию на 8:30 мск: NIKKEI 225 - 26421,19 п. (+0,94%),

Hang Seng - 21655,63 п. (+1,52%),

Shanghai Composite - 3179,32 п. (+0,31%). Существенный рост запасов в США оказывает давление на нефтяные котировки Нефть дешевела. Американская статистика по запасам оказалась крайне негативной для рынка. Впрочем, масштабный их рост может объясняться последствиями рождественского арктического шторма, когда многие нефтеперерабатывающие предприятия приостанавливали закупку сырья. Впрочем, также стоит дождаться данных по стратегическим резервам.

Согласно статистике API, на неделе до 6 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 14,865 млн бар. Запасы бензина увеличились на 1,8 млн бар., а дистиллятов на 1,1 млн бар. Опрос Reuters указывал на ожидания снижения запасов нефти на 2,4 млн бар. По состоянию на 8:50 мск: Brent - $79,62 (-0,60%).

WTI - $74,60 (-0,69%),

Золото - $1887,20 (+0,57%). info4

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