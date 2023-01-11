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Курсы валют ЦБ РФ на 11 января: 69,6094 руб/доллар США и 74,5438 руб/евро

ЦБ РФ с 11 января установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 69,6094 руб.
  • 1 евро - 74,5438 руб.
  • 10 китайских юаней - 102,2000 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6908 р. (0,98%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,5347 р. (0,71%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6670 р. (0,65%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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