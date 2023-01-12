«Открытие»: Рекорды кредитования Сбербанка в декабре улучшили ожидания по российскому банковскому сектору

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Рекорды кредитования Сбербанка в декабре улучшили ожидания по российскому банковскому сектору

· Отечественный рынок повышался в первой половине дня на торгах в среду. Падение сектора нефти и газа на 0,8% легко компенсирует рост сектора финансов на 1,9%. Как минимум, новые рекорды кредитования Сбербанка в декабре обещают восстановление прежних объёмов прибыли и перспективу высоких дивидендов. Бумаги «Роснефти» отыгрывают дивидендный разрыв. Активность резко выросла. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,9 млрд руб к середине дня по сравнению с 8,8 млрд руб днём ранее.

· По состоянию на 15:25 мск индекс МосБиржи - 2176,57 п. (+0,79%), а индекс РТС - 999,56 п. (+2,57%).

· Лидерами среди индексных бумаг были OZON Holdings, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка, GlobalTrans и МКБ. Самыми слабыми оказались «Роснефть», обыкновенные и привилегированные «Татнефть», «НОВАТЭК» и «Транснефть».

· Слабость сектора нефти и газа связана не только с просадкой котировок нефти на фоне роста запасов в США. «Роснефть» торгуется первый день без дивидендов. Акции «НОВАТЭК» отыгрывают тенденцию к снижению цен на газ в Европе на фоне мягкой зимы.

· Оптимизм в бумагах Сбербанка сформировался ещё в начале недели, когда стало известно о новых рекордах по объёмам потребительского и ипотечного кредитования в декабре, что формирует будущую базу доходов финансовой организации.

· Акции «Дальневосточного морского пароходства» (ДВМП) теряли более 2%., Государство изъяло через суд 92,4% акций у прежних владельцев.

· Основные события дня касаются рубля. ЦБ РФ объявил о том, что с 13 января планирует возобновить операции по покупке/продаже валюты в рамках бюджетного правила. В период с 13 января по 6 февраля регулятор равномерно реализует юани в объёме до 54,5 млрд руб, что составляет сумму выбывающих нефтегазовых доходов на январь. Таким образом, среди факторов поддержки национальной валюты прибавилось. Кроме того, в январе экспортёры имеют меньшие сроки на конвертацию своей внешней выручки для уплаты налогов. Таким образом, можно сказать, что финансовое ведомство впервые за крайне долгий период планирует осуществлять операции, которые будут поддерживать, а не ослаблять рубль.

· Меж тем в среду 11 января проводятся аукционы ОФЗ. На первом из них Минфин разместил ОФЗ-ПД выпуска 26241. Объём предложения составлял остаток, доступный для размещения в этом выпуске. В итоге, были размещены бумаги на 18,867 млрд руб при спросе 66,529 млрд руб. Средневзвешенная доходность сложилась на уровне 10,24%. Срок погашения бумаг приходится на 17 ноября 2032 года. Как минимум, отметим, что финансовое ведомство не стало удовлетворять заявки с запросами на чрезмерно высокую доходность.

· Волатильность на Forex была невысокой. Спекулянты ждут публикации статистики по потребительской инфляции в США, которая выйдет в четверг 12 января, чтобы действовать боее акцентированно. При этом мы отметим весьма активное падение доходностей по европейским облигациям, а также снижение её на 4 б.п. в 10-летних обязательствах США до 3,58%. Британские аналоги теряли в доходности 9,6 б.п., опускаясь ниже 3,47%. Можно предположить, что в вечерние часы волатильность доллара существенно возрастёт.

По состоянию на 15:25 мск:

· DXY - 103,18 (+0,19%),

· EUR/USD - $1,0735 (-0,04%),

· GBP/USD - $1,2117 (-0,3%),

· USD/JPY - 132,64 (+0,31%),

· USD/RUB – 68,60 (-1,72%),

· EUR/RUB – 73,69 (-1,61%),

· CNY/RUB – 10,083 (-1,91%).

Инвесторы Европы рассчитывают на дальнейшее замедление инфляции

· Европейские рынки преимущественно повышались. Инвесторы ждут американскую статистику по потребительской инфляции, которая может показать дальнейшее замедление роста цен. Соответственно, вместе с ожиданиями растут надежды на скорое завершение цикла ужесточения денежной политики ФРС, а за ней и другими центральными банками. Кроме того, в Европе отмечается снижение цен на газ, что также вносит вклад в падение инфляционных ожиданий. На этом фоне сектор технологичных компаний повышался более чем на 1%. Также дорожали бумаги базовых материалов, но в данном случае работает фактор Китая, который активно избавляется от коронавирусных ограничений. Из отдельных бумаг отметим падение акций страховой британской компании Direct Line Insurance Group почти на 30% после неожиданного отказа от финальных дивидендных выплат за 2022 год. Акции германского фармацевтического и химического гиганта Bayer дорожали более чем на 2%. Один из акционеров компании Bluebell настаивает на разделении бизнеса для повышения акционерной стоимости предполагаемых независимых подразделений.

По состоянию на 15:25 мск:

· FTSE 100 - 7743,49 п. (+0,64%),

· DAX - 14930,33 п. (+1,05%),

· CAC 40 - 6935,87 п. (+0,97%).

Краткосрочный пессимизм роста американских запасов компенсируется долгосрочным оптимизмом спроса на нефть

· Нефть избавилась от утренней неуверенности, сформированной статистикой роста запасов в США. По данным API, на неделе до 6 января американские коммерческие запасы нефти увеличились более чем на 14,8 млн бар. Впрочем, данная ситуация объясняется тем, что американские НПЗ резко снизили закупки нефти в результате рождественского арктического шторма.

· Однако реалии глобального рынка говорят о вполне вероятном дефиците. В американском Минэнерго полагают, что поставки нефти из РФ могут сократиться в текущем году на 1,4 млн бар. в сутки. При этом от Китая в текущем году ждут восстановления спроса на сравнимую величину.

По состоянию на 15:25 мск:

· Brent - $80,53 (+0,54%),

· WTI - $75,38 (+0,35%),

· Алюминий - $2487,5 (+0,97%),

· Золото - $1881,7 (+0,28%),

· Никель - $27795 (+1,20%).

Торги среды на американском рынке могут пройти спокойно в ожидании статистики по инфляции

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня в пределах 0,1%. Впрочем, можно говорить лишь об осторожности перед публикацией данных по потребительским ценам за декабрь. В случае более резкого замедления темпов роста рынок может показать существенное повышение. Впрочем, сам отчёт по инфляции выйдет в четверг. Поэтому торги среды могут пройти относительно спокойно.