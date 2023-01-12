«Открытие»: Ралли Сбербанка, дивотсечка в «Роснефти» и возвращение бюджетного правила

Шульгин Михаил, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции подорожали на торгах в среду, 11 января.

На 19:00 мск:

Индекс МосБиржи — 2 186,98 п. (+1,27%), с нач. года +1,5%

Индекс РТС — 1 002,62 п. (+2,88%), с нач. года +3,3%

Новости о начале реализации нового бюджетного правила (начиная с будущей пятницы) спровоцировали укрепление рубля. Но, несмотря на это, российский фондовый рынок продемонстрировал уверенную позитивную динамику, технический отскок от нижней линии краткосрочного восходящего канала, построенного с минимумов октября, закрывшись выше 50-дневной и 100-дневной скользящей средней впервые за месяц.

Внешний фон был позитивным для российского рынка. Акции в Европе и США уверенно выросли в преддверии публикации в четверг отчета по потребительской инфляции в США, который должен подтвердить, что ФРС может замедлить темпы повышения ставок и снизить опасения того, что пиковый уровень ставок может быть сформирован в 2023 г. выше 5% годовых. Доходности казначейских облигаций снижались, при этом доллар оставался стабильным и проторговывал диапазон предыдущего дня. Цены на нефть и металлы уверенно росли. Золото несколько дешевело после достижения нового максимума с мая 2022 г. на уровне $1886,6/унц.

Как ожидается, годовые темпы роста индекса CPI в США замедлятся с 7,1% г/г до 6,5% г/г, а базовая инфляция (core CPI) замедлится с 6% г/г до 5,7% г/г. Это поддержит спрос на рискованные активы. Если же общая инфляция снизится, а базовая – нет, рынки акций могут оказаться под давлением, поскольку такая комбинация может вернуть на рынок опасения того, что ФРС 1 февраля может повысить ставку на 50 б.п., а не на 25 б.п., как сейчас ожидает денежный рынок.

На 19:00 мск:

Brent, $/бар. — 81,86 (+2,20%), с нач. года -4,7%

WTI, $/бар. — 76,83 (+2,28%), с нач. года -4,3%

Urals, $/бар. — 58,91 (-2,47%), с нач. года -8,0%

Золото, $/тр. унц. — 1 869,74 (-0,39%), с нач. года +2,5%

Серебро, $/тр. унц. — 23,31 (-1,24%), с нач. года -2,7%

Алюминий, $/т — 2 505,00 (+1,68%), с нач. года +5,3%

Медь, $/т — 9 124,00 (+2,38%), с нач. года +9,0%

Никель, $/т — 27 565,00 (+0,36%) с нач. года -8,3%

Дивидендная доходность индекса МосБиржи составляет 10,7 %. Индекс торгуется с коэффициентом 3,7 к прибыли за прошедший год (P/E).

На 19:00 мск:

EUR/USD — 1,0757 (+0,22%), с начала года +0,5%

GBP/USD — 1,213 (-0,20%), с начала года +0,4%

USD/JPY — 132,49 (+0,17%), с начала года +1,0%

Индекс доллара — 103,289 (+0,05%), с начала года -0,2%

USD/RUB (Мосбиржа) — 68,7325 (-1,53%), с начала года -1,7%

EUR/RUB (Мосбиржа) — 74 (-1,20%), с начала года -0,4%

Ключевые новости

С 13 января 2023 г. Банк России возобновит проведение операций по покупке (продаже) иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. ЦБ в обозначенный период продаст валюту в объёме 54,5 млрд руб. (в течение 17 рабочих дней ежедневно будет продаваться валюта на 3,2 млрд руб.). Операции будут проводиться в валютной секции Московской биржи в инструменте «китайский юань — рубль» со сроком расчётов «завтра» (CNYRUB_TOM).

Бюджетное правило возвращается после годового перерыва в модифицированном виде

Итоги российского рынка

Из 10 отраслевых индексов 9 выросли и 1 снизился по итогам дня.

Худшим по динамике стал отраслевой индекс «Нефти и газа» (-0,21%). Акции «Роснефти» (ROSN) подешевели на 5,4% после дивидендной отсечки. Все остальные представители сектора завершили торги в плюсе. Лидером роста стал «Газпром» (GAZP), а также обычка (SNGS) и префы (SNSGP) «Сургутнефтегаза».

Лидерами роста стали индекс «Финансов» (+2,43%) и индекс «Информационных технологий» (+2,43%).

В финансовом секторе лидировали акции «СПБ Биржи» (SPBE), а также перфы (SBERP) и обычка (SBER) Сбербанка. Все акции сектора завершили торги в плюсе.

В IT-секторе лидировали расписки HeadHunter (HHRU), «ЦИАНа» (CIAN) и Ozon Holdings (OZON). Также все бумаги сектора закрылись в зеленой зоне.

Из 40 акций индекса МосБиржи 37 подорожали и 3 подешевела по итогам дня.

59,5 % компаний индекса торгуются выше своей 50-дневной МА, 54,8 % торгуются выше своей 100-дневной МА, 45,2 % торгуются выше своей 200-дневной МА.

Корпоративные истории

Акционеры «Белуга групп» (BELU) одобрили выплату промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2022 г. Дивиденд — 75 руб. на акцию, дивдоходность — около 2,6%. Акции компании нужно купить до 19 января, чтобы попасть в дивиденды. Котировки вырастали сегодня до 2935 руб. – максимум с 7 декабря, но к вечеру растеряли значительную часть своих внутридневных достижений, хоть и закрылись в плюсе. По-прежнему позитивно смотрим на перспективы роста «Белуги», цель 4081 руб.

Акции «Аэрофлота» с 20 декабря демонстрируют рост практически без коррекций. Сегодня котировки AFLT впервые с ноября 2021 г. закрылись выше 200-дневной скользящей средней линии, достигнув максимума с 20 сентября. Глава Минпромторга Денис Мантуров сегодня на совещании у президента Владимира Путина сообщил, что из ФНБ на софинансирование лизинга отечественных самолетов для «Аэрофлота» будет выделено 175 млрд руб. Ранее глава Минпромторга говорил о том, что по соглашению с «Объединенной авиастроительной корпорацией» в 2023-2030 гг. «Аэрофлот» должен получить 339 российских самолетов: 210 единиц МС-21, 89 SSJ-NEW (импортозамещенная версия «Суперджета») и 40 Ту-214. Стоимость последующих твердых контрактов превысит 1 трлн руб., они будут софинансироваться деньгами из ФНБ.

Обыкновенные акции Сбербанка на самом высоком с 15 ноября объеме выросли до максимума с 8 апреля. Префы крупнейшего в РФ кредитора на самом высоком объеме с 29 декабря выросли до пика с 11 апреля 2022 г. Российские банки с января вернутся к публикации финансовой отчетности, пусть и в сокращенном виде. «Сбер» вполне может порадовать инвесторов высокими результатами. Ключевой драйвер роста бумаг – ожидания возвращения к дивидендным выплатам.