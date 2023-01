Комментарии «Открытие»: Ожидания статистики по инфляции в США будут сдерживать активность на рынках Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Ожидания статистики по инфляции в США будут сдерживать активность на рынках Внешний фон перед стартом торгов в России нейтральный. Азиатские индексы торгуются разнонаправленно, но преимущественно на локальных факторах. Китайские инвесторы проявляют осторожность после бурного роста рынка с конца ноября. Нефть сохраняет достижения предыдущего дня, которые сформировала на ожиданиях будущего дефицита поставок. В целом, можно говорить о том, что рынки будут консолидироваться до публикации статистики по потребительской инфляции в США. Российские акции на этом фоне могут показать рост. Поступает информация, что отгрузка нефти в балтийских портах активно восстанавливается после декабрьского падения. Соответственно, в фокусе внимания могут оказаться акции нефтяников. Рубль сохраняет потенциал дальнейшего укрепления благодаря грядущим продажам валюты Минфином и сокращённого периода конвертации внешней выручки экспортёров. Банковские успехи конца прошлого года существенно улучшили ожидания по сектору Российский рынок завершил торги среды уверенным ростом. Основной вклад в позитивную динамику внёс финансовый сектор, который отреагировал на рекордные показатели кредитования Сбербанка в декабре. Впрочем, общие объёмы кредитования банковской системы также восстановились до показателей декабря 2021 года. Дополнительным позитивом стал рост бумаг OZON, от которого ждут сильных результатов за IV квартал на фоне бума онлайн продаж в предновогодний период. Ожидаемо просели бумаги «Роснефти». Активность была весьма неплохой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 35,257 млрд руб по сравнению с 14,600 млрд руб днём ранее.

По итогам торгов 11 января индекс МосБиржи - 2186,98 (+1,27%), а индекс РТС - 1002,62 п. (+2,88%). Лидеры роста на 23:50 мск: Сбербанк 149,96 5,01% Сбербанк-п 148,72 4,77% OZON-адр 1 490 4,23% МосБиржа 98,59 3,87% Аэрофлот 27,68 3,59% Лидеры снижения на 23:50 мск: Роснефть 347,35 -5,29% Рост показали 9 отраслевых индекса российского рынка. Секторы финансов и информационных технологий повысились на 2,43% каждый. В минусе завершил день лишь сектор нефти и газа из-за просадки бумаг «Роснефти» после дивидендной отсечки.

Итак, Сбербанк задал позитивные ожидания по всему финансовому сектору, сообщив о новых рекордных объёмах потребительского и ипотечного кредитования в декабре. Если учитывать заявления Минфина о расчёте на дивиденды от государственных компаний, то в текущем году банковские бумаги становятся интересными, как с позиции роста капитализации, так и ожиданий дивидендных выплат.

Бумаги OZON Holdings среди лидеров дня. В конце прошлого года мы отмечали существенную ребалансировку в потребительском поведении. Россияне всё чаще предпочитают покупки онлайн, чем в офлайн. Прошедший предновогодний период показал масштабный рост интереса к онлайн покупкам. Соответственно, можно ожидать от OZON весьма сильных квартальных результатов.

Бумаги «Аэрофлот» заметно подорожали. ФНБ планирует выделить до 175 млрд руб на поддержку лизинга 63 новых самолётов отечественного производства для «Аэрофлота в период 2023-2025 годов.

Обратим внимание на ряд технических моментов. Индекс МосБиржи единым рывком преодолел 50-дневную и 100-дневную скользящие. В случае сохранения роста 50-дневная окажется выше 100-дневной, что называется «золотым крестом» и является сильным бычьим сигналом. При этом 200-дневная уже не столь далеко и может являться целью технического восходящего движения индекса к 2242 пункта. Это вполне достижимое значение, где вероятна консолидация рынка. Условием этого движения может стать дорожающая нефть. Или, к примеру, заявления из Евросоюза, что на текущий момент каких-либо переговоров по новому пакету санкций против РФ не ведётся. Главной причиной этого является отсутствие маневра, поскольку приняты почти все возможные и невозможные меры. Разговоры об отторжении российских активов в пользу третьей стороны это, по сути, похоронный марш для единой европейской валюты. Поэтому вероятность подобных действий существует, но они способны спровоцировать очередной долговой кризис.

Рубль укрепил свои позиции. Впервые за долгое время Минфин возвращается на рынок с продажами валюты. В период с 13 января по 6 февраля планируется реализовать юани на сумму 54,5 млрд руб для покрытия выбывающих нефтегазовых доходов. Объём ежедневных операций составит около 3,2 млрд руб, что для текущего рынка немного, но сам факт является сильной символичной поддержкой российской валюты.

Поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортёров к налоговым платежам. В январе на конвертацию отводится на неделю меньше времени, чем обычно. Кроме того, статистика Росстата говорит о замедлении темпов годовой инфляции до 11,6% к 9 января по сравнению с 11,9% на конец декабря. Замедление инфляции также обеспечивает поддержкой рынок облигаций. Минфин провёл два аукциона по размещению ОФЗ-ПД. На первом аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26241. Объём предложения составлял остаток, доступный для размещения в этом выпуске. В итоге, были размещены бумаги на 18,867 млрд руб при спросе 66,529 млрд руб. Средневзвешенная доходность сложилась на уровне 10,24%. Срок погашения бумаг приходится на 17 ноября 2032 года. На втором аукционе были размещены ОФЗ-ПД выпуска 26240 с погашением 30 июля 2036 года в объёме 21,606 млрд руб. Объём спроса составил 62,679 млрд руб, а средневзвешенная доходность 10,32%.

Американский доллар к вечеру растерял свои достижения середины дня. На валютном рынке ожидают более низкую инфляцию потребительских цен в США за декабрь. Как минимум, на это указывает сильное падение индекса цен на подержанные автомобили (-14,9% в годовом выражении). Также можно говорить о позитивном влиянии более низких цен на нефть и топливо. 10-летние обязательства США потеряли в доходности более 5 Б.П., а сама доходность упала ниже 3,57%. К слову говоря, падение доходности британских аналогов превысило 15 Б.П. Соответственно доходность по ним провалилась ниже 3,41%. Однако реакция фунта была незначительной. Рынок позитивно реагирует на планы британского правительства снизить объёмы предоставляемой помощи для граждан и бизнеса в ответ на энергетический кризис. Собственно говоря, сам энергетический кризис также отступил на фоне мягкой зимы в Европе. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 102,965 (-0,01%),

EUR/USD - $1,0759 (+0,19%),

GBP/USD - $1,2152 (-0,02%),

USD/JPY - 132,45 (+0,16%),

USD/RUB – 68,73 (-1,53%),

EUR/RUB – 74,00 (-1,20%),

CNY/RUB – 10,74 (-1,99%). Представители ФРС сигнализируют о вероятности более скромного повышения ставки в феврале Американские индексы завершили день ростом. Снижение доходностей по казначейским обязательствам наиболее позитивно отразилось на динамике NASDAQ. Инвесторы явно закладывают сюрприз в предстоящей публикации статистики по инфляции за декабрь. В частности, мы обратили внимание на динамику индекса цен подержанных автомобилей. За декабрь индекс вырос на 0,8%, но вот в годовом выражении рухнул на 14,9%. То есть потенциал более низких темпов роста потребительских цен имеется. Ожидания Wall Street говорят о том, что общий CPI замедлится до 6,5% с 7,1% в ноябре.

Президент ФРБ Бостона Сьюзен Коллинз одна из первых заявила о том, что на заседании в феврале будет рассматриваться вопрос повышения ставки, как на 25 базисных пункта, так и на 50. Сама она склоняется в пользу 25 базисных пункта. Она также сообщила, что ожидает ещё три повышения ставки с шагом 25 базисных пункта до уровня терминальной ставки 5,00%-5,25%. Меж тем в HSBC убеждены на счёт финального повышения ставки на 50 базисных пункта в текущем году и последующим смягчением денежной политики в 2024 году. Пока оба варианта кажутся вполне возможными. Более того, до февральского заседания поступит статистика за январь. Соответственно, американский регулятор может получить желаемые доказательства активного снижения инфляционного давления.

Акции Tesla (+3,68%) дорожали после новостей о расширении производства в техасском городе Остен, а также включении акций компаний в список главных инвестиционных идей 2023 года от Goldman Sachs. Также улучшение рекомендаций различными банками позитивно сказались на таких акциях, как строительной Toll Brothers и оператора туристических услуг Expedia.

Динамика по секторам: Real Estate +3,6%, Consumer Discretionary +2,68%, Technology +1,75%, Materials +1,61%, Communication Svs, +1,34%, Industrials +0,96%, Utilities +0,86%, Financials +0,86%, Health Care +0,57%, Energy +0,36%, Consumer Staples +0,06%. По итогам торгов: DJIA - 33973,01 п. (+0,80%),

S&P 500 - 3969,61 п. (+1,28%),

NASDAQ - 10931,67 п. (+1,76%). Инвесторы КНР опасаются непредсказуемости длинных новогодних праздников Ситуация на азиатских рынках была далеко не столь оптимистичной, как в США. Инвесторы в Китае начинают проявлять некоторую нервозность в ожидании новогодних праздников. Прогнозируется резкий рост социальной мобильности граждан, что неизбежно ухудшит ситуацию с распространением COVID-19. Впрочем, эти опасения носят временный характер. Текущие штаммы COVID-19 многие называют природной вакциной. Соответственно, массовая заболеваемость, хоть и сказывается на деловой активности в ближайшем будущем, но также быстро уходит, освобождая трудовые ресурсы. Под давлением были акции, которые в последнее время демонстрировали хорошую динамику роста. Сектор недвижимости терял более 2,5%, а туризма более 1,0%. Сектор производителей электромобилей повышался почти на 2,0%, корректируясь после просадки днём ранее. Министерство промышленности и информационных технологий заявило о поддержке стабильного роста промышленности в 2023 году, включая такие важные отрасли, как автомобилестроение и товары повседневного спроса. В Гонконге, напротив, фиксации подверглись бумаги интернет-гигантов Alibaba и Tencent, которые дорожали в начале недели. Инфляция в КНР ускорилась в декабре до 1,8% с 1,6% в ноябре. Меж тем цены производителей сократили темпы падения лишь до -0,7% с -1,3% в ноябре, хотя ожидалось снижение темпов падения до -0,1%.

Японский рынок пытался расти, но весьма скромными темпами. В фокусе внимания были банки. Акции Mitsubishi UFJ Financial повышались более чем на 4%, как и бумаги Sumitomo Mitsui Financial, а Mizuho Financial подорожали более чем на 5%. В прессе появилась информация, что Банк Японии планирует продолжить настройку денежной политики после изучения влияния масштабных стимулов. То есть проявилась реакция банковских акций на потенциально более высокие доходности облигаций. Неожиданные новости привели к давлению на акции, связанные с путешествиями. Власти Японии ввели ограничения для поездок граждан в Китай, а также приняли ряд ограничительных мер для въезжающих китайских граждан. По состоянию на 8:25 мск: NIKKEI 225 - 26452,57 п. (+0,02%),

Hang Seng - 21386,81 п. (-0,23%),

Shanghai Composite - 3157,61 п. (-0,13%). Аппетиты к риску и перспективы дефицита толкнули котировки нефти вверх Нефть торговалась относительно стабильно. Накануне индикативные контракты проигнорировали факт роста запасов в США и увеличение американского производства. Частично за оптимизм в нефти отвечает рост аппетитов к риску на ожиданиях более слабой динамики инфляции в США. Однако также обратим внимание на то, что американское Минэнерго ожидает падение производства в РФ на 1,4 млн бар. в текущем году. При этом прогнозируется восстановление и рост спроса в КНР на сравнимую величину. То есть текущий хрупкий баланс глобального рынка может сложиться в пользу дефицита предложения. Впрочем, некоторые источники утверждают, что отгрузка нефти из балтийских портов РФ выросла на период с 1 по 20 января на 50% от декабрьских уровней.

Статистика Минэнерго США во многом повторила данные от API, которые показали существенный рост запасов на фоне рождественского арктического шторма. Итак, на неделе до 6 января коммерческие запасы нефти в США выросли на 18,961 млн бар. при ожиданиях снижения на 2,4 млн бар. Запасы бензина увеличились на 4,114 млн бар., а дистиллятов снизились на 1,069 млн бар. Добыча в США увеличилась на 0,1 тыс. бар. до 12,2 млн бар. в сутки. И, наконец, стратегические резервы сократились на 0,8 млн бар. По состоянию на 8:45 мск: Brent - $82,84 (+0,21%),

WTI - $77,55 (+0,18%),

Алюминий - $2484 (-1,04%),

