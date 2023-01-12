Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 4 204,8501 руб/1 г золота и 53,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 4 204,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 53,3800 руб.
  • 1 грамм платины - 2 443,8899 руб.
  • 1 грамм палладия - 4 012,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4999 р. (0,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,70%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6900 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4800 р. (0,48%).

/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Кризис 2023, прогнозы, последние новости
Время менять масло. Александр Исайченко, ГК «Кузьмиха», – о дефиците смазочных материалов, новых брендах, дистрибьюции и конкуренции
Всплеск активности соискателей зафиксирован в Иркутской области в декабре
Активность работодателей в Иркутской области снизилась на 3,8% в декабре
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги