Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 4 204,8501 руб/1 г золота и 53,3800/1 г серебра ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 204,8501 руб.

1 грамм серебра - 53,3800 руб.

1 грамм платины - 2 443,8899 руб.

1 грамм палладия - 4 012,7200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4999 р. (0,44%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,70%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6900 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4800 р. (0,48%) .

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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