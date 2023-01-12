Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 января: 4 204,8501 руб/1 г золота и 53,3800/1 г серебра

ЦБ РФ с 11 января установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 4 204,8501 руб.
- 1 грамм серебра - 53,3800 руб.
- 1 грамм платины - 2 443,8899 руб.
- 1 грамм палладия - 4 012,7200 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,4999 р. (0,44%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3700 р. (0,70%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,6900 р. (0,77%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4800 р. (0,48%).