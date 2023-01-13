«Открытие»: Торговля между РФ и Китаем активно растёт

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям
Торговля между РФ и Китаем активно растёт
- Внешний фон, в целом, можно назвать позитивным. Китайский рынок растёт на признаках отступления волны COVID-19, что обещает мощное восстановление экономики в I квартале. Товарооборот РФ и Китая вырос на 29% за 2022 год и обещает продолжить положительную динамику. Нефть немного корректируется на фоне краткосрочной перекупленности. Однако китайская статистика вновь указывает на рост импорта в рамках политики отказа от жёстких мер контроля COVID-19. Вероятно, что на российском рынке проявится эффект пятницы, что чаще выражается в закрытии длинных позиций. Однако рост ожиданий по нефти и статистика торговли с Китаем предполагает более оптимистичный взгляд на будущее.
Технические сигналы говорят о возобновлении роста на российском рынке
- Российский рынок провёл торги четверга в консолидации. Попытки выйти в плюс пока не принесли успеха, но 50-дневная скользящая поднялась выше 100-дневной, что обещает продолжение роста. Поддержку рынку обеспечили такие бумаги, как «Магнит», OZON и золотодобывающие компании. Вниз индекс МосБиржи тянули акции нефтегазового сектора, хотя нефть дорожала, но на рынке существуют опасения относительно более негативных последствий европейского топливного эмбарго против российского экспорта, которое вступает в силу в феврале. Активность была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,456 млрд руб по сравнению с 35,257 млрд руб. днём ранее.
- По итогам торгов 12 января индекс МосБиржи - 2185,93 п. (-0,05%), а индекс РТС - 1015,94 п. (+1,33%).
Лидеры роста на 23:50 мск:
|
Магнит ао
|
4 638
|
4,04%
|
Polymetal
|
387,3
|
2,49%
|
VK-гдр
|
469,4
|
1,43%
|
ММК
|
33,84
|
0,68%
|
Полюс
|
7 934
|
0,67%
Лидеры снижения на 23:50 мск:
|
Сургнфгз-п
|
26
|
-1,35%
|
РусГидро
|
0,76
|
-1,1%
|
АЛРОСА ао
|
60,1
|
-1,07%
|
ГАЗПРОМ ао
|
164,17
|
-1%
|
FIVE-гдр
|
1 505
|
-0,92%
- 5 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в плюсе и 5 завершили в минусе. Самым слабым стал сектор нефти и газа из-за слабости привилегированных акций «Сургутнефтегаз» и «Газпрома». Солидней всех смотрелся сектор потребления благодаря бурному росту в бумагах «Магнита».
- Отметим, что снизились как бумаги «Газпрома», так и «НОВАТЭК». Текущая ситуация с ценами на газ существенно ухудшилась для российских поставок из-за мягкой зимы в Европе. Впрочем, прогнозы погоды говорят о скором возвращении холодной погоды с обильными снегопадами. Соответственно, ждём улучшения ситуации с ценами на газ в Европе, что должно улучшить перспективы российских поставок. Кроме того, американский терминал Freeport заявил о том, что возобновление отгрузки перенесено на вторую половину января. Соответственно, положение с поставками в Старый Свет пока сложно назвать стабильным и лишь мягкий старт зимы позволил потребителям более уверенно смотреть на прохождение отопительного сезона.
- Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры дня на новостях об открытии офиса в Кыргызстане. Это уже третья страна СНГ после Белоруссии и Казахстана, где OZON развивает бизнес на основе своих логистических наработок. По сравнению с масштабами российского подразделения прирост будет незначительным, но сам факт расширения в крайне сложной международной ситуации обнадёживает.
- Акции золотодобывающих компаний реагируют на рост котировок золота. Для металла позитивом является, как сама инфляция, так и перспективы смягчения денежной политики ведущими центральными банками. Кроме того, продолжается скупка золота национальными центральными банками. В частности, Народный Банк Китая купил в декабре 2022 года 30 тонн металла после 32 тонн в ноябре. Наращивание золота в резервах происходит за счёт сокращения вложений в долларовые инструменты. Потенциально, покупки продолжатся в сравнимых объёмах в ближайшие месяцы. С учётом проблемного сбыта российского золота в Европе Китай остаётся одним из главных рынков для отечественных компаний. Рост бумаг золотодобытчиков может продолжится в пятницу. В США инфляция замедляется шестой месяц подряд, что повышает шансы на более мягкие действия ФРС. Однако всё же основным фундаментальным фактором роста цены золота являются покупки центральных банков.
- Бумаги «Магнита» вырвались в лидеры дня на новостях о возможном открытии новой сети магазинов со скидками, как, например, «Чижик» у X5 Retail. Подобный формат особенно востребован в условиях нестабильных доходов россиян. Поэтому поиск форматов снижения цен для покупателей становится жизненной необходимостью розничного бизнеса.
- Важно отметить технический момент. 50-дневная скользящая поднялась выше 100-дневной. Если в пятницу рынок не откатится вниз, то есть шанс на усиление сигналов на покупку с целью роста до 200-дневной скользящей около 2241 пункта. Во всяком случае, данный отрезок не кажется непреодолимым, если российские бумаги нефтегазового сектора всё же последуют за ценами на нефть.
- Рубль продолжил укреплять свои позиции. Главным фактором остаётся укороченный период конвертации выручки российских экспортёров. Однако уже в пятницу в действие вступят валютные продажи Минфина в объёме около 3,2 млрд руб. Для рынка подобные объёмы реализации юаней вряд ли будут сильно заметны, но психологический эффект в данной ситуации заметно важнее.
- Как мы и предполагали, ослабление доллара усилилось в вечерние часы. Данные по инфляции в США совпали с ожиданиями. Тем не менее, индекс потребительских цен показал снижение ценового давления в потребительском секторе, но более активный рост цен в сфере услуг. В любом случае, замедление темпов инфляции в США происходит уже шестой месяц подряд, что дарит надежду на сокращение шага повышения ставки ФРС и на скорое достижение уровня терминальной ставки. DXY терял более 1%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти на 8 Б.П. ниже 3,47%. В пятницу может состояться коррекция по доллару, но вряд ли она сломает среднесрочную тенденцию на его ослабление.
По состоянию на 23:50 мск:
- DXY - 101,985 (-0,92%),
- EUR/USD - $1,085 (+0,88%),
- GBP/USD - $1,2215 (+0,56%),
- USD/JPY - 129,24 (-2,49%),
- USD/RUB – 67,76 (-1,42%),
- EUR/RUB – 73,145 (-1,16%),
- CNY/RUB – 10,021 (-0,53%).
Представители ФРС говорят о сокращении шага повышения ставки
- Индексы США показали рост, хотя и не столь внушительный, как в начале недели. Потребительские цены в США снизились за декабрь на 0,1%, что привело к замедлению годовых темпов прироста до 6,5% с 7,1% в ноябре. Если бы не рост цен на услуги за декабрь на 0,8%, то показатель мог бы оказаться ещё более оптимистичным. Стержневой показатель, исключающий волатильные позиции, замедлил рост до 5,7% с 6,0% в ноябре.
- Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что настало время перейти к повышению ставки шагом в 25 б.п., но регулятор всё ещё нуждается в поднятии ставки выше 5,0%, где и проведёт некоторое время. Тем не менее, по его словам, худшее в инфляции уже позади. Единственным моментом беспокойства остаётся стоимость аренды, но и прогресс в этой сфере проявит себя через какое-то время. Харкер полагает, что стержневой показатель инфляции замедлится до 3,5% в текущем году, а целевые 2% будут достигнуты в 2025 году. Он также ожидает замедление темпов роста экономики до 1% по итогам текущего года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не голосует в этом году, как и Патрик Харкер. Буллард считает, что ставка чуть выше 5,0% это минимум, с которым ФРС может бороться с инфляцией. Он также указал, что последний отчёт показал инфляцию существенно выше целевого уровня и предполагаемой терминальной ставки, хотя также признал прогресс в замедлении роста цен. Кроме того, Буллард отметил улучшение перспектив «мягкой посадки» экономики. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин также обнаружил признаки движения в нужном направлении по показателю инфляции. Он высказался в пользу сокращения шага повышения ставки, но жёсткая политика должна будет сохраняться длительное время.
- Бумаги Apple показали незначительное изменение, но новостной поток относительно компании был насыщенным. По информации Bloomberg, Apple планирует внедрить сенсорный экран в своих компьютерах Mac, хотя основатель компании Стив Джобс называл это эргономичным кошмаром. Меж тем DigiTimes сообщает, что продажи MacBook ноутбуков могут обвалиться в I квартале на 40%-50%. American Airlines улучшила свои ожидания по результатам IV квартала до $1,12-$1,17 прибыли на акцию при ожиданиях рынка $0,60. Бумаги застройщика KB Home подешевели после отчётности, показавшей прибыль $2,47 на акцию при ожиданиях $2,86. Застройщик также предупредил о том, что будет вынужден снизить цены. Акции Caterpillar прибавляли более 2% на фоне включения их в список лучших инвестиций на 2023 год от JPMorgan.
- Динамика по секторам: Energy +1,87%, Real Estate +1,09%, Communication Services +0,83%, Technology +0,72%, Industrials +0,57%, Materials +0,32%, Financials +0,23%, Consumer Discretionary +0,17%, Health Care -0,39%, Utilities -0,64%, Consumer Staples -0,79%.
По итогам торгов:
- DJIA - 34189,97 п. (+0,64%),
- S&P 500 - 3983,17 п. (+0,34%),
- NASDAQ - 11001,10 п. (+0,64%).
Выздоровление населения Китая обещает активное восстановление экономики и фондового рынка в I квартале
- Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае наблюдался подъём индексов. Основные комментарии в отношении китайского финансового рынка относятся к динамике заболеваемости COVID-19. Большая часть населения уже охвачена инфекцией, но также отмечается то, что в ряде регионов заболеваемость пошла на резкий спад, что обещает активное восстановление экономики уже в I квартале. Также с начала года иностранные инвесторы купили местные акции на 55,4 млрд юаней, что повышает доверие локальных инвесторов к идее дальнейшего восстановления рынка. За весь 2022 год объём иностранных покупок составил лишь 90 млрд юаней. Сектор товаров широкого потребления повышался более чем на 2%, здравоохранение на 1,5%, а бумаги, связанные с туризмом, на 1,0%. Данные по экспорту и импорту, в основном, были проигнорированы рынком, так как отражают ситуацию в декабре, когда экономика находилась под волной массовой заболеваемости. Экспорт в декабре упал на 9,9% при ожиданиях падения на 10% и снижения на 8,7% в ноябре. Импорт снизился на 7,5% при ожиданиях снижения на 9,8% и падения на 10,6% в ноябре. То есть сами по себе данные оказались даже лучше ожиданий. Кстати, товарооборот с Россией вырос за 2022 год на 29% до $190 млрд.
- Ситуация в соседней Японии существенно отличалась. Рынок был под давлением резко укрепившейся иены до максимума за семь месяцев. Доходность по 10-летним бондам Японии подскочила до 0,508%. Однако на рынке повысились ожидания, что Банк Японии может продолжить настройку денежной политики, что приведёт к дальнейшему росту доходностей. Бумаги розничного оператора Fast Retailing провалились более чем на 7%. Компания накануне отчиталась существенно хуже ожиданий за IV квартал. Естественно, что бумаги экспортёров также снижались. Toyota потеряла почти 2% капитализации, Nintendo почти 0,9%, Sony упала на 1,75%, а Honda почти 1,9%. Ситуация могла быть ещё хуже, если бы не рост банковских бумаг в ожидании более высоких ставок. Так, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2,6%, Sumitomo Mitsui Financial на 2,3%, а Mizuho Financial на 1,4%.
По состоянию на 8:45 мск:
- NIKKEI 225 - 26122,42 п. (-1,24%),
- Hang Seng - 21572,53 п. (+0,27%),
- Shanghai Composite - 3178,33 п. (+0,47%).
Нефть корректируется после полосы роста
- Нефть торговалась в минусе, корректируясь после роста в предыдущие дни. Пожалуй, что утреннюю динамику можно отнести лишь на счёт фиксации прибыли на фоне краткосрочной перекупленности. Также разочаровали данные Китая за 2022 год, но стоит помнить, что восстановление и рост китайского спроса ещё впереди. Согласно статистике, импорт нефти Китаем в 2022 году снизился второй год подряд. Снижение составило 0,9% до 10,17 млн бар. в сутки. Однако уже в IV квартале динамика импорта улучшилась. В декабре закупки увеличились на 4% в годовом выражении до 11,3 млн бар. в сутки. Соответственно, после небольшой коррекции нефть может возобновить рост, тем более, что впереди вступление в силу европейского эмбарго на российское топливо, что ещё больше нарушит логистику поставок.
По состоянию на 9:05 мск:
- Brent- $83,71 (-0,38%),
- WTI - $78,2 (-0,24%),
- Алюминий - $2560,5 (+0,47%),
- Золото - $1897,2 (-0,08%).