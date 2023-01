Комментарии «Открытие»: Торговля между РФ и Китаем активно растёт Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям Торговля между РФ и Китаем активно растёт Внешний фон, в целом, можно назвать позитивным. Китайский рынок растёт на признаках отступления волны COVID-19, что обещает мощное восстановление экономики в I квартале. Товарооборот РФ и Китая вырос на 29% за 2022 год и обещает продолжить положительную динамику. Нефть немного корректируется на фоне краткосрочной перекупленности. Однако китайская статистика вновь указывает на рост импорта в рамках политики отказа от жёстких мер контроля COVID-19. Вероятно, что на российском рынке проявится эффект пятницы, что чаще выражается в закрытии длинных позиций. Однако рост ожиданий по нефти и статистика торговли с Китаем предполагает более оптимистичный взгляд на будущее. Технические сигналы говорят о возобновлении роста на российском рынке Российский рынок провёл торги четверга в консолидации. Попытки выйти в плюс пока не принесли успеха, но 50-дневная скользящая поднялась выше 100-дневной, что обещает продолжение роста. Поддержку рынку обеспечили такие бумаги, как «Магнит», OZON и золотодобывающие компании. Вниз индекс МосБиржи тянули акции нефтегазового сектора, хотя нефть дорожала, но на рынке существуют опасения относительно более негативных последствий европейского топливного эмбарго против российского экспорта, которое вступает в силу в феврале. Активность была невысокой. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 21,456 млрд руб по сравнению с 35,257 млрд руб. днём ранее.

По итогам торгов 12 января индекс МосБиржи - 2185,93 п. (-0,05%), а индекс РТС - 1015,94 п. (+1,33%). Лидеры роста на 23:50 мск: Магнит ао 4 638 4,04% Polymetal 387,3 2,49% VK-гдр 469,4 1,43% ММК 33,84 0,68% Полюс 7 934 0,67% Лидеры снижения на 23:50 мск: Сургнфгз-п 26 -1,35% РусГидро 0,76 -1,1% АЛРОСА ао 60,1 -1,07% ГАЗПРОМ ао 164,17 -1% FIVE-гдр 1 505 -0,92% 5 отраслевых индексов российского рынка закрыли день в плюсе и 5 завершили в минусе. Самым слабым стал сектор нефти и газа из-за слабости привилегированных акций «Сургутнефтегаз» и «Газпрома». Солидней всех смотрелся сектор потребления благодаря бурному росту в бумагах «Магнита».

Отметим, что снизились как бумаги «Газпрома», так и «НОВАТЭК». Текущая ситуация с ценами на газ существенно ухудшилась для российских поставок из-за мягкой зимы в Европе. Впрочем, прогнозы погоды говорят о скором возвращении холодной погоды с обильными снегопадами. Соответственно, ждём улучшения ситуации с ценами на газ в Европе, что должно улучшить перспективы российских поставок. Кроме того, американский терминал Freeport заявил о том, что возобновление отгрузки перенесено на вторую половину января. Соответственно, положение с поставками в Старый Свет пока сложно назвать стабильным и лишь мягкий старт зимы позволил потребителям более уверенно смотреть на прохождение отопительного сезона.

Бумаги OZON Holdings вырвались в лидеры дня на новостях об открытии офиса в Кыргызстане. Это уже третья страна СНГ после Белоруссии и Казахстана, где OZON развивает бизнес на основе своих логистических наработок. По сравнению с масштабами российского подразделения прирост будет незначительным, но сам факт расширения в крайне сложной международной ситуации обнадёживает.

Акции золотодобывающих компаний реагируют на рост котировок золота. Для металла позитивом является, как сама инфляция, так и перспективы смягчения денежной политики ведущими центральными банками. Кроме того, продолжается скупка золота национальными центральными банками. В частности, Народный Банк Китая купил в декабре 2022 года 30 тонн металла после 32 тонн в ноябре. Наращивание золота в резервах происходит за счёт сокращения вложений в долларовые инструменты. Потенциально, покупки продолжатся в сравнимых объёмах в ближайшие месяцы. С учётом проблемного сбыта российского золота в Европе Китай остаётся одним из главных рынков для отечественных компаний. Рост бумаг золотодобытчиков может продолжится в пятницу. В США инфляция замедляется шестой месяц подряд, что повышает шансы на более мягкие действия ФРС. Однако всё же основным фундаментальным фактором роста цены золота являются покупки центральных банков.

Бумаги «Магнита» вырвались в лидеры дня на новостях о возможном открытии новой сети магазинов со скидками, как, например, «Чижик» у X5 Retail. Подобный формат особенно востребован в условиях нестабильных доходов россиян. Поэтому поиск форматов снижения цен для покупателей становится жизненной необходимостью розничного бизнеса.

Важно отметить технический момент. 50-дневная скользящая поднялась выше 100-дневной. Если в пятницу рынок не откатится вниз, то есть шанс на усиление сигналов на покупку с целью роста до 200-дневной скользящей около 2241 пункта. Во всяком случае, данный отрезок не кажется непреодолимым, если российские бумаги нефтегазового сектора всё же последуют за ценами на нефть.

Рубль продолжил укреплять свои позиции. Главным фактором остаётся укороченный период конвертации выручки российских экспортёров. Однако уже в пятницу в действие вступят валютные продажи Минфина в объёме около 3,2 млрд руб. Для рынка подобные объёмы реализации юаней вряд ли будут сильно заметны, но психологический эффект в данной ситуации заметно важнее.

Как мы и предполагали, ослабление доллара усилилось в вечерние часы. Данные по инфляции в США совпали с ожиданиями. Тем не менее, индекс потребительских цен показал снижение ценового давления в потребительском секторе, но более активный рост цен в сфере услуг. В любом случае, замедление темпов инфляции в США происходит уже шестой месяц подряд, что дарит надежду на сокращение шага повышения ставки ФРС и на скорое достижение уровня терминальной ставки. DXY терял более 1%, а доходность по 10-летним казначейским обязательствам США упала почти на 8 Б.П. ниже 3,47%. В пятницу может состояться коррекция по доллару, но вряд ли она сломает среднесрочную тенденцию на его ослабление. По состоянию на 23:50 мск: DXY - 101,985 (-0,92%),

EUR/USD - $1,085 (+0,88%),

GBP/USD - $1,2215 (+0,56%),

USD/JPY - 129,24 (-2,49%),

USD/RUB – 67,76 (-1,42%),

EUR/RUB – 73,145 (-1,16%),

CNY/RUB – 10,021 (-0,53%). Представители ФРС говорят о сокращении шага повышения ставки Индексы США показали рост, хотя и не столь внушительный, как в начале недели. Потребительские цены в США снизились за декабрь на 0,1%, что привело к замедлению годовых темпов прироста до 6,5% с 7,1% в ноябре. Если бы не рост цен на услуги за декабрь на 0,8%, то показатель мог бы оказаться ещё более оптимистичным. Стержневой показатель, исключающий волатильные позиции, замедлил рост до 5,7% с 6,0% в ноябре.

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что настало время перейти к повышению ставки шагом в 25 б.п., но регулятор всё ещё нуждается в поднятии ставки выше 5,0%, где и проведёт некоторое время. Тем не менее, по его словам, худшее в инфляции уже позади. Единственным моментом беспокойства остаётся стоимость аренды, но и прогресс в этой сфере проявит себя через какое-то время. Харкер полагает, что стержневой показатель инфляции замедлится до 3,5% в текущем году, а целевые 2% будут достигнуты в 2025 году. Он также ожидает замедление темпов роста экономики до 1% по итогам текущего года. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард не голосует в этом году, как и Патрик Харкер. Буллард считает, что ставка чуть выше 5,0% это минимум, с которым ФРС может бороться с инфляцией. Он также указал, что последний отчёт показал инфляцию существенно выше целевого уровня и предполагаемой терминальной ставки, хотя также признал прогресс в замедлении роста цен. Кроме того, Буллард отметил улучшение перспектив «мягкой посадки» экономики. Президент ФРБ Ричмонда Томас Баркин также обнаружил признаки движения в нужном направлении по показателю инфляции. Он высказался в пользу сокращения шага повышения ставки, но жёсткая политика должна будет сохраняться длительное время.

Бумаги Apple показали незначительное изменение, но новостной поток относительно компании был насыщенным. По информации Bloomberg, Apple планирует внедрить сенсорный экран в своих компьютерах Mac, хотя основатель компании Стив Джобс называл это эргономичным кошмаром. Меж тем DigiTimes сообщает, что продажи MacBook ноутбуков могут обвалиться в I квартале на 40%-50%. American Airlines улучшила свои ожидания по результатам IV квартала до $1,12-$1,17 прибыли на акцию при ожиданиях рынка $0,60. Бумаги застройщика KB Home подешевели после отчётности, показавшей прибыль $2,47 на акцию при ожиданиях $2,86. Застройщик также предупредил о том, что будет вынужден снизить цены. Акции Caterpillar прибавляли более 2% на фоне включения их в список лучших инвестиций на 2023 год от JPMorgan.

Динамика по секторам: Energy +1,87%, Real Estate +1,09%, Communication Services +0,83%, Technology +0,72%, Industrials +0,57%, Materials +0,32%, Financials +0,23%, Consumer Discretionary +0,17%, Health Care -0,39%, Utilities -0,64%, Consumer Staples -0,79%. По итогам торгов: DJIA - 34189,97 п. (+0,64%),

S&P 500 - 3983,17 п. (+0,34%),

NASDAQ - 11001,10 п. (+0,64%). Выздоровление населения Китая обещает активное восстановление экономики и фондового рынка в I квартале Азиатские рынки торговались разнонаправленно. В Китае наблюдался подъём индексов. Основные комментарии в отношении китайского финансового рынка относятся к динамике заболеваемости COVID-19. Большая часть населения уже охвачена инфекцией, но также отмечается то, что в ряде регионов заболеваемость пошла на резкий спад, что обещает активное восстановление экономики уже в I квартале. Также с начала года иностранные инвесторы купили местные акции на 55,4 млрд юаней, что повышает доверие локальных инвесторов к идее дальнейшего восстановления рынка. За весь 2022 год объём иностранных покупок составил лишь 90 млрд юаней. Сектор товаров широкого потребления повышался более чем на 2%, здравоохранение на 1,5%, а бумаги, связанные с туризмом, на 1,0%. Данные по экспорту и импорту, в основном, были проигнорированы рынком, так как отражают ситуацию в декабре, когда экономика находилась под волной массовой заболеваемости. Экспорт в декабре упал на 9,9% при ожиданиях падения на 10% и снижения на 8,7% в ноябре. Импорт снизился на 7,5% при ожиданиях снижения на 9,8% и падения на 10,6% в ноябре. То есть сами по себе данные оказались даже лучше ожиданий. Кстати, товарооборот с Россией вырос за 2022 год на 29% до $190 млрд.

Ситуация в соседней Японии существенно отличалась. Рынок был под давлением резко укрепившейся иены до максимума за семь месяцев. Доходность по 10-летним бондам Японии подскочила до 0,508%. Однако на рынке повысились ожидания, что Банк Японии может продолжить настройку денежной политики, что приведёт к дальнейшему росту доходностей. Бумаги розничного оператора Fast Retailing провалились более чем на 7%. Компания накануне отчиталась существенно хуже ожиданий за IV квартал. Естественно, что бумаги экспортёров также снижались. Toyota потеряла почти 2% капитализации, Nintendo почти 0,9%, Sony упала на 1,75%, а Honda почти 1,9%. Ситуация могла быть ещё хуже, если бы не рост банковских бумаг в ожидании более высоких ставок. Так, акции Mitsubishi UFJ Financial подорожали на 2,6%, Sumitomo Mitsui Financial на 2,3%, а Mizuho Financial на 1,4%. По состоянию на 8:45 мск: NIKKEI 225 - 26122,42 п. (-1,24%),

Hang Seng - 21572,53 п. (+0,27%),

Shanghai Composite - 3178,33 п. (+0,47%). Нефть корректируется после полосы роста Нефть торговалась в минусе, корректируясь после роста в предыдущие дни. Пожалуй, что утреннюю динамику можно отнести лишь на счёт фиксации прибыли на фоне краткосрочной перекупленности. Также разочаровали данные Китая за 2022 год, но стоит помнить, что восстановление и рост китайского спроса ещё впереди. Согласно статистике, импорт нефти Китаем в 2022 году снизился второй год подряд. Снижение составило 0,9% до 10,17 млн бар. в сутки. Однако уже в IV квартале динамика импорта улучшилась. В декабре закупки увеличились на 4% в годовом выражении до 11,3 млн бар. в сутки. Соответственно, после небольшой коррекции нефть может возобновить рост, тем более, что впереди вступление в силу европейского эмбарго на российское топливо, что ещё больше нарушит логистику поставок. По состоянию на 9:05 мск: Brent- $83,71 (-0,38%),

WTI - $78,2 (-0,24%),

Алюминий - $2560,5 (+0,47%),

Золото - $1897,2 (-0,08%). info4

