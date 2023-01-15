«Открытие»: Акции золотодобывающих компаний продолжают блестящую неделю

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Акции золотодобывающих компаний вновь продолжают блестящую неделю

· Российский рынок возобновил рост в первой половине дня. Этому способствуют, как технические факторы, так и позитивный внешний фон, который влияет на ряд важных для рынка бумаг. Активность была средней. Объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 14,2 млрд руб к середине дня.

· По состоянию на 15:35 мск Индекс МосБиржи - 2196,34 п. (+0,48%), а Индекс РТС - 1015,82 п. (-0,01%).

· Лидерами дня среди индексных бумаг были Polymetal, АФК «Система», привилегированные и обыкновенные акции Сбербанка, а также «Полюс». Самыми слабыми оказались ГМК «Норникель», «Ростелеком», привилегированные «Транснефть», ГК «ПИК» и Fix Price.

· Текущая неделя прошла под знаком роста акций золотодобывающих компаний. Золото торгуется уже выше $1900 за тройскую унцию. Принято объяснять эту динамику влиянием американской статистики, но, более глубокое изучение вопроса даёт иные результаты. Китай в ноябре купил 32 тонны золота, в декабре 30 тонн. В январе закупки Народного Банка резко увеличились и могут составить до 100 тонн в первой половине месяца. Часть этих закупок относится к поставкам российских золотодобывающих компаний. Само же стремление КНР конвертировать часть резервов в золото обосновано опасениями относительно вольного обращения с резервами суверенных стран в США и Европе. Соответственно, покупки Китая обеспечивают не только рост цены на глобальном рынке, но и сбыт для отечественных золотодобывающих компаний.

· Бумаги Positive Technologies торговались в плюсе. Директор по развитию бизнеса компании в России Максим Филиппов заявил «Интерфаксу», что объём рынка информационной безопасности вырос на 10%-20% и достиг 220-230 млрд руб в 2022 году. В I полугодии компания опасалась падения рынка на 20% из-за ухода иностранных компаний, но, по факту, произошло обратное. Кроме высокого спроса в условиях резкого роста киберугроз, регуляторы также стали предъявлять высокие требования в этой сфере. Максим Филиппов также сообщил, что рост рынка в 2023 году ожидается в пределах 10%-20%.

· Акции «Эталон» дорожали на 2,5%. Компания ввела в эксплуатацию в 2022 году на 74% больше площади, чем в 2021 году. В эксплуатацию было введено 735 тыс. квадратных метров 19-ти проектов, что является рекордным показателем.

· Рубль укреплялся в первой половине дня, но не будем забывать об эффекте пятницы. В начале торгов доллар слабел до 67,08 руб, а евро до 72,75. Российская валюта существенно укрепилась с начала недели, что привело к появлению краткосрочной технической перекупленности. Кроме того, спекулянты могут фиксировать прибыль по факту начала продаж юаней Минфином РФ. Ожидания этого события поддерживали рубль, но, как известно, «покупай на ожиданиях – продавай на новостях». В текущем варианте это «продавай по факту». Поэтому торги пятницы рынок может завершить небольшим ослаблением рубля. Сам объём продаж юаней вряд ли стоит считать значимым, так как 3,2 млрд руб это лишь 2,5%-3,0% от дневного оборота.

· Доллар немного отыгрывал свои потери предыдущего дня. Накануне он существенно ослаб по факту публикации инфляционных данных за декабрь. Темпы роста цен в США снижаются уже шестой месяц подряд, что привело к усилению мнения в ФРС о необходимости снижения шага повышения ставки до 25 б.п. Также коррекция пришла в облигации. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США повышалась на 2 Б.П. почти до 3,47%. При этом доходности европейских бумаг заметно снижались. Дефляция во Франции за декабрь составила 0,1%, а гармонизированный индекс цен замедлил рост до 6,7% в годовом выражении с 7,1% в ноябре. В Испании аналогичный показатель упал до 5,5% с 6,7%. Соответственно, повсеместно появляются признаки замедления темпов роста цен, что приводит к ожиданиям более низких ставок.

По состоянию на 15:35 мск:

· DXY - 102,235 (+0,24%),

· EUR/USD - $1,0808 (-0,41%),

· GBP/USD - $1,2175 (-0,34%),

· USD/JPY - 128,8 (-0,32%),

· USD/RUB – 68,13 (+0,55%) ,

· EUR/RUB – 73,50 (+0,49%),

· CNY/RUB – 10,104 (+0,83%).

Ослабление инфляционного давления дарит новые надежды европейским индексам

· Обнадёживающая статистика по инфляции, а также падение доходностей по облигациям позволяют европейским индексам завершить вторую неделю текущего года уверенным ростом. Германская экономика, вероятно, стагнировала в IV квартале, но рост за год составил 1,9%. В Великобритании обнаружили рост ВВП за ноябрь на 0,1%, что повышает шансы на нейтральный квартал, или даже небольшой рост, позволяя избежать технической рецессии. Продолжают расти секторы технологичных бизнесов и розничных продаж. Однако максимальный вклад в повышение рынка в пятницу вносит сектор здравоохранения.

По состоянию на 15:35 мск:

· FTSE 100 - 7831,16 п. (+0,48%),

· DAX - 15087,97 п. (+0,20%),

· CAC 40 - 6994,88 п. (+0,28%).

Спрос на нефть в Китае может увеличиться больше прогнозов из-за обходного маршрута поставок российской нефти в Европу

· Нефть вернулась к росту после утренней неуверенности. Агентство Bloomberg опросило аналитиков, которые, в среднем, ожидают в 2023 году рост спроса на нефть в Китае на 800 тыс. бар. в сутки до около 16,0 млн бар. в день. В 2021 году потребление находилось на уровне 15,3 млн бар., в день, а в 2022 году упало до 15,2 млн бар. Импорт в 2022 году упал на 0,9% до 10,17 млн бар. в сутки. Кроме того, ожидается, что Китай увеличит поставки топлива в РФ, замещая выбывающие объёмы из России. В целом, это укладывается в схему переработки санкционной нефти из РФ в нефтепродукты без санкций. Поэтому мы не будем удивлены, если потребление нефти Китаем превысит прогнозы аналитиков на 1,0-1,5 млн бар. в день. Другое дело, что эти нефтепродукты будут существенно дороже для Европы, а вот Китай будет забирать себе дополнительную прибыль.

· Прочие источники нефти для Китая становятся менее доступными. Европа переключается на поставки нефти с Ближнего Востока. Накануне палата представителей США проголосовала за законопроект, запрещающий продажу нефти Китаю из стратегических резервов. Объёмы поставок из американских резервов в Китай были незначительными, но сам законопроект является очередным звеном в цепочке событий торгово-политической эскалации США и КНР. Соответственно, можно ожидать формирование региональных ценовых дисбалансов, тем более, что удлинение танкерных маршрутов в 2023 году будет негативно отражаться на способности рынка оперативно сглаживать географический арбитраж.

По состоянию на 15:35 мск:

· Brent - $84,38 (+0,42%),

· WTI - $78,79 (+0,51%),

· Алюминий - $2538,5 (-0,39%),

· Золото - $1898,7 (-0,01%),

· Никель - $27745 (+2,71%).

Старт периода корпоративной отчётности в США изобилует пессимистичными ожиданиями менеджмента

· Фьючерсы на основные индексы США указывали на падение рынка в начале дня от 0,6% в Dow Jones до 0,75% в NASDAQ. Время переживания по поводу макроэкономики прошло и наступает период корпоративных отчётов. В пятницу отчитываются крупнейшие банки США. JPMorgan отчитался лучше ожиданий по выручке и прибыли, но менеджмент пока не может говорить уверенно о последствиях влияния геополитики и негативных моментах, связанных с инфляцией, которая съедает доходы американцев. Акции Wells Fargo теряли около 3%. Прибыль сократилась вдвое, хотя и оказалась выше ожиданий, а вот выручка не дотянула до прогнозов. Более удачно отчитался Bank of America, но, вероятно, незначительное падение акций связано с отсутствием негативных прогнозов от менеджмента. Также на утренних торгах падают бумаги Tesla, реагируя на очередное снижение цен электромобилей. Delta Airlines отчиталась лучше ожиданий по выручке и прибыли, но вновь менеджмент выразил неуверенность в виде снижения корпоративных прогнозов. В любом случае, отчётность за IV квартал может принести много неприятных сюрпризов, что способно ухудшить настроение инвесторов, как на торгах в пятницу, так и во второй половине января.