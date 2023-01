«Открытие»: Оживление в Китае может оживить российский рынок

Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Research» по глобальным исследованиям

Оживление в Китае может оживить российский рынок

· Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Конечно, нефть дешевеет, а некоторые азиатские рынки снижаются. Однако признаки оживления деловой активности в Китае становятся всё более явными. Также для российской нефтянки может быть позитивом то, что китайские НПЗ готовы перерабатывать нефть из РФ и продавать уже китайское топливо в Европу. Впрочем, это всё теория, а практика говорит о замедлении падения цен на недвижимость в КНР, что может быть признаком стабилизации в строительной отрасли. В соседней Японии инвесторы пока закладывают дальнейшее ужесточение денежной политики регулятора. В остальном, в начале недели российские акции могут снизиться, но затем должны возобновить своё восстановление. Рубль продолжит получать поддержку налогового периода и продаж валюты Минфином.

Итоги прошедшей недели

· За прошлую неделю индекс МосБиржи вырос с 2156,39 п. до 2199,94 п., а индекс РТС с 942,73 п. до 1010,4 п. Пара EUR/USD поднялась с $1,0644 до $1,0833. Пара USD/RUB упала с 72,12 до 68,79, а пара EUR/RUB с 76,17 до 74,15. Нефть Brent подорожала с $78,57 до $85,28 за баррель. Золото на Comex подорожало с $1869,70 до $1898,8 за тройскую унцию. Резервы SPDR Gold Trust снизились с 915,33 до 912,14 тонн. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 3895,08 п. до 3999,09 п.

· Прошедшая неделя сложилась крайне удачно для российского рынка. Однако пока нельзя говорить о широком наступлении оптимистов. Главной движущей силой стал финансовый рынок и бумаги золотодобывающих компаний. Нефтегазовые акции почти не участвовали в повышении индексов. Более того, мягкая зима в Европе существенно сказывается не только на доходах «Газпрома», но и поставщика СПГ «НОВАТЭК». Нефтяники также пока не могут отреагировать на дорожающую нефть из-за неопределённости работы в условиях европейского нефтяного эмбарго и ценового потолка, а с февраля начнёт ещё действовать эмбарго на топливо российского происхождения. Впрочем, далеко не бесплатное плечо готов подставить Китай, который будет наращивать импорт российской нефти и конвертировать её в китайские нефтепродукты. Более понятна ситуация для золотодобывающих компаний. Жёлтый металл дешевеет на фоне высоких ставок и замедления инфляции в Европе и США благодаря тому, что центральные банки активно его скупают. Есть сведения, что Народный Банк КНР закупил уже в 2023 году ещё 100 тонн золота.

· И, наконец, банковский сектор привлекает инвесторов потенциальным возвращением к выплате дивидендов. В декабре объёмы кредитования вернулись к прошлогодним уровням, а Сбербанк вовсе отчитался о рекордах в потребительском и ипотечном кредитовании. Плюс к этому Минфин РФ закладывает определённые дивидендные поступления от государственных компаний, а банки это те организации, из которых сложно изымать деньги иными способами, кроме дивидендов. Также стоит вспомнить об интересе инвесторов к бумагам OZON, который может отчитаться о блестящих результатах за IV квартал благодаря массовому уходу потребителей в онлайн-покупки.

· Кроме того, стоит вспомнить об укреплении рубля. Уже во вторник стало известно о том, что с 13 января ЦБ РФ возобновляет операции купли/продажи валюты в интересах Минфина. На период с 13 января по 6 февраля запланирована продажа юаней на 54,5 млрд руб для компенсации выбывающих нефтегазовых доходов. Рынок принял подобные планы Минфина весьма позитивно. Рубль резко отыграл свои потери с начала года, хотя на торгах в пятницу всё же проявился эффект конца недели. Стремительное укрепление рубля заставило участников рынка зафиксировать прибыль. Кроме того, в январе экспортёры имеют меньше времени на конвертацию внешней выручки для уплаты налогов. Соответственно, это обеспечивает дополнительный навес валютного предложения. В целом, до конца месяца рубль будет склонен к укреплению, или стабильности.

Ключевые события предстоящей недели

· Американские рынки не работают в понедельник по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Однако будет много интересного и важного без США. В Китае выйдет индекс цен на жильё. В ноябре он показал снижение на 1,6% в годовом выражении. Соответственно, дальнейшее падение цен будет сигнализировать о том, что кризис на рынке недвижимости ещё далёк от завершения. Далее внимание может переключиться на форум в Давосе, в рамках которого выделены основные риски мировой экономики на 2023 год – потенциальный долговой кризис, вероятность дальнейшей вспышки инфляции и синхронный экономический спад в развитых странах. Кроме Давоса нам будут интересны индексы текущих экономических условий и экономических настроений в Германии. Ожидается улучшение индексов, хотя они останутся строго в отрицательной зоне. Вечером ожидается публичное выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли.

· Утро вторника оккупировано статистикой из КНР. Ожидается, что ВВП Китая вырос в IV квартале на 1,8% в годовом выражении, но упал на 0,8% относительно III квартала. Также выйдут данные по промышленности, которая могла замедлить рост в декабре до 0,5% в годовом выражении по сравнению с 2,2% в ноябре. Розничные продажи могли упасть на 7,8% по сравнению с падением на 5,9% в ноябре. Безработица в КНР могла увеличиться до 6,0% с 5,7% в ноябре. Далее переключаемся на Европу, где Великобритания может сообщить о сохранении безработицы на уровне 3,7% в ноябре. В США опубликуют январское значение индекса производственной активности ФРБ Нью-Йорка, который мог подняться до -8,7 п. с -11,2 п. в декабре. Поздно вечером ожидается публичное выступление президента ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса.

· Одним из ключевых событий утра среды станет итог заседания Банка Японии. Пока каких-либо сигналов об изменении денежной политики не поступало, но на рынке растут ожидания, что японский регулятор вновь может преподнести сюрприз в виде смещения коридора целевой доходности по 10-летним бондам. По сути, это уже является действием по ужесточению денежной политики, хотя ставка БЯ остаётся отрицательной. Соответственно, ждём утреннего сюрприза и повышенной волатильности иены. Далее внимание на британскую инфляцию. Ожидается, что в декабре она незначительно снизилась до 10,6% с 10,7% в ноябре. Днём выйдет ежемесячный доклад Международного Энергетического Агентства. В еврозоне могут подтвердить, что инфляция в декабре замедлилась до 9,2%, хотя нельзя исключать пересмотра, так как для первоначального учёта в декабре использовался более короткий календарный период. Далее фокус внимания смещается на США и очередной пакет важных данных по инфляции. Ожидается, что базовые цены производителей США замедлили рост в декабре до 5,6% с 6,2% в ноябре. Общий PPI мог замедлиться до 6,8% с 7,4%. Розничные продажи в США могли упасть за декабрь на 0,8%. Впрочем, в статистику явно должна вмешаться погода. Арктический шторм накануне Рождества явно помешал многим американцам охотиться за подарками, но вместо этого заставил закупать товары для чрезвычайной ситуации. Погода также могла снизить промышленное производство в США на 0,1% за декабрь. Далее индекс рынка жилья от NAHB, а вечером выйдет «Бежевая книга» ФРС, в которой описывается текущее экономическое состояние в регионах ФРБ. Под конец дня выступит президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, но мы уже знаем, что он поддерживает идею сокращения шага повышения ставки до 25 Б.П.

· Япония в четверг публикует данные по внешней торговле. Ожидается, что экспорт в декабре вырос на 10,1%, а импорт на 22,4%. Австралийский доллар может отреагировать на любые отклонения от ожиданий по безработице за декабрь. Прогнозы говорят, что безработица останется на уровне 3,4%. Днём ожидается публичное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а также выйдет протокол заседания ЕЦБ по ставке. В США календарь включает статистику по новым строительствам и разрешениям. Кстати, мы ждём очередного снижения под влиянием погодных факторов. В условиях арктического шторма было затруднительно начинать какие-либо строительства, или даже оформлять документы на них. Кроме традиционных недельных данных по первичным обращениям за пособием по безработице, выйдет индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Ожидается, что индекс поднимется до -11,0 п. с -13,8 п. в декабре. В четверг с однодневной задержкой будет опубликован отчёт Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов. Позже вечером выступает вице-председатель ФРС Лейла Брейнард.

· Утром в пятницу изучаем данные по инфляции в Японии. Ожидается, что рост цен в декабре мог ускориться до 4,0% с 3,7% в ноябре. Розничные продажи в Великобритании могли увеличиться за декабрь на 0,4%, но упасть в годовом выражении на 4,2%. Днём выступает глава Банка Швейцарии, который, как известно, также находится в цикле ужесточения денежной политики. Также в течение дня выступит председатель ЕЦБ Кристин Лагард, вечером в США выступают глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, член совета управляющих Кристофер Уоллер. Выйдет статистика продаж на вторичном рынке жилья.

Падение цен на недвижимость в Китае замедлилось

· Азиатские рынки демонстрировали разнонаправленную динамику в начале новой недели. Власти КНР сообщили, что около 60 тыс. граждан умерли от COVID-19 с момента отмены политики нулевой терпимости в отношении инфекции. Однако также есть и позитивные моменты в виде стабильно снижающегося числа обратившихся в медицинские учреждения и числа сложных случаев. В качестве признака нормализации ситуации власти возобновили скоростное железнодорожное сообщение между Гонконгом и материковым Китаем. Одним из источников скорого восстановления может стать объём накоплений. В 2022 году граждане КНР увеличили свои банковские депозиты на 17,8 трлн юаней по сравнению с 9,9 трлн юаней в 2021 году. На этом фоне дорожали акции сектора продовольствия и напитков, а также потребительского сектора. Ещё один позитив нарисовала статистика цен на жильё. В декабре они показали снижение в годовом выражении на 1,5% по сравнению с 1,6% в ноябре. То есть можно говорить о признаках стабилизации рынка.

· Японский рынок, напротив, торговался в минусе, опасаясь дальнейшего ужесточения политики Банка Японии, который во вторник проведёт заседание по ставке. Государственные бонды Японии продолжают падать и регулятор пока не может остановить данный процесс. Доходность по 10-летним бондам выросла до 0,512%. Под давлением были бумаги экспортёров на фоне укрепления иены до многомесячных максимумов: Sony (-0,6%), Canon (-2,9%), Honda Motor (-1,1%), Fanuc (-1,2%). Впрочем, волна фиксации прибыли также пришла в банковские акции, которые дорожали на прошлой неделе, реагируя на потенциал роста доходностей облигаций: Mitsubishi UFJ Financial (-2,5%), Sumitomo Mitsui Financial (-2,3%), Mizuho Financial (-1,4%).

По состоянию на 8:25 мск:

· NIKKEI 225 - 25822,53 п. (-1,14%),

· Hang Seng - 21728,07 п. (-0,05%),

· Shanghai Composite - 3238,20 п. (+1,34%).

Нефть корректируется после сильного роста на прошлой неделе

· Нефть торговалась в минусе, но падение было незначительным. Частично можно говорить о фиксации прибыли после сильной предыдущей недели, когда индикативные контракты подорожали более чем на 8%. Однако Китай начинает демонстрировать признаки активного восстановления экономики. Восстановление высокоскоростного железнодорожного сообщения между Гонконгом и материковым Китаем вряд ли отражается на потреблении нефти непосредственно, но всё же свидетельствует об улучшении мобильности граждан КНР. Также на рынке будут усиливаться опасения, что европейское эмбарго против российских топливных поставок приведёт к региональным дисбалансам. Китай может использовать ситуацию для поставок топлива из российской нефти в Европу. То есть цены индикативных контрактов могут стабилизироваться, но одновременно начнёт сокращаться дисконт на российскую нефть.

По состоянию на 8:45 мск:

· Brent - $84,62 (-0,77%),

· WTI - $79,3 (-0,70%),

· Алюминий - $2586 (-0,35%),

· Золото - $1921,5 (-0,01%).